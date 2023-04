Zobacz galerię

Wygląda zjawiskowo, ale klasycznie, jeździ w terenie jak żaden inny wóz na rynku w tej cenie, do tego jest dwuosobową ciężarówką. Czy uroczy i dziarski Suzuki Jimny nadaje się do gospodarstwa rolnego?

Suzuki Jimny ujął wszystkich niebanalnym podejściem do designu.

Przede wszystkim Jimny to idealny wóz do jazdy w ciężkim terenie

Małe wymiary to także małe wnętrze, niska ładowność i niewielki bagażnik.

Na polnej drodze nie ma sobie równych, ale w trasie zachowuje się jak pojazd zabytkowy

Gdy nowa odsłona Suzuki Jimny wchodziła na światowe rynki wszyscy byli nim zachwyceni. Achy, ochy, zdjęcia na Instagramie, filmy na YouTube mnożyły się jak gremliny polane wodą. Nic dziwnego. Też byliśmy w nim zakochani. Ładny, proporcjonalny, klasyczny zarówno na zewnątrz, jak i w środku. Perełka. W salonach Suzuki zaczęły ustawiać się kolejki, a wóz zdobywał kolejne nagrody, m. in. dla najlepszego wozu miejskiego dla kobiet.

Potem okazało się, że niedoładowany silnik 1,5l o mocy 102 KM nie mieści się w reżimie norm spalin w Europie i z czteroosobowego wozidełka w 2021 r. Jimny stał się dwuosobowym dostawczkiem. Naszym zdaniem dobrze mu to zrobiło, bo przestał być zabawką dla bogatych mieszczuchów, a zaczął być realną alternatywą dla pojazdów użytkowych. Dzięki temu zdjęto z niego nalepkę gadżetu dla młodych i aktywnych, a jego gwiazda nieco przycichła. Już nie był taki miejski i fajny.

Design, który pokochasz

Nie ma co się dziwić ludziom. My też ulegliśmy jego urokowi osobistemu, bo to co jest pewne na pierwszy rzut oka to niepowtarzalny design Suzuki, nawiązujący do starych modeli, od serii Jimny LJ50 czy LJ80 przez Samuraia po ostatniego Jimny’ego. Niektórzy widzą w nim też nawiązania do Jeepa Wranglera czy Mercedesa G, ale my byśmy nie szli aż tak daleko.

Mimo bycia ciężarówką Jimny nadal czaruje. Kolejną jego ważną cechą jest to, że niczego nie udaje, zwłaszcza bo zmianie na małego dostawczaka. Weźmy inne wozy w stylu retro jak Mini, Fiat 500 czy Volkswagen ID.Buzz, które tylko nawiązują do dawnych modeli. Robią to dobrze, są ładne i można powiedzieć, że ich projekt to majstersztyk, ale Jimny idzie o krok dalej. On nie tylko nawiązuje, Suzuki cały czas jest tym samym samochodem co poprzednicy. Oczywiście jest lepszy, ale to ewolucja, nie rewolucja – Jimny wywodzi się bezpośrednio z nich i nie jest projektem oderwanym od swojej historii. W efekcie ma tak samo dobre właściwości jezdne, podobną wygodę jazdy, takie same możliwości w terenie i jest tak samo spartański oraz w sumie na dłuższą metę niewygodny. I to nam się w nim podoba.

Prostota z każdej strony

Z pewnością Suzuki Jimny nie jest wozem dla każdego. Ładny design to jedno, ale praktyka w jeździe to co innego. O wyglądzie już powiedzieliśmy wystarczająco dużo. Przemawia do nas pudełkowaty kształt, nawiązanie do dawnych modeli i surowość z zewnątrz. Ale przekłada się to także na wnętrze czy wygodę jazdy.

Ten design do nas przemawia, po prostu, fot. K.Pawlowski

Przede wszystkim Jimny w środku nie zachwyca materiałami z najwyższej z półki. Proste wnętrze wyglądające jak wyjęte wprost z wozu z lat 90. na pierwszy rzut oka nie zachwyca. Mało bajerów - liczniki, proste radio z bluetooth, jakieś rączki, fotele bez trzymania na boki ze zwykłą, nudną tapicerką i ogólnie mało wyszukana forma. W detalach pojawiają się np. plastikowe imitacje śrubek, które mają nadać terenowego sznytu, ale tak naprawdę niewiele to zmienia.

