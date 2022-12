Dariusz Kamiński prowadzi w powiecie wąbrzeskim w województwie kujawsko-pomorskim gospodarstwo specjalizujące się w hodowli bydła mlecznego i mięsnego. Uprawia zboża, kukurydzę i użytki zielone z przeznaczeniem na paszę dla bydła.

Jako zaletę swojego gospodarstwa podkreśla posiadanie wszystkich gruntów w jednym rozłogu, gdzie oprócz gospodarstwa przejętego po rodzicach wykupił ziemię od sąsiadów. Dzięki temu do minimum ogranicza koszty przejazdów, zużycie opon w ciągnikach, a także ryzyko uszkodzenia maszyn na dziurawych drogach.

Redlica talerzowa zauważalnie lepiej utrzymuje głębokość pracy, fot. Maciej Sacha

Siewnik Kverneland Accord m-drill o szerokości 3 metrów, współpracuje u Dariusza Kamińskiego z broną aktywną Rabe. Zalety tego typu maszyny rolnik docenił już kilka lat temu, użytkując mniejszy model wraz z poprzednim 2,5-metrowym siewnikiem z redlicami stopkowymi. Obecny zestaw, składający się z brony aktywnej i siewnika talerzowego uważa za idealne dopełnienie swojego parku maszynowego i podkreśla, że takiej właśnie maszyny mu brakowało.

- Sieje się elegancko, bez względu na to czy są bryły czy błoto. Redlica talerzowa wszędzie wejdzie, właściwie się zagłębi, nie skacze na bryłach i utrzyma głębokość pracy nawet gdybym próbował siać na polnej drodze. Zakup siewnika talerzowego to jest krok w kierunku wejścia w uprawę bezorkową, bo to pewnie jest przyszłość. Redlicy talerzowej nie przeszkadzają resztki pożniwne, więc ten siewnik powinien się sprawdzić – mówi Dariusz Kamiński.