Obie firmy nawiązały partnerstwo handlowe. Co to znaczy? Grégoire Besson i Maschio Gaspardo będą dzielić się zasobami i umiejętnościami w obszarach innowacji, technologii, badań i rozwoju. Ponadto sojusz ułatwi firmom optymalizację procesów zakupów materiałów i komponentów, z korzyścią dla zwiększenia konkurencyjności obu marek.

Ciekawe czy to był przypadek, że stoiska obu firm na Agro Show sąsiadowały ze sobą?

- Ta strategiczna współpraca to bezprecedensowa szansa dla Grégoire Besson i Maschio Gaspardo. Opierając się na naszych wspólnych wartościach i tradycji rodzinnej, połączymy naszą wiedzę branżową, aby wspierać wzajemny rozwój, zawsze uwzględniając potrzeby i zadowolenie naszych klientów, dealerów, dostawców i pracowników co jest centrum naszej uwagi – komentował sprawę Patrick Besson, prezes Grégoire Besson.

- Szeroka gama produktów Grégoire Besson doskonale pasuje do portfolio Maschio Gaspardo. Wyobrażaliśmy sobie tę współpracę z wielkim entuzjazmem i cieszymy się, że wizja urzeczywistniła się. Powstała synergia przyniesie ogromne korzyści rolnikom na całym świecie – dodał Andrea Maschio, prezes Maschio Holding.

- To partnerstwo nie tylko tworzy nowego lidera w dziedzinie uprawy gleby, ale także wzmacnia naszą wspólną zdolność do inwestowania w innowacje i technologię. Co więcej, otwiera nowe perspektywy dla obu firm pod względem ekspansji, szczególnie w Europie Wschodniej, Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej. – mówił Luigi De Puppi, dyrektor zarządzający Maschio Gaspardo.