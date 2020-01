Massey Ferguson: produkcja 18 tys. ciągników rocznie i fabryczna regeneracja skrzyń biegów. Oto najbliższe plany tej marki

Koncern AGCO będzie dalej rozbudowywać fabrykę w francuskim Beauvais. Dzięki temu zatrudnienie wzrośnie o 200 osób, a z taśmy produkcyjnej ma zjeżdżać 18 tys. traktorów Massey Ferguson.

W celu sprostania rosnącemu zapotrzebowaniu na ciągniki, amerykański potentat planuje zainwestować kolejne 40 mln euro w utworzenie innowacyjnego obszaru przemysłowego 4.0.

– Z przyjemnością dotrzymujemy obietnicy złożonej dokładnie rok temu podczas otwarcia centrum logistycznego Beauvais 3 i ogłaszamy przejęcie 15,7 ha (w tym 4,5 ha zabudowań) po sąsiedniej firmie Froneri, celem umocnienia naszej obecności w Beauvais – mówił Martin Richenhagen, przewodniczący zarządu, prezes i dyrektor generalny AGCO Corporation na zakończonym niedawno trzecim spotkaniu biznesowym „Wybierz Francję” w podparyskim Wersalu.

W nowym kompleksie fabrycznym zlokalizowany będzie dział zajmujący się personalizacją ciągników pod konkretnych klientów oraz powiązany z nim zakład produkcyjny małych serii części niestandardowych i skomplikowanych elementów w technologii druku 3D. Wytwarzane będą również przewody hydrauliczne, których produkcję zleca się aktualnie firmom zewnętrznym.

Ostatnim zakresem działalności będzie regeneracja starych skrzyń biegów, dzięki czemu rolnicy otrzymają profesjonalną usługę umożliwiającą obniżenie kosztów naprawy.

Po rozbudowie fabryka zajmie powierzchnię 54 ha, zatrudniać będzie 2500 pracowników, a z jej taśm zjeżdżać ma 18 tys. ciągników rocznie, włączając w to kilka nowych modeli wprowadzonych do produkcji do 2023 r. Kontynuowane inwestycje, wg zamierzeń władz koncernu AGCO, mają na celu stworzenie z fabryki w Beauvais globalnej siedziby marki Massey Ferguson.