Małe, polskie traktory Kraft. Ich główny atut - bardzo tania eksploatacja

Jeśli ktoś poszukuje niewielkiego ciągnika na sprawdzonych podzespołach, a priorytetem ma być tania eksploatacja, powinien zwrócić uwagę na ciągniki Kraft. Przegląd serwisowy może zamknąć się tutaj w kwocie... 120 zł.

O ciągnikach Kraft rozmawialiśmy podczas zakończonych wczoraj targach Agro-Park 2020 w Lublinie.

Na dzień dzisiejszy Krawiec Traktor oferuje 4 modele ciągników Kraft – wszystkie z 44-konnym, 3-cylindrowym silnikiem znanym chociażby z MF 2255 czy późniejszych Ursusów 3512. Co ważne dla użytkowników, jednostki napędowe nie są wyposażone w żaden dodatkowy sprzęt typu: DPF, SCR czy DOC. Przepisy regulujące normy emisji spalin dają takie odstępstwa w przypadku niewielkiego, manufakturowego ich wykorzystania.

Dwa modele to traktory z przeznaczeniem dla rolnictwa (oznaczenie: 2019), a dwa to maszyny sadownicze (2017). Dodatkowe oznaczenie C2 lub C4 mówi o rodzaju napędu – na dwa lub cztery koła. Traktor można kupić z kabiną lub tylko ramą ochronną.

Nie są to jednak gotowe maszyny kupowane np. gdzieś na dalekim wschodzie. Montaż od podstaw odbywa się w Polsce.

- W większości części zamawiamy od dostawców. Przykładowo obręcze do kół produkuje Pronar, maski dostarcza producent z Lublina, kabiny są firmy Naglak, a silniki na bazie Perkinsa – mówi Koziarski.

W ciągnikach z przednim napędem zastosowano dobrze znane mosty Carraro. Przekładnia we wszystkich traktorach oferuje 8 biegów do przodu i dwa do tyłu (ta sama co w MF 255 i pochodnych). Opcjonalnie w traktorach z przednim napędem może być zastosowana przekładnia z 16 biegami do przodu i 4 do tyłu, a dodatkowo biegi są synchronizowane. Na krótkiej liście dodatków jest też przedni TUZ.

Układ hydrauliczny został wyposażony w pompę o maksymalnym wydatku 50 l/min. Tylny podnośnik charakteryzuje się maksymalnym udźwigiem na poziomie 1500 kg.

- Traktory staramy się sprzedawać je w takich rejonach, gdzie jest zapotrzebowanie na takie maszyny, czyli przede wszystkim tutaj w lubelskim, a także w terenach gdzie są prowadzone gospodarstwa sadownicze, a więc Sandomierz, Grójec – mówi Janusz Koziarski z firmy Krawiec Traktor.

Jakie są największe atuty ciągników Kraft? Przede wszystkim umiarkowana cena zakupu i co najważniejsze – bardzo niskie koszty eksploatacji. Za ciągnik rolniczy 2019 C4 z kabiną trzeba zapłacić ok. 100 tys. zł brutto.

- Niewątpliwą zaletą naszych ciągników jest ich prosta konstrukcja, bardzo dobry dostęp do części zamiennych. Co ważne, nie bardzo ma się tutaj co popsuć, a obsługa jest bardzo prosta i właściwie każdy sobie z nią poradzi. Przegląd serwisowy – wymiana oleju, filtrów – to koszt w granicach 110-120 zł. Przykładowo remont silnika z roczną gwarancją kosztuje u nas 3500 zł. Warto więc sobie policzyć i porównać do innych marek te koszty. Bo kupić maszynę to jedno, a późniejsze koszty eksploatacji to drugie – przekonuje Koziarski.

Firma Krawiec traktor powstała na bazie dotychczas istniejących firm tj. „Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych Krzysztof Krawiec” oraz „Krawet – Rol”. Od ok. 30 lat trudni się remontami silników diesla, regeneracją pomp wtryskowych, regeneracją głowic silników wysokoprężnych oraz remontami poszczególnych układów napędowych ciągników rolniczych jak również całych ciągników. Doświadczenie w kompleksowej obsłudze i solidne zaplecze techniczne stało się przyczynkiem do rozpoczęcia montażu całych maszyn

Firma zajmuje się produkcją, a właściwie montażem ciągników, od 3 lat. Od 2 lat prowadzona jest ich sprzedaż. W tym czasie nabywców znalazło ok. 50 szt. tych maszyn.