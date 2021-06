Massey Ferguson przedstawia nowe ładowarki serii TH

Najnowsze ładowarki Massey Ferguson serii TH to jeszcze wyższy poziom komfortu i wydajności. Charakteryzują się one bowiem całkowicie przeprojektowaną kabiną oraz innymi istotnymi zmianami, które jeszcze bardziej zwiększają ich wydajność.

Sześć modeli najnowszej generacji ładowarek Massey Ferguson serii TH zostało zaprojektowanych tak, aby sprostać różnym zadaniom. Linię rozpoczyna model TH 6030, a kończy TH 8043 zapewniający maksymalny udźwig 4 300 kg, wysokość podnoszenia 7,5 m oraz może być wyposażony w łyżkę o pojemności 3,5 tys. litrów.

Znaczące ulepszenia ładowarek Massey Ferguson serii TH

Rzeczone ulepszenia obejmują nowy tryb pracy umożłiwiający jeszcze bardziej płynne działanie ładowarek MF serii TH – ułatwia on obsługę i zwiększa wydajność. Z kolei wydajny układ hydrauliczny High-Flow wyposażony w sterowanie proporcjonalne zapewnia optymalną dokładność i wydajność przenoszenia materiałów.

Ponadto dźwignia MF Power Control, stosowana we wszystkich ciągnikach Massey Ferguson, jest teraz standardowym wyposażeniem ładowarek. Zastosowano również nowe: joystick, który zapewnia łatwą obsługę hydrauliki i przekładni, fotel operatora oraz kolorowy wyświetlacz zapewniający szereg informacji operacyjnych.

Do tego dochodzi jeszcze dodatkowa automatyzacja: amortyzacji wysięgnika, hamulca ręcznego, ustawiania wysokości belki oraz sterowania zewnętrznymi funkcjami hydraulicznymi.

Z kolei wygląd zewnętrzny premierowych ładowarek MF TH odzwierciedla nowy design Massey Ferguson zapoczątkowany w ciągniku MF 8S.

– Ładowarki teleskopowe MF TH już teraz cieszą się bardzo dobrą opinią dzięki doskonałym wynikom, wydajności, widoczności i zwrotności. W naszych nowych modelach wprowadziliśmy najbardziej wyczekiwane zmiany w ciągu 10 lat produkcji MF TH. Nie jest to zwykła modernizacja – to przełom – mówi Thierry Lhotte, wiceprezes i dyrektor zarządzający Massey Ferguson na Europę i Środkowy Wschód.

– Seria MF TH została bowiem całkowicie odmieniona. Nowa generacja wyposażona w komfortową kabinę zapewnia wyjątkową wygodę i kontrolę w połączeniu z bardziej płynną pracą i dodatkową automatyzacją – dodaje Lhotte.

W ofercie szeroki wybór modeli

Wszystkie modele ładowarek Massey Ferguson serii TH napędzane są zaawansowanymi czterocylindrowymi silnikami zgodnymi z normą Stage V, których moc wzrasta do 135 KM w modelach MF TH 6534, MF TH 7038 i MF TH 8043, natomiast w pozostałych modelach pozostaje na poziomie 100 KM. Specyfikacje dotyczące udźwigu i wysokości pozostają niezmienione.

Sześć nowych modeli ładowarek teleskopowych MF TH umożliwia użytkownikom optymalny wybór wielkości i specyfikacji maszyny, aby odpowiedni dopasować się do każdego zadania na placu i w polu.

Dwa zwinne, półkompaktowe modele o wymiarach zaledwie 2,1 m szerokości na 2,1 m wysokości, są idealne do pracy w ograniczonych przestrzeniach i tradycyjnych budynkach gospodarczych. Te maszyny oraz większy model MF TH 7035 napędzane są silnikiem o mocy 100 KM przy przepływie hydraulicznym 100 l/min i zapewniają udźwig 3 t, natomiast model MF TH 6030 może podnosić ładunki do 6 m, a MF TH 7030 do 7 m. Większy model MF TH.7035 ma udźwig 3,5 t do 7 m.

Wszystkie modele wyposażone są w hydraulikę Load-Sensing o wydajności 190 l/min i w zależności od modelu oferują wysokość podnoszenia od 6,5 m do 7,5 m oraz udźwig od 3,4 t do 4,3 t w modelu MF TH.8043, który może być również wyposażony w łyżkę o pojemności 3 500 l.

Nowa cicha kabina maszyn Massey Ferguson serii TH

Zaprojektowana specjalnie po to, aby oferować operatorom nowych ładowarek Massey Ferguson serii TH nowy poziom komfortu i kontroli, całkowicie nowa kabina posiada bardziej zaokrągloną, asymetryczną konstrukcję z łatwym dostępem przez szerzej otwierane drzwi.

Operator może teraz siedzieć wygodnie na nowym, standardowym fotelu z zawieszeniem pneumatycznym. Opcjonalnie podgrzewany fotel, pochodzący z ciągników MF, reaguje automatycznie na stopień nasilenia nierówności i posiada automatyczną regulację wysokości i wagi.

Przestronna kabina jest teraz znacznie cichsza przy każdej prędkości i w każdych warunkach pracy, także przy otwartych oknach. Pomiary wykazały znaczną redukcję hałasu o 1,5 dB na drodze i do 2