Z drugiej strony ta prostota ma swoje zalety. Mówiąc szczerze to nie lubimy ekranów, w których trzeba szukać poszczególnych funkcji, szczególnie w maszynach, które służą do pracy, a przecież tak teraz rozpatrujemy małe Suzuki. Wnętrze jest proste, ale ergonomiczne, łatwe w obsłudze i w utrzymaniu czystości. Więcej w aucie terenowym naprawdę nie trzeba.

Mały samochód z małym wnętrzem

Zaskakują cienkie i małe drzwi, niemal jak w Cinquecento, ale nie ma co się dziwić. Jimny to malutkie auto mierzące zaledwie 3,65 m. W środku jest niewiele miejsca – bez trudu możemy dotknąć drzwi pasażera (np. gdy chcemy je komuś otworzyć) i tak naprawdę, ani kierowca, ani pasażer nie mają więcej miejsca niż w typowym samochodzie miejskim klasy Fiata Punto czy Renault Clio.

Gdy pasażer siedzi obok nas można się poczuć jak w ciasnej szafie. Dlatego dla wielu osób ten samochód będzie nieodpowiedni, zwłaszcza jeśli potrzebują dużej przestrzeni, a w Polsce ludzie często lubią wozić powietrze i spore wnętrze to dla nich wręcz jak świętość. Dlatego te osoby muszą omijać Suzuki szerokim łukiem i zanim będą rozpatrywać kupno Jimny’ego warto pamiętać – to jest małe autko. Bardzo małe.

Bagażnik ma 863 litry co jest niezłym wynikiem, ale ładowność na poziomie 345 kg to trochę wstyd, fot. K.Pawłowski

Aby można homologować Jimny jako auto ciężarowe, trzeba było usunąć drugi rząd siedzeń. I bardzo dobrze. W modelu osobowym dzięki tylnej kanapie bagażnika nie było w ogóle. Oczywiście można było go usunąć na własną rękę albo po prostu złożyć, więc to działa bardziej w drugą stronę – samochód stracił tylną kanapę, a nic nie zyskał, oprócz kratki.

Sam bagażnik niestety nie jest na tyle duży, żeby zmieściła się w nim paleta, ale big bag powinien już wejść. To wóz bardziej do tego by przewieść jakieś części zamienne do maszyn na pole lub do warsztatu. Można też przewieść jednego pracownika i jego sprzęt, jakieś elektronarzędzia, spawarkę, wziąć niewielkie ilości płodów i zawieść jako próbki do kontrahenta. Poza tym wnętrze bagażnika jest nadal takie samo jak w osobówce. Nie zostało zabezpieczone w żaden sposób jak w innych dostawczakach. Zatem przewożenie niektórych ładunków może po prostu uszkodzić wnętrze. No i na koniec twarde dane: pojemność bagażnika wynosi 863 litry, a ładowność jest na poziomie 345 kg. Tak, niestety ładowność jest śmiesznie niska i jest mniejsza niż w Syrenie R20. Trochę wstyd.

Wnętrze bagażnika jest takie samo jak w wersji osobowej, dlatego łatwo je zniszczyć przewożąc typowo rolnicze szpeje, fot. K.Pawłowski

Powstał by jeździć w trudnym terenie

W tym wypadku o wiele bardziej praktycznym wyjściem dla większości rolników i przedsiębiorców są panelvany, takie jak np.czy Fiat Doblo lub Volksawgen Caddy. W efekcie możliwości przewozowe testowanego Suzuki nie imponują i mogą być zastąpione nie tylko przez wymienione wcześniej panelvany, ale nawet przez kompaktowe kombi, których ładowności przekraczają możliwości Suzuki o 100 – 150 kg. A przy tym mogą przewieść dodatkowo 2 – 3 osoby.

Skoro Caddy czy Townstar są bardziej praktyczne to po co komu Jimny? Małe Suzuki to przede wszystkim niezwykle dziarski wóz w terenie. Na ramie, z dużym prześwitem (210 mm), prosty w konstrukcji (również pod względem silnika czy skrzyni biegów) i z napędem na cztery koła.

Standardowo napędzana jest tylko tylna oś, ręcznie jest dołączany napęd z przodu o nazwie Allgrip Pro, auto ma też klasyczny reduktor. Przełączanie na tryb 4x4 jest dziecinnie proste. Mamy do dyspozycji wajchę przy skrzyni biegów. Jeden ruch to napęd na cztery koła, dwa to reduktor. Opcję numer jeden włączamy przy niewielkim błocie, śniegu czy innym lekkim terenie, ale takim z którym twoje Kangoo miałoby już problem. Miejsce z naszych testów, które widać na filmie, wymagało tylko napędu na cztery koła. Nie włączaliśmy tam biegu 4L. Gdy włączymy reduktor mamy do dyspozycji więcej momentu obrotowego, a mniej prędkości. Przydaje się to już w naprawdę grząskim błocie czy przy stromych podjazdach. Tam gdzie twoje Kangoo nawet nie wjedzie i ucieknie w siną dal, kierowca Jimny’ego włoży bieg 4L i nie zauważy przeszkody.

Drążek zmiany skrzyni biegów oraz wajcha od napędu 4x4 oraz reduktora, fot. K.Pawłowski

Co ciekawe w bezpośrednim poprzedniku napęd 4x4 i reduktor włączało się za pomocą przycisku, a teraz powrócono do sprawdzonej i niby prymitywnej dźwigni. W poprzednim Jimny po wciśnięciu guzika uruchamiało się siłownik elektryczny, który miał za zadanie przełączyć reduktor. Ale robił to tylko wtedy, gdy obliczył sobie, że tak trzeba. Jeśli uznał, że prędkość jest zbyt wysoka, albo gdy widział jakieś nadmierne naprężenia to pozostawał głuchy na rozkazy kierowcy. To nie spodobało się klientom Suzuki, a potem okazało się, że Japończycy słuchają swoich fanów, którzy z zadowoleniem przyjęli powrót rozwiązania mechanicznego, z klasyczną wajchą. Brawa dla Suzuki.

W podobny sposób wygląda całe auto, które jest do bólu mechaniczne i nieskomplikowane. Przede wszystkim w tym wozie każdy element jest skonstruowany pod ciężki teren. W dalszej części testu będę narzekał na słabe prowadzenie, niestabilność na drodze, słabe osiągi i inne bzdety nie istotne w jeździe po bezdrożach. Niektóre rzeczy, które pomagają w jeździe w błocie wręcz przeszkadzają w bezstresowym sunięciu po autostradzie. To pokazuje do czego służy Jimny i po co powstał – jazda w terenie jest tutaj na pierwszym miejscu.

Deska rozdzielcza przypomina rozwiązania z lat 90., fot. K.Pawłowski

Jedną z takich rzeczy jest układ kierowniczy, który wygląda jak byłby przeniesiony z poprzedniego stulecia. System śrubowo – kulkowy znamy m. in. z ciągników rolniczych czy ciężarówek. Wybrano takie rozwiązanie, bo pozwala ono uzyskać lepszy promień skrętu z użyciem mniejszej siły – bardzo ważne w terenie, ale znacznie gorzej wygląda to w czasie jazdy w trasie, z dużą prędkością. W terenie układ kierowniczy rodem z ciągnika znakomicie się sprawdza, nie mieliśmy żadnych zastrzeżeń. Jeździ się gładko, kierownica reaguje dobrze, a promień skrętu (4,9 m) zachwyca i pomaga wyjechać z dziwnych miejsc, w które nie wiadomo po co wjechaliśmy.

W jeździe w stylu Camel Trophy pomaga kąt zejścia 49°, natarcia 37° i kąt rampowy 28°. Są to dane imponujące i niedostępne dla innych, seryjnych aut terenowych. A dla SUV-ów to nawet chyba nikt nie oblicza tych danych, żeby się nie kompromitowały już w katalogu.

Jimny stworzony jest do takich dróg, fot. K.Pawłowski

Mały może więcej

W praktyce wybraliśmy lekki teren w pobliżu Kampinoskiego Parku Narodowego (nie wjeżdżaliśmy tam gdzie nie można). Nie możemy napisać, że Jimny nas zaskoczył, bo doskonale wiedzieliśmy co nas czeka. Suzuki jeździło po błocie, piasku, z góry, na dół, w prawo, w lewo. Nic go nie wprawiło w zakłopotanie. Tam gdzie inne wozy by się przewróciły, albo zawisły lub zakopały, Jimny pojechał, przejechał, wyjechał. I robi to z taką łatwością i gracją, że aż chcieliśmy mu dać jakiś medal. Choćby z kartofla.

W terenie Suzuki nie ma sobie równych. A jak jest na drodze i w trasie? Przede wszystkim jego wymiary (3645 mm długości i 1645 mm szerokości) powodują, że w mieście jeździ się tym słodziakiem naprawdę łatwo, a parkowanie to czysta przyjemność. Pomaga w tym znakomity promień skrętu oraz naprawdę dobra widoczność przez szyby, właściwie niedostępna w innych wozach na rynku, nawet panelvanach w tzw. wersji kombi (czyli oszklonej). Wóz nie ma żadnych kamer i czujników parkowania (te drugie są dostępne w opcji), ale naprawdę – są to gadżety w tym wypadku kompletnie niepotrzebne. Krótkim i małym Suzuki na parkingach i innych ciasnych miejscach jeździmy wręcz intuicyjnie, szybko można się go nauczyć, od razu wiemy gdzie się kończy, gdzie zaczyna.

Doskonały w terenie, dobry w mieście, fot. K.Pawłowski

Autostrada to dla Suzuki trudny teren

Do całości dochodzi także dobra widoczność ze względu na wysokość (1 725 mm). Jest lepiej niż w niejednym SUV-ie, a już na pewno lepiej niż w „suvikach” miejskich o podobnych rozmiarach co Jimny. Piesi czy rowerzyści są widoczni z daleka. Kury i pieski także.

Na trasie Suzuki zachowuje się podobnie jak wygląda jego deska rozdzielcza. Wysoki prześwit (210 mm), proste zawieszenie na ramie i aerodynamika Titanica robią swoje. Przy wyższych prędkościach samochód wręcz myszkuje na drodze i trzeba być skupionym oraz mocno trzymać kierownicę. Nie pomaga w tym wspomniany wcześniej śrubowo – kulkowy układ kierowniczy, który podczas szybszej jazdy z precyzją nie ma niewiele wspólnego. Nie pomaga także zawieszenie oparte zarówno z przodu, jak i z tyłu, na sztywnej osi.

Dwie gwiazdy na jednym zdjęciu. Oba spartańskie, ascetyczne, ale Żuk może przewieść więcej, fot. K.Pawłowski

Oczywiście możecie się przestraszyć czytając powyższe opinie, ale nie jest to takie przerażające jak mogłoby się wydawać po przeczytaniu – po prostu słaba precyzja układu kierowniczego, dzięki której myślimy, ze nasz wóz ma luzy, jest bardziej wyczuwalna niż w przypadku innych, nowoczesnych konstrukcji. Tylko tyle. Nie jest to jakiś dramat, jakbyśmy wzięli z podwórka Tarpana i próbowali nim jechać do Berlina. Nic z tych rzeczy. Dla kogoś doświadczonego w jeździe samochodami z minionych dekad takie prowadzenie nie jest niczym zaskakującym i złym. Może nawet nie zauważyć, że coś jest nie tak. Ale jeśli do tej pory jeździliśmy samochodami nie starszymi niż 5 lat to z pewnością precyzja działania układu kierowniczego i ogólnie jazdy z dużymi prędkościami może nas negatywnie zaskoczyć.

Suzuki Jimny, fot. K.Pawłowski

Ponad to prędkości osiągane przez Jimny’ego na autostradach czy drogach krajowych nie są oszałamiające. Jak ktoś pamięta Volkswageny z wolnossącym benzynowym 1,6l pod maską to sobie przypomni jak się wówczas jeździło. W Suzuki pracuje benzynowa jednostka o pojemności 1,5 l osiągająca moc 102 KM oraz moment obrotowy 130 Nm przy 4 tys. obr./min. aby rozpędzić się do setki sympatyczny jak stado małych kotków Japończyk potrzebuje 12,5 s, czyli mniej więcej tyle ile przeciętne wozy kompaktowe z lat 90. Prędkość maksymalna wynosi 145 km/h i aby taki wynik osiągnąć potrzeba solidnego prostego odcinka.

Dwukolorowe malowanie wymaga dopłaty ponad 3,2 tys. zł, fot. K.Pawłowski

Ile kosztuje Jimny

Warto też podkreślić, że przy wysokich prędkościach Suzuki jest po prostu bardzo głośne jak na dzisiejsze standardy. To też się rzuca w oczy, tzn. uszy – szczególnie jeśli na co dzień jeździmy nowoczesnym autem klasy średniej. Ale pamiętajmy, że Suzuki nie zostało stworzone to jazdy po autostradzie. On ma dzielnie sobie radzić w terenie, ew. w mieście powiatowym. Tam sprawdza się znakomicie, choć twarde zawieszenie czasem w mieście przeszkadza. O ile na sławnych polskich dziurach lub „leżących policjantach” radzi sobie wręcz podręcznikowo to w czasie normalnej jazdy czuć, że zawieszenie jest sztywne, a pasażerowie często czują się jak piłeczki pingpongowe rzucone do pudełka. To też jest efekt uboczny tego, co Suzuki potrafi w terenie.

Suzuki Jimny jest oferowane w Polsce wyłącznie w wersji Van, wyłącznie z ręczną skrzynią biegów i wyłącznie z jednym wolnossącym silnikiem benzynowym silnikiem 1.5 VVT o mocy 102 KM, w wersji Pro 4x4. Cena tego słodziaka na kółkach wynosi 108 900 zł brutto. Dwukolorowe malowanie, takie jak w egzemplarzu testowym to wydatek 3 290 zł brutto. W standardzie nie ma właściwie nic oprócz tego co niezbędne, czyli tempomatu, ESP, ABS, klimatyzacji, ogrzewanych foteli, radia z bluetooth, systemu rozpoznawania znaków. W opcji nie ma za wiele bajerów, właściwie tylko pakiety osłon, akcesoriów do offroadu, sprzętu multimedialnego Kenwood i Garmin, czujniki parkowania czy zestawy głośnomówiące.

Prawie 109 tys. zł za tak małe auto? To sporo, ale biorąc pod uwagę jego właściwości jezdne w terenie to Jimny jest bezkonkurencyjny, fot. K.Pawłowski

Czy to mało, a może dużo? Jeśli bierzemy pod uwagę wymiary, ilość miejsca w środku, stary silnik z jeszcze starszą skrzynią pod maską i właściwie brak wyposażenia dodatkowego to dużo. Nawet sporo. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę jego właściwości w terenie to nie ma sobie równych.

Do niedawna na rynku była obecna znacznie tańsza Niva, ale w tym wypadku właściwie kupujemy nowego klasyka akceptując jeszcze większy poziom ascetyzmu motoryzacyjnego niż w Jimny. Ceny zaczynały się od niecałych 72 tys. zł za nowocześniejszą wersję Travel, ale w tej chwili, z wiadomych przyczyn, marka Łada nie sprzedaje w Polsce samochodów.

Są także takie konstrukcje jak Panda 4x4, która wbrew pozorom w terenie jest całkiem dziarska, a dodatkowo jako wóz do miasta czy przewożenia osób daje znacznie więcej komfortu. Minusem jest mały bagażnik i kiepskie możliwości przewozowe pojazdu. A także to, że nie można go już znaleźć w cennikach polskiego Fiata. Najtańszy cywilizowany wóz 4x4 dostępny w Polsce to Dacia Duster kosztująca w dobrze wyposażonej wersji Extreme i ze 115-konnym silnikiem diesla ponad 112 tys. zł brutto. Wspomniane wcześniej panelvany w wersjach dwuosobowych, podstawowych i towarowych to zazwyczaj koszt ok. 85 – 130 tys. zł brutto w zależności od marki.

Kto chce Suzuki Jimny

Reasumując - jeśli wokół siebie macie trudny teren, mieszkacie w górach, w błocie, na kresach, w gminie, która nie wie, że istnieją asfalty, a wasze pole to wzgórki i pagórki to Suzuki Jimny jest dla was. Nie ma lepszego wozu na rynku, szczególnie w tej cenie, który sprawdzi się tam, gdzie inni wjeżdżają tylko transporterem marki SKOT.

Jeśli na dodatek jesteście myśliwymi, grzybiarzami czy wędkarzami i często wjeżdżacie do lasu, w chaszcze, piasek i miejsca, o których nie wiedzą nawet miejscowe borsuki to musicie mieć Jimny’ego. W tym wypadku lepiej zrezygnować z praktyczności wozów typu Partner, Combo czy Caddy i przesiąść się do Suzuki. Tracimy na objętości paki oraz bajerach w wyposażeniu, ale zyskujemy nieprawdopodobną wręcz przyjemność z jazdy samochodem w pracy i w czasie wolnym od niej. Czasami to ważniejsze od ekraniku po środku kokpitu.

Suzuki Jimny, fot. K.Pawłowski

Zaś jeśli mieszkamy w normalnym miejscu, gdzie wokół znajdziemy znamiona cywilizacji, nasze pole jest w standardowym, płaskim i ucywilizowanym miejscu, a nasze hobby to spacerowanie po centrum handlowym i jedzenie lodów na rynku to odpuśćmy sobie Suzuki. Wprawdzie łatwo je zaparkujemy, ale nie będziemy zadowoleni z poziomu wyposażenia, przestrzeni w środku auta, hałasu na autostradzie, a na drodze krajowej zanim wyprzedzimy tira będziemy musieli się zastanowić 743 razy czy tym razem damy radę (przypominając sobie jak to było jeżdżąc Polonezem Caro z Przemyśla do Mielna w 1998 r.).

Jeśli mimo tych wad chcemy mieć auto zabawkę, niekoniecznie do offroadu, ale po to by zrobić trochę szpanu na rynku, przejechać się od czasu do czasu do fryzjera i na zakupy do dyskontu, a przy okazji wóz idealnie pasuje nam do torebki lub futerału na smartfona to też to zrozumiemy. Bo Jimny jest naprawdę ładny, sympatyczny i, co też jest warte podkreślenia, mało które auto współczesne zbiera tyle serdecznych uśmiechów oraz aprobaty co Jimny. Mając Bentleya czy Ferrari też na ciebie zwrócą uwagę, ale to co powiedzą pod wąsem nie będzie ci się podobało. W przypadku Suzuki jesteśmy pewni tylko pozytywnych komentarzy. To jest fajne. Jeździłbyśmy.

Nie zawsze prostota to siła, fot. K.Pawłowski

Suzuki Jimny Dane Techniczne Silnik (poj. skok.) / l. cylindrów / paliwo 1462 cm2 / 4 / benzyna Moc (KM) / moment obr. (Nm) 102 KM / 130 Nm Skrzynia biegów 5 biegów / manual Ładowność 345 kg Masa własna 1090 kg Dł./szer./wys. pojazdu (m.) 3,645 / 1,645 / 1,72 Średnie zużycie paliwa WLTP/ test 7,7 l / 7,6 l Przyspieszenie 0-100 km/h 12,5 s. Cena testowanego poj. / najtańszego (brutto) 112,19 tys. zł / 108,9 tys. zł

Plusy Minusy Niepowtarzalny design, styl i projekt Mała ładowność, ciasne wnętrze Niesamowite właściwości jezdne w terenie Brak wyposażenia dodatkowego Prosta i ponadczasowa konstrukcja Niskie osiągi i ogólne zachowanie na drodze