Trend jest wyraźny – kombajny, które przez poprzednie dekady były jednymi z najchętniej kupowanych, od kilku lat znikają z ofert producentów. Mowa o kombajnach 4-, 5-klawiszowych z silnikami o mocach nieprzekraczających 200 KM, które de facto jeszcze w latach 90., kiedy schyłek miały Bizony, były uważane za „gigantów wydajności”. Na rynku pozostało właściwie już tylko kilka takich maszyn. Oto one.

Dzisiaj mniejsze gospodarstwa raczej decydują się na usługi, a jeśli już nawet na własny kombajn, to o większej wydajności, który dysponuje odpowiednio mocną „siłą uderzeniową” i można nim szybko przeprowadzić żniwa czy dodatkowo wykonać usługi. Nie bez znaczenia są znacząco powiększone w ostatnich latach areały kukurydzy, która jest bardziej wymagająca pod kątem zbioru – zarówno jeśli chodzi o plony, jak i same warunki zbioru.

To sprawia, że „małych” kombajnów na rynku nowych maszyn pozostało zaledwie kilka. Maszyn o mocy poniżej 200 KM nie znajdziemy już w ofercie marki John Deere, gdzie jeszcze nie tak dawno były oferowane np. modele W330 czy większy W440, w tej chwili nie ma też żadnego Claasa – zniknęły serie Avero i Tucano, a najmniejszy Trion 520 ma silnik o mocy 258 KM (choć jeszcze tego lata ma się to zmienić i do oferty Claasa trafią mniejsze maszyny Evion).

Z oferty Deutz-Fahra wycofano z kolei model 5305, a najmniejszą maszyną jest w tej chwili 6205 TS o mocy 250 KM. Niemniej kilka takich kombajnów jeszcze jest (...).