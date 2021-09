Massey Ferguson 7S – nowe ciągniki dla wymagających

Ciągniki Massey Ferguson 7S to kolejna z nowości koncernu AGCO. Seria 7S obejmuje cztery nowe modele oferujące maksymalną moc od 155 do 220 KM.

- Massey Ferguson rozszerza naszą ofertę prostych i niezawodnych ciągników nowej ery o serię MF 7S – powiedział podczas konferencji prasowej Thierry Lhotte, wiceprezes i dyrektor zarządzający marką Ferguson na Europę i Bliski Wschód.

- Jednocześnie wprowadzamy nowy poziom komfortu, kontroli, wygody i łączności dzięki nowym technologiom i funkcjom, które po raz pierwszy pojawiły się w wielokrotnie nagradzanej serii MF 8S.

W zależności od modelu istnieje możliwość wyboru specyfikacji Essential, Efficient, Exclusive i Panoramic.

Stabilna konstrukcja

Cztery nowe ciągniki Massey Ferguson serii 7S charakteryzuje rozstaw osi 2,88 m, co zapewnia im wysoką stabilność i trakcję. Wszystkie traktory zasilają silniki 6-cylindrowe o pojemności 6,6 l. Dlatego choć wartości mocy maksymalnych (155-195 KM) w znacznej części pokrywają się z dostępny w serii 6S, ciągniki serii 7S poradzą sobie znacznie lepiej w wymagających pracach polowych.

Oprócz mocy maksymalnej od 155 do 190 KM wszystkie modele korzystają z dużej dodatkowej mocy i momentu obrotowego, które są generowane automatycznie, gdy są potrzebne do transportu, pracy z WOM lub wysokich wymagań hydraulicznych. Z załączonym systemem EPM jednostki napędowe tych maszyn generują moc od 175 do 225 KM.

Przekładnie Dyna-6 SuperEco lub Dyna-VT

Za przeniesienia napędu na koła odpowiada jedna z dwóch przekładni: Dyna-VT i Dyna-6 SuperEco. Ta druga jest dostępna we wszystkim modelach oprócz największego modelu 7S.190. Pozwala ona na poruszanie się ciągnika z prędkością 40 km/h przy zredukowanych silnika do 1500 obr./min. Oczywiście przekładnia ta może pracować w trybie automatycznym. dostosowuje prędkość w zależności od obciążenia i prędkości. Operatorzy mogą również ręcznie ustawić obroty silnika, przy których dokonywane są zmiany.

Z kolei przekładnia bezstopniowa Dyna-VT jest dostępna we wszystkim modelach. Wersja Super Eco przekładni Dyna-VT pozwala na osiągnięcie prędkości 40 km/h przy zaledwie 1450 obr./min. Ponadto ten układ przeniesienia napędu ma teraz nowy tryb automatyczny, który umożliwia zmianę prędkości jazdy za pomocą dźwigni Multipad lub pedału gazu, automatycznie ustawiając optymalne obroty silnika w zależności od obciążenia i prędkości. Zapewnia to nie tylko bardziej płynną pracę, ale również mniejsze zużycie paliwa.

Warto też wspomnieć, że wszystkie modele są również wyposażone w praktyczną funkcję sprzęgła w hamulcu, którą można łatwo aktywować za pomocą przełącznika na słupku.

Kabina z nowościami

W kabinie też jest sporo nowości. Wprowadzono m.in. nowy podłokietnik, dźwignię Multipad oraz ulepszone funkcje łączności. Poprawiono też wydajność klimatyzacji. Według producenta, w kabinie jest teraz do 4 st.C chłodniej niż wcześniej i jest ona wyposażona w całkowicie nową, wysokiej jakości tapicerkę z chromowaną kierownicą i czarną deską rozdzielczą w wersjach Exclusive i Efficient.

Ponadto opcjonalny podgrzewany fotel, ze zwiększoną wentylacją wyposażony jest w system DDS (Dynamic Damping System), który automatycznie reaguje na wielkość nierówności dzięki bocznemu zawieszeniu stabilizującemu.

Na zewnątrz zastosowano oświetlenie LED oraz listwę oświetleniową na masce silnika, co zapewnia dużą ilość światła i możliwość zamontowania do 16 reflektorów roboczych LED. Dla funkcji ładowacza istnieje również możliwość zamontowania użytecznego dachu Visio Roof, który zapewnia doskonałą widoczność ładunku w całym zakresie podnoszenia.

Dodatkową poprawę komfortu umożliwia opcjonalne mechaniczne lub aktywne mechaniczne zawieszenie kabiny, a także opcja amortyzowanej osi przedniej.

Kompleksowe sterowanie

Specyfikacje Efficient i Exclusive obejmują nową dźwignię Multipad i wszechstronny

podłokietnik sterujący połączony z fotelem. Ten łatwy w obsłudze, kompatybilny z ISOBUS przyrząd sterujący umożliwia wygodny dostęp do wszystkich funkcji, w tym do przełącznika dźwigni sterowania podnośnikiem, ustawień tempomatu, wstępnych ustawień trybu jazdy i aktywacji MF Guide. Zawiera on również mikrojoystick do obsługi dwóch elektrycznych zaworów hydrauliki zewnętrznej.

Nowa opcjonalna dźwignia wielofunkcyjna zapewnia łatwe sterowanie ładowaczem i przednim podnośnikiem. Oprócz obsługi zaworów hydrauliki zewnętrznej pozwala ona operatorowi na zmianę kierunku jazdy i prędkości ciągnika.

Jasny, przejrzysty ekran dotykowy

Operatorzy z pewnością docenią też zmodernizowany terminal Datatronic 5, który posiada znacznie jaśniejszy i bardziej przejrzysty ekran dotykowy zastosowany w celu redukcji odblasków. Intensywniejsze kolory i czarne tło wraz z nowymi skrótami na głównym pulpicie również ułatwiają obsługę.

Nowością jest również opcja MF E-Loader, która zwiększa dokładność załadunku, wydajność i bezpieczeństwo oraz umożliwia kontrolę i ustawienie nowej funkcji Bucket Shake. Pozwala to operatorom na ważenie poszczególnych ładunków w widłach lub łyżce i zapis sumy, ładunku lub zadania, który może być przesyłany jako zwykły arkusz kalkulacyjny. Możliwe jest również ustawienie i zapisanie górnych i dolnych wartości granicznych, jak również automatycznych sekwencji dla różnych cykli załadunku.

Nowością w wersjach Exclusive i Efficient jest opcja obsługi radia, telefonu komórkowego i mediów za pośrednictwem ekranu Datatronic 5 z wejściami Bluetooth, USB lub Aux.

Datatronic 5 nie tylko umożliwia zarządzanie wszystkimi funkcjami ciągnika, ale również uruchamianie pakietu Precision Farming z MF Technologies dzięki łączności ISOBUS i sygnałowi GPS. Należą do niego funkcje MF Guide z szybkim trybem „Go-Mode”, jak również MF Section Control służąca do zmniejszenia zakładek i precyzyjnego dawkowania zmiennych dawek za pomocą MF Rate Control.

Dane zbierane i zapisywane automatycznie w MF TaskDoc przenoszone są za pośrednictwem karty pamięci USB. Opcja MF Task Doc Pro pozwala na tworzenie planów aplikacji i bezprzewodową synchronizację z oprogramowaniem do zarządzania gospodarstwem. Telemetria MF jest standardem we wszystkich modelach MF 7S.

Referencje do ciężkiej pracy

Udźwig tylnego TUZ wynoszący 9600 kg z tyłu i 4000 kg z przodu oraz masa całkowita do 14 t sprawiają, że świetnie nadają się do pracy z cięższym sprzętem towarzyszącym. Duży rozstaw osi sprzyja poprawie trakcji i stabilności zwiększonej dodatkowo dzięki tylnym oponom o średnicy do 42 cali, które umożliwiają również zmniejszenie nacisku na podłoże. Do ciężkich prac istnieje szeroki wybór balastów, które można łatwo zdemontować, aby wykorzystać zwinność MF 7S w pracy i transporcie.

Warto przy tym wspomnieć, że promień skrętu wynosi zaledwie 4,93 m.

Kontynuacja stylu neo-retro

Oczywiście nie da się nie wspomnieć o stylistyce maszyn neo-retro. „Nowy, atrakcyjny design neo-retro jest wyrazem szacunku dla dziedzictwa marki Massey Ferguson i nowoczesnej stylistyki” – czytamy w komunikacie prasowym producenta. Stanowi on kontynuację nowego stylu wprowadzonego w modelu MF 8S.

Ciągniki Massey Ferguson 7S są już w ofertach u dealerów marki.