Massey Ferguson: 7 nowości! Ciągniki 6S, 7S, 8S Dyna-Vt i nie tylko

Massey Ferguson zaprezentował 7 nowych produktów w swojej ofercie. Należą do nich przede wszystkim nowe serie ciągników Massey Ferguson 6S i 7S, nowe modele 8S z przekładnią bezstopniową Dyna-VT oraz ładowarki teleskopowe TH.

"Born to Farm", czyli z j. ang. "urodzony na farmie" - pod takim hasłem odbyła się wczoraj (02.09.2021 r.) konferencja online Massey Fergusona, podczas której marka zaprezentowała 7 nowych maszyn i usług cyfrowych.

Stworzone przez farmerów i dla farmerów

Podczas wirtualnego spotkania, przedstawiciele marki wielokrotnie podkreślali to, że nowe maszyny zostały zaprojektowane i zbudowane z myślą o rolnikach i to ich uwagi były kluczem do wprowadzenia nowych modeli i zastosowanych w nich rozwiązań.

- Massey Ferguson zawsze była firmą rodzinną odznaczającą się pasją pomagania innym rodzinnym przedsiębiorcom, takim jak rolnicy i dealerzy - powiedział Thierry Lhotte, wiceprezes i dyrektor zarządzający marką Massey Ferguson w Europie i na Bliskim Wschodzie.

-„Born to Farm" przynosi światu coś, co ma duże znaczenie w porównaniu z wieloma innymi zawodami: przyczynianie się do zrównoważonej produkcji wysokiej jakości żywności dla rosnącej populacji” - dodał Thierry Lhotte.

Ważną cechą nowych maszyn ma być możliwość ich wysokiej personalizacji. Nie każdy rolnik potrzebuje w swoim ciągniku np. topowych rozwiązań związanych z rolnictwem precyzyjnym, a wymaga przede wszystkim niezawodności i komfortu. Inni potrzebują natomiast w tym samym traktorze systemów, które pozwolą maksymalnie wykorzystać maszynę podczas intensywnych prac i specyficznych zadań. Innowacje i technologie po prostu muszą być praktyczne i muszą ułatwiać pracę na roli i zwiększać jej opłacalność.

- Rolnicy znajdują się w centrum wszystkiego, co robimy, ale każdy rolnik jest inny. Każde gospodarstwo ma inne potrzeby, dlatego wymaga produktów i usług dostosowanych do swojej działalności - powiedział Francesco Murro, wiceprezes Massey Ferguson, szef marketingu i sprzedaży.

- Nasze globalne podejście do nowych, inteligentnych maszyn i usług cyfrowych opiera się na naszej obszernej i zróżnicowanej bazie klientów z całego świata, co umożliwia nam uwzględnienie w naszych projektach wszystkich wymagań klientów, uwzględniając długofalowe trendy występujące w naszej branży, takie jak Rolnictwo 4.0, europejski Zielony Ład i zrównoważony rozwój - dodał Murro.

Nowe produkty

Podczas konferencji Massey Ferguson zaprezentował 7 nowych produktów: maszyn i usług cyfrowych. Należą do nich:

Nowe ciągniki MF 6S – uniwersalne 4-cylindrowe o mocy od 135 do 200 KM, kompaktowe, lekkie i zwrotne;

Massey Ferguson 6S - w skład tej serii wchodzi 5 modeli z rozstawem osi 2,67 m, fot.MF

Nowe ciągniki MF 7S – większe, stabilne, przeznaczone do cięższych prac; 6-cylindrowe o mocy od 155 do 220 KM z EPM;

Nowe ciągniki Massey Ferguson 7S to 4 modele w zakresie mocy od 155 do 200 KM, fot. MF

Nowe modele ciągników MF 8S – teraz aż do 305 KM z nową przekładnią Dyna-VT;

Do serii 8S doszedł model 8.305S z przekładnia bezstopniową Dyna-VT. Pozostałe mniejsze modele teraz też mogą być wyposażone w taką przekładnię, fot. MF

Nowe ładowarki teleskopowe MF TH – precyzyjne i komfortowe;

Nowa funkcja ładowacza czołowego MF E-Loader – funkcja automatycznego sterowania;

Nowe funkcje ładowaczy czołowych, w tym automatyka pracy i waga, fot.MF

Elementy wspomagania zrównoważonego rolnictwa: nowa telemetria MF Connect i Centrum Monitoringu MF;

Nowe pakiety Rolnictwa Precyzyjnego i Rolnictwa Cyfrowego zmniejszające wpływ na środowisko i zwiększające wydajność.

Szczegółowe informacje o poszczególnych produktach już wkrótce.