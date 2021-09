Massey Ferguson 6S - nowa seria ciągników wchodzi w miejsce MF 6700S

MF 6S to nowa seria ciągników, którą Massey Ferguson wprowadza w miejsce serii 6700S. 5 modeli traktorów dysponuje mocą maksymalną w zakresie od 135 do 185 KM, a stylistyka neo-retro nawiązuje do dawnych maszyn MF-a i wprowadzonego niedawno designu w serii 8S.

Nową serię MF 6S marka Massey Ferguson zaprezentowała 2 września podczas konferencji prasowej prowadzonej w trybie online. Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli wam dostarczyć również informacje z praktycznych, polowych prezentacji.

5 modeli - od 130 do 180 KM

Nowe ciągniki napędzają silniki AGCO Power, 4-cylindrowe o pojemności 4,9 l. Pakiet filtrów i katalizatorów do oczyszczania spalin znalazł się z przodu pod kabiną, a nie pod maską.

Podstawowe dane techniczne MF 6S, fot. AGCO

Jeśli chodzi o przekładnię, to kupujący będzie miał do wyboru dobrze znane układy: Dyna-6 (czyli powershift) oraz Dyna-VT (przekładnia bezstopniowa). Warto przy tym wspomnieć, że dla zapewniania wysokiej trakcji i zmniejszenia ugniatania gleby, największe modele MF 6S.165 i MF 6S.180 mogą być wyposażone w tylne opony Michelin w rozmiarze VF650/60R42!

Wysokie standardy w kabinie

Jeśli chodzi o komfort pracy operatora, kabina wydaje się być pod tym względem w bardzo wysokim standardzie. Producent umożliwia szeroki wybór foteli, w tym obrotowe, z boczną amortyzacją, wentylowane i z systemem tłumienia Dynamic Dumping. Kabina jest amortyzowana mechanicznie, a przednia oś może mieć aktywną amortyzację sterowaną z kabiny.

Kabina w najbogatszej wersji MF-a 6S wygląda tak samo jak w 8S, fot.AGCO

Pokreślenia wymaga również to, że w serii MF 6S wprowadzono taki sam podłokietnik jak w 8S – z wielofunkcyjnym dżojstikiem MultiPad i umieszczoną na nim mikro-dźwigienką do precyzyjnego sterowania hydrauliką oraz rolkę do szybkiego zarządzania prędkością jazdy i przełożeniami.

Przy łokietniku znalazł się nowoczesny terminal dotykowy Datatronic 5. Dzięki jaśniejszemu 9-calowemu ekranowi dotykowemu z powłoką antyodblaskową operator posiada łatwy dostęp do nowych funkcji. Obsługa w stylu tabletu umożliwia szybki i łatwy dostęp do ustawień i ich zmianę. Jego pomocą ustawi się nie tylko parametry maszyny, ale też obsługiwać funkcje rolnictwa precyzyjnego czy sterować maszynami w standardzie Isobus. Ciekawostką jest to, że z ekranu można sterować również radiem czy sparowanym telefonem komórkowym.

Podłokietnik z dźwignią MultiPad, fot.AGCO

Do tego trzeba dodać bardzo dobre wyciszenie, gdzie poziom hałasu producent określa na zaledwie 69 dB, przy czym trzeba zaznaczyć, że w Masseyu 6S maska nie jest oddzielona od kabiny, tak jak jest to we wprowadzonej w 2020 r. serii 8S.

Za odpowiednie oświetlenie podczas pracy po zmroku odpowiada bogate oświetlenie robocze. Może być tutaj zainstalowanych aż 16 reflektorów w technologii LED.

Wydajna hydraulika i load-sensing w standardzie

Układ hydrauliczny jest standardowo wyposażony w pompę typu load-sensig, co niewątpliwie wpływa na wydajność i ekonomię pracy z maszynami towarzyszącymi podłączonymi do układu czy ładowaczem czołowym.

A skoro mowa o ładowaczu czołowym, to niewąptliwie wartą podkreślenia jest opcja MF E-Loader z funkcją Bucket Shake. Pozwala to operatorom na ważenie poszczególnych ładunków w widłach lub łyżce i zapis wagi każdego elementu, ładunku lub zadania, który może być przesyłany jako zwykły arkusz kalkulacyjny.

Udźwig tylnego TUZ MF 6S to aż 9600 kg, a przedniego – 4000 kg, fot. AGCO

Parametry robocze układu hydraulicznego są imponujące: można wybrać pompę o wydatku: 110, 150 lub 190 l/min. Z kolei udźwig tylnego TUZ to aż 9600 kg, a przedniego – 4000 kg. Dopuszczalna masa całkowita ciągnika z serii 6S to 12500 kg.

Moc, zwrotność, uniwersalność

Mocne fundamenty i rozstaw osi o długości 2,67 m ciągników MF serii 6S o kompaktowych rozmiarach sprawiają, że są one bardzo zwrotne, a promień skrętu wynosi zaledwie 4,75 m – jest to najmniejszy promień wśród ciągników o mocy 200 KM.

- Massey Ferguson ustanowił punkt odniesienia dla sektora, wprowadzając pierwszy w historii czterocylindrowy ciągnik o mocy 200 KM. Seria MF 6S zawiera teraz kompletny pakiet zaprojektowany specjalnie po to, aby zapewnić komfort, kontrolę i łączność – udogodnienia wprowadzone po raz pierwszy w wielokrotnie nagradzanym modelu MF 8S w tym ważnym sektorze – mówi Thierry Lhotte, wiceprezes i dyrektor zarządzający marką Massey Ferguson w Europie i na Bliskim Wschodzie.

O ile trudno zgodzić się z pierwszym zdaniem wypowiedzi Pana Lhotte, bowiem na rynku od jakiegoś czasu jest już kilka 4-cylindrowych ciągników o mocy powyżej 200 KM, to na pewno trzeba potwierdzić to, że MF 6S wprowadza sporo nowych standardów w tej klasie mocy ciągników Fergusona. To także ponadprzeciętny poziom patrząc na ciągniki innych marek w tej klasie. Oczywiście wiele będzie zależało od wybranego poziomu wyposażenia, a ten jest dostępny w trzech bazowych konfiguracjach: Essential, Efficient i Exclusive, a każdą można oczywiście w dużym stopniu modyfikować.

Według zapewnień przedstawicieli MF-a, traktory są już dostępne w sprzedaży.