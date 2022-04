Zobacz galerię

Zapewne planujecie już wycieczki majówkowe. Oprócz odpoczynku na łonie natury warto także wybrać się do muzeów. Farmer poleca wizytę w Nieborowie w Muzeum Motoryzacji Motonostalgia, gdzie zobaczycie kilkaset pojazdów zabytkowych, w tym kilka ciekawych ciągników rolniczych.

Ostatnio informowaliśmy o nowych maszynach w Galerii Zetor, ale przecież również w Polsce warto zwiedzić lokalne muzea. Wprawdzie nie mamy ekspozycji przy działającej fabryce, a kolekcja Ursusa nie ma na razie swojego stałego miejsca, ale i tak jest co oglądać.

W Wielkopolsce z pewnością warto odwiedzić Narodowe Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, a na Podlasiu Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

Majówka w Nieborowie

Dziś proponujemy zaplanować wizytę w prywatnej placówce na styku Mazowsza i ziemi łódzkiej. Muzeum w Nieborowie istnieje od kilku lat, ale zwiedzanie możliwe jest tylko w sezonie, w weekendy. Zazwyczaj kolekcja jest gotowa na przyjęcie turystów w okolicy 1 maja. Tak też jest i w tym roku – otwarcie zaplanowano na początek majówki czyli ostatni weekend kwietnia.

Bury – maszyny rolnicze i … klasyki motoryzacji

Odwiedziliśmy muzeum na kilka dni przed planowanym otwarciem. W halach trwały jeszcze prace porządkowe. Samochody myto, w ruch poszły odkurzacze, szmaty i wiadra z odpowiednim płynem. Trzeba przyznać, ze nie jest prosta sprawa. Na terenie placówki stoi kilkaset eksponatów – od niewielkich bibelotów, telewizorów czy radioodbiorników poprzez rowery, motocykle i skutery oraz nieco większe samochody osobowe i dostawcze po ciągniki rolnicze i nawet samoloty.

Właścicielem muzeum jest Wojciech Bury, biznesmen znany z produkcji maszyn rolniczych. Fabryka z Kutna słynie z doskonałych opryskiwaczy i bron. Nie każdy jednak wie, że spółka zaczynała swoją działalność ponad 30 lat temu na ziemi łowickiej, dokładnie w Urbańszczyźnie. Niecałe 15 km od pierwotnej siedziby firmy znajduje się Nieborów słynący z barokowego pałacu, który na zlecenie kardynała Michał Stefan Radziejowskiego zaprojektował Tylman z Gameren. Przez lata, do czasów wojny, rezydencja należała do Radziwiłłów. W 1945 r. urządzono tutaj muzeum, do którego tłumnie zjeżdżają turyści.

Podstawą ekspozycji są pojazdy polskiej produkcji, fot. K.Pawłowski

Tuż obok przez lata istniał kemping, który został nabyty przez właściciela fabryki maszyn rolniczych. I właśnie w tym miejscu postawiono trzy hale po brzegi wypełnione pojazdami. Oprócz tego kilka największych maszyn stacjonuje wokół hal, pod niebem.

Co możecie zobaczyć w muzeum?

Przede wszystkim pojazdy produkcji polskiej. Pan Wojciech starał się by klasyki pokazane zwiedzającym były ciekawe, nietypowe i rzadkie. Wśród nich warto wyróżnić dziesiątki jednośladów marek WSK, WFM, Komar czy Junak w różnorakich wersjach – od tych popularnych do tych wykonanych w jednym egzemplarzu.

Po lewej Melex City Car z 1973 r., a po prawej kempingowy Żuk z czeską zabudową turystyczną, fot. K.Pawłowski

Z pojazdów nietypowych zobaczyć można m. in. prototypowego Melexa City Car z 1973 r. Okazuje się, że Polacy robili samochody elektryczne zanim to było modne. Polecamy także kempingowego Żuka z czeską zabudową, Poloneza z dwulitrowym silnikiem z Fiata 132, ostatnie zmontowane w Nysie Polonezy Trucki, budowane z myślą o nowej Polskiej Fabryce Samochodów. Warto wyróżnić także Wilka – wóz terenowy zmontowany w Cieszynie na podstawie ukraińskiego Luaza.

Dla miłośników starszych wozów też coś się znajdzie, m. in. Polski Fiat 508, Syrena 100, Syrena 104 „Laminat”, Lublin 51, Sokół 600, motocykl Podkowa, Sokół 1000, czy WSK Mikrus. Niezwykle ciekawe są także Polskie Fiaty 126p w wersji cabrio (zarówno z oficjalnej produkcji jak i te sprzedawane w Niemczech jako Fiat 126 POP).

Ursusy, Zetory i inne traktory

Wymieniać samochody i motocykle można jeszcze długo, ale przecież nas interesuje sprzęt rolniczy. W tym wypadku także jest ciekawie. Przede wszystkim zwraca uwagę prototypowy Ursus U310 z tzw. serii zunifikowanej, którą opracowywano na przełomie lat 60. i 70. Nowe ciągniki wyposażone w dwu, trzy i czterocylindrowe silniki polskiej konstrukcji miały zastąpić serię C-330 i C-360.

Dwucylindrowy silnik S34 znajduje się pod maską prototypowego Ursusa U310. Wówczas planowano produkcję całkowicie nowej rodziny polskich ciągników, fot. K.Pawłowski

Pokazywany w Nieborowie U310 z 1972 r. z numerem nadwozia *06* to najmniejszy z nowej rodziny traktorów wyposażony w dwucylindrowy motor S34. Bardzo postępowy i udany projekt zabito kupnem licencji na ciągniki marki Massey Ferguson.

Oprócz prototypowego Ursusa w muzeum znajdziecie także inne maszyny polskiego producenta, m. in. C-4011, C-325, C328, C-355 czy C-335. Wszystkie w ciekawej, eksportowej wersji. Poza tym na wystawie parkują także m. in. Zetor 25K, Tur 10 czy tzw. papaje czyli ciągniki samoróbki. Ciekawym eksponatem jest z pewnością traktor marki International Harverster z lat 20. XX wieku, który od nowości pracował na terenie RP.

Muzeum to nie wszystko

To nie są wszystkie zabytkowe pojazdy zgromadzone przez Wojciecha Burego. Właściciel muzeum ma jeszcze kilka asów w rękawie, które w tej chwili przechodzą prace odświeżające, ale jak zostaną zaprezentowane z pewnością zostaną hitem. Nie będziemy zdradzać jakie to maszyny, by nie psuć niespodzianki.

Zetor 25K i Ursus C-335, fot. K.Pawłowski

Oprócz muzeum na terenie kompleksu znajduje się także restauracja Posterunek 77, w której można zjeść świetne posiłki kuchni regionalnej. Specjalnością zakładu jest gęsina. Próbowaliśmy i gorąco polecamy obiad lub kolację w restauracji. Ale pamiętajcie – jedzenie jest tutaj wprost znakomite i wiedzą o tym już nie tylko okoliczni smakosze, więc czasem trudno znaleźć wolne miejsce.

Ziemia Łowicka

Oczywiście Nieborów i tutejsze propozycje to nie jedyne ciekawe miejsca w okolicy. Planując podróż do muzeum można wybrać się tutaj na jeden lub więcej dni, bo jest co zwiedzać.

Można zobaczyć zabytki Łowicza, zwiedzić Łowicki Park Etnograficzny w Maurzycach, sprawdzić jak wygląda pierwszy na świecie drogowy most spawany w Maurzycach, popatrzeć na niezwykłą szopkę w Muzeum Ludowym Rodziny Brzozowskich w Sromowie, pospacerować po parku romantycznym w Arkadii, zapoznać się z niełatwą historią walk z czasów I Wojny Światowej w okolicach Bolimowa czy podjechać kilkadziesiąt kilometrów dalej by podążyć śladami Fryderyka Chopina odwiedzając Żelazową Wolę, Sochaczew, Brochów i inne miejscowości związane ze słynnym kompozytorem. Jednym słowem: polecamy!