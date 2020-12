Massey 5S, czyli następca 5700 S pokazany

Massey Ferguson pokazał wszechstronne ciągniki 5S o doskonałej widoczności i zwrotności o mocach maksymalnych w zakresie 105-145 KM.

Nowe ciągniki Massey Ferguson 5S zachowały koncepcję budowy swoich poprzedników, czyli typoszeregu 5700 S. Nadal są to więc kompaktowe, uniwersalne i mocne maszyny z charakterystycznie ściętą maską poprawiającą wydajnie widoczność.

Nowy wygląd nawiązujący do serii 8S

Traktory Massey 5S kontynuują nową koncepcję stylistyczną producenta pokazaną po raz pierwszy w koncepcie MF Next i przełożoną później na wydanie seryjne pod postacią „Traktora Roku 2021”, czyli większego brata Fergusona 8S.

Maska i kabina stały się jeszcze bardziej „ostre”. Na tej pierwszej pojawiły się ponadto charakterystyczne teraz dla marki srebrne obramowania. Oczywiście wszędzie są obecne reflektory w technologii LED. O gustach się nie dyskutuje, ale nam nowy design się podoba.

Moce maksymalne przesunięte w górę

Najnowsze w rodzinie ciągniki Massey Ferguson 5S wyposażone są w czterocylindrowe, 4,4-litrowe silniki AGCO Power Stage V. Ich moce maksymalne w porównaniu z poprzednikami wzrosły o około 15 KM.

Pięć modeli to teraz: 5S.105 o mocy maksymalnej 105 KM, 5S.115 - 115 KM, 5S.125 - 125 KM, 5S.135 - 135 KM oraz 5S.145 - 145 KM. Napiszmy, że premierowe maszyny MF 5S kontynuują rozpoczęte również przez większych braci MF 8S nowe oznaczenie. I tak teraz pierwsza cyfra oraz litera oznacza serię, a liczby po kropce to moc maksymalna danego modelu. Do tego dodajmy jeszcze trzy specyfikacje wyposażenia Essential, Efficient and Exclusive.

Z silnikami zostały zestawione sprawdzone skrzynie biegów typu semi-powershift Dyna-4 16x16 lub Dyna-6 24x24. Ponadto modele w wyposażeniu Exclusive i Efficient są standardowo wyposażone w funkcję AutoDrive, czyli automatyczną zmianę czterech lub sześciu przełożeń.

Premierowe maszyny Massey 5S oferują do 6000 kg (+14 proc. względem poprzedników) udźwigu tylnego TUZ i 3000 kg (+ 17 proc.) opcjonalnego przedniego. Wyposażone są ponadto w układ hydrauliczny o dużym natężeniu przepływu w zakresie od 58 do 110 l/min oraz WOM 540 Eco przy 1560 obr./min.

Wyjątkowa zwrotność

Dzięki funkcji SpeedSteer, specjalnemu wcięciu w podwoziu i masce silnika nowe ciągniki MF 5S posiadają 4-metrowy promień skrętu, nawet przy zamontowanej ramie wsporczej ładowacza.

Funkcjonalność traktorów MF 5S zwiększa również cięższa resorowana oś przednia dzięki czemu przedni podnośnik może unieść o 900 kg więcej niż wcześniej. Rozwiązanie to powiększyło również dopuszczalną masę całkowitą, która wynosi teraz 9500 kg.

Nowy podłokietnik i mnóstwo nowoczesnych rozwiązań

W kabinie traktorów MF 5S, które poza lekko przeprojektowanymi dachami pozostała bez zmian, nowością jest wielofunkcyjny podłokietnik zapożyczony od MF 8S, który jest standardem od wersji Efficient. Oferuje on nie tylko możliwość obsługi podstawowych funkcji ciągnika, ale również szybki i wygodny dostęp do innych często używanych takich jak telefon, Bluetooth, radio itd.

Ponadto premierowe Massey Fergusony 5S to terminale dotykowe Datatronic 5 i opcjonalnie Fieldstar 5 zgodne z ISOBUS oraz mnóstwo najnowszej technologii w postaci prowadzenia MF Guide, systemów MF Section Control i MF Rate Control zwiększających dokładność aplikacji, sygnały korekcyjne i odbiorniki Novatel/Trimble oraz telemetria MF Connect.