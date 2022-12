Zielona rewolucja trwa, światowi producenci zaczynają prześcigać się w prezentowaniu coraz nowszych sprzętów z alternatywnym napędem. Jedną z takich firm jest firma Manitou, która do 2030 r. chce ograniczyć swój ślad węglowy o 34 proc.

Francuska firma Manitou zaprezentowała prototyp ładowarki teleskopowej napędzanej wodorem. Wydaje się, że w ładowarkach wymiana napędów postępuje szybciej niż w ciągnikach. Elektryki ma już Merlo, Faresin, JCB, Weidemann, hybrydę Dieci, a nad napędem wodorowym pracuje m. in. JCB, a od niedawna także Manitou. Nie ma w tym nic dziwnego – ładowarki nie potrzebują tak wielkiej mocy jak traktory, a ich sposób pracy jest mniej intensywny – dlatego są dobrym poligonem do stosowania innowacji.

Manitou ma ambitne plany

Grupa Manitou 6 grudnia przedstawiła swój plan działania w zakresie badań i rozwoju pojazdów napędzanych wodorem. Przy okazji Francuzi pokazali prototyp ładowarki teleskopowej napędzanej ekologicznym napędem.

Celem Manitou jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 34 proc. na godzinę użytkowania maszyn własnej produkcji do 2030 r. W tym celu pojazdy Manitou będą nie tylko elektryczne (co już zapowiadano wcześniej), ale także wodorowe. Na terenie fabryki powstała stacja wodorowa, dzięki której będzie można z większą intensywnością badać prototypy. Pierwszy wodorowy pojazd oparto na istniejącym modelu z gamy maszyn budowlanych, zdolnych do podnoszenia ładunków do 14 m. Pojazd zostanie przetestowany i wysłany na place budowy jeszcze w 2023 r.

W tej chwili na rynku istnieją dwie formy technologii wodorowej, opartej na silniku spalinowym i ogniwach paliwowych. Pierwszy prototyp Manitou zbudowany został na bazie ogniwa paliwowego, ale firma nie zamyka się na inne rozwiązania wodorowe, a wygra koncepcja, która najlepiej odpowiada potrzebom klientów.