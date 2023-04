„Marchewka” została wyprodukowana przez Cynkomet w odpowiedzi na zapotrzebowanie dużych gospodarstw ogrodniczych. Maszyna umożliwia szybki odbiór warzyw z kombajnu i jest przy tym wyposażona w nowatorskie rozwiązania, redukujące ryzyko uszkodzenia plonów.

Pomysł na nową przyczepę do zbioru marchwi i innych warzyw okopowych, oznaczoną, jako PW-22, popularnie zwaną „Marchewką”, to efekt współpracy producenta z Czarnej Białostockiej z jednym z plantatorów roślin okopowych z Polski północnej.

- W jego użytkowaniu znajduje się wiele przyczep, których używa we współpracy z kombajnem do zbioru marchwi – opowiada Tomasz Awłasewicz, dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii Rolniczych firmy Cynkomet.

- Żadna z nich nie spełniała jednak wszystkich wymagań eksploatacyjnych i ergonomicznych rolnika. Po przeanalizowaniu potrzeb użytkownika, nasi konstruktorzy stworzyli przyczepę, która umożliwia bezpieczny załadunek marchwi bezpośrednio z kombajnu do skrzyń i ich dostarczenie do chłodni, bez konieczności przesypywania czy przeładowywania warzyw – wyjaśnia.

Skrzynie pochylone o 45 st.

Na przyczepę można załadować osiem skrzynio-palet o wymiarach 1600x1200x1250mm. Skrzynie wstawiane są na dwie ruchome ramy i blokowane za pomocą zamykanej hydraulicznie ramki górnej. Ramy, na których stoją palety są hydraulicznie odchylane o 45 st., tworząc układ skrzyń w kształcie litery „V”.

Skrzynie PW-22 Marchewka wstawiane są na dwie ruchome ramy i blokowane za pomocą zamykanej hydraulicznie ramki górnej, fot.Cynkomet

- Wewnętrzne krawędzie skrzyń zabezpieczone są amortyzującym osypem i gumowymi wkładkami, chroniącymi warzywa przy zasypywaniu skrzyń z elewatora kombajnu – wyjaśnia Tomasz Awłasewicz.

- Elewator sypie warzywa na środek przyczepy, zaś pochylenie skrzyń o 45 stopni pozwala na łagodne zsuwanie się warzyw do skrzyni po jej ściankach, redukując ryzyko obtłuczeń i uszkodzeń mechanicznych plonu.

Pozycja transportowa, fot.Cynkomet

W miarę napełniania, skrzynie wracają do pozycji poziomej i po całkowitym załadowaniu przyczepa odwozi je do miejsca składowania w chłodniach. W ten sposób nie ma potrzeby przeładunku marchwi, czego nie można uniknąć, gdy zbiór jest wykonywany za pomocą przyczepy objętościowej i marchew trzeba przesypać do skrzyń, przed umieszczeniem jej w chłodni.

Bezpieczna konstrukcja

Jak podkreśla dyrektor Awłasewicz, podobne rozwiązanie proponuje jeden z brytyjskich producentów przyczep. Jednak różnice są dość istotne: w rozwiązaniu konkurencji, podczas odchylania ramy są podnoszone w górę i wiszą w centralnej osi obrotu i siłownikach.

Na przyczepę można załadować osiem skrzynio-palet o wymiarach 1600x1200x1250mm, fot. Cynkomet

- W naszej przyczepie – przy odchylaniu palet – rama boczna jest cały czas podparta narożem wewnętrznym na ramie dolnej za pomocą czterech rolek, toczących się na solidnych poprzeczkach ramy – wyjaśnia przedstawiciel Cynkometu.

- Nawet w przypadku awarii, typu pęknięcie przewodu hydraulicznego, nie ma ryzyka, że rama opadnie – nie ma więc zagrożenia dla operatora. Dzięki zastosowanemu u nas rozwiązaniu, zewnętrzna krawędź skrzyni przy załadunku z kombajnu umieszczona jest o ponad 400 mm niżej, niż w rozwiązaniu konkurencyjnym, co stanowi niewątpliwe ułatwienie dla operatora kombajnu.

Przyczepa z perspektywami

Firma Cynkomet liczy na to, że wielu krajowych plantatorów będzie zainteresowanych jej nową maszyną, m.in., dlatego, że Polska jest trzecim co do wielkości producentem marchwi w Europie, a szóstym na świecie. Dlatego producent swoją ofertę kieruje też na cały rynek europejski i poza Europę.

Przyczepa nadaje się także do zbioru innych warzyw okopowych zarówno bulwiastych, jak i korzeniowych: pietruszki, rzepy, buraka, brukwi, ziemniaków; sprawdzi się również przy zbiorach cebuli.