Massey Ferguson 8S: najnowsze dziecko koncernu AGCO

Ciągniki Massey Ferguson 8S, które właśnie zaprezentowano, to 4 zupełnie nowe modele o mocach od 205 do 265 KM. Maszyny mają łączyć niezawodną konstrukcję z zupełnie nowymi rozwiązaniami jakich wymaga obecne rolnictwo.

Jak informuje producent, nowe traktory Massey Ferguson 8S to wynik szeroko zakrojonych konsultacji z klientami. Maszyny zanim trafiły do produkcji przeszły siedem lat szeroko zakrojonych testów na całym świecie tak aby mogły zapewnić dokładnie to czego oczekują operatorzy.

Rozstaw osi maszyn to 3,05 m, a maksymalna moc zawiera się w przedziale od 205 do 265 KM, generując dodatkowo do 20 KM dzięki systemowi zarządzania mocą silnika (EPM – Engine Power Management). Jednocześnie Massey Ferguson wprowadza nowe, proste oznaczenia modeli. Weźmy na przykład model MF 8S.265: 8 oznacza serię, S - poziom specyfikacji, a ostatnie trzy cyfry to moc maksymalna bez systemu EPM (boost).

W ciągnikach zastosowano całkowicie nową kabinę o objętości 3,4 m3 oraz powierzchni szyb 6,6 m2. Dzięki konstrukcji z czterema słupkami kabina zapewniać ma niespotykaną dotąd widoczność a dzięki zastosowaniu 24 cm przerwy pomiędzy kabiną a silnikiem udało się zredukować hałas (max 68 db) oraz poziom nagrzewania się i wibracji. Czyste powietrze jest zasysane z tyłu, jest więc chłodniejsze. Następnie jest ono przekazywane do filtra powietrza silnika.

Ponadto za optymalną kontrolę i możliwości inteligentnego rolnictwa zapewniają cyfrowa i intuicyjna deska rozdzielcza „MF vDisplay”, terminal Datatronic 5 i nowa wszechstronna dźwignia sterowania MultiPad z podłokietnikiem „Control Centre”.

W serii MF 8S dostępne będą również dwie całkowicie nowe przekładnie, które zapewniać mają maksymalną moc przenoszoną na podłoże, jednocześnie redukując straty mocy o 26 proc. i zmniejszając zużycie paliwa nawet o 10 proc. względem poprzednich konstrukcji.

Pierwszą z nich jest dwusprzęgłowa przekładnia Dyna E-Power, która łączy w sobie zalety dostępnych obecnie technologii: wrażenia z jazdy bezstopniowej skrzyni biegów CVT (ang. Continuously Variable Transmission) i wydajność przekładni napędzanej bezpośrednio mechanicznie. Alternatywnie dostępna będzie przekładnia Dyna 7 Semi-Powershift, która oferuje teraz 28 biegów do przodu i do tyłu. Dodatkowo w przyszłym roku pojawi się w tych modelach przekładnia bezstopniowa Dyna VT.

Maszyny wyposażono także w nową tylną oś z możliwością wyboru osi kołnierzowych, krótkich lub długich, do wszystkich zastosowań. Nowe specyfikacje kół obejmują teraz możliwość zamontowania tylnych opon o średnicy do 2,05 m, w tym zupełnie nową oponę VF650/75 R42 Trelleborg TM1000 PT.

Dodatkowo udźwig TUZ został zwiększony o 7 proc., tj. do 10 000 kg, a dzięki nowej, potężnej hydraulice ciągniki te mogą pracować z szerszymi narzędziami. Zamknięty systemem hydrauliki typu Load-Sensing (pompa wielotłoczkowa) o wydajności 150 l/min z wykrywaniem obciążenia jest już standardem i zapewnia o 36 proc. większy przepływ w porównaniu z poprzednim układem.

Opcjonalnie dostępny jest przepływ 205 l/min, który może być również dostarczony w wersji ECO, generującej przepływ przy 1650 obr./min (230 l/min przy maksymalnej prędkości obrotowej silnika). Ciągnik można wyposażyć do pięciu elektrozaworów hydraulicznych z tyłu.

Wisienką na torcie w nowych konstrukcjach jest sieciowa komunikacja, która jest dostępna w standardzie dla serii MF 8S, wyposażona w funkcję MF Connect Telemetry, w tym trzyletnią licencję subskrypcyjną. Seria ta wykorzystuje dane mobilne do przesyłania informacji do chmury poprzez MF Connect Cloud, zapewniając łatwy dostęp do przydatnych informacji o zarządzaniu maszynami.

Oprócz rejestrowania pozycji i danych maszyny może również wysyłać komunikaty, do użytkowników i dealerów (za zgodą), o błędach i powiadomienia o nadchodzących przeglądach serwisowych. System jest w pełni zintegrowany z portalem Klienta „MyMF”, w którym użytkownicy mogą przeglądać informacje i dane oraz zarządzać nimi w czasie rzeczywistym; zdalnie z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu. (portal MyMF będzie wkrótce dostępny w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji i Niemczech, a później w innych krajach).

Wszystkie ciągniki serii MF 8S mogą być również wyposażone w pełną gamę technologii zrównoważonego rolnictwa. Sercem systemu jest intuicyjny terminal Datatronic 5 z ekranem dotykowym, który nie tylko zarządza funkcjami ciągnika, ale umożliwia pełną kontrolę nad wszystkimi narzędziami kompatybilnymi z ISOBUS.

Nowa szyna antenowa, umieszczona z przodu kabiny, umożliwia łatwy montaż wybranych odbiorników GPS z dokładnością do pomiarów w czasie rzeczywistym (RTK). Dla bezpieczeństwa i uniknięcia ryzyka antena jest standardowo zamykana na klucz. Opcjonalny terminal Fieldstar 5 może być używany do zarządzania wszystkimi technologiami MF – w tym MF Guide, podczas gdy MF Section and Rate Control może teraz obsługiwać do 36 sekcji i pięciu produktów. Obecnie rejestruje również granice i zapewnia automatyczne wykrywanie pola.

MF Task Doc i Task Doc Pro automatycznie rejestrują i bezprzewodowo przesyłają zebrane informacje i dane. Jest to szybki, łatwy i bezpieczny sposób tworzenia dokładnej dokumentacji, która pomoże operatorom przestrzegać przepisów i przechowywać przydatne informacje. MF Task Doc Pro w pełni synchronizuje się z oprogramowaniem do zarządzania gospodarstwem. Dzięki narzędziu NEXT Machine Management dane mogą być łatwo i bezpiecznie przesyłane bezprzewodowo poprzez Agrirouter Cloud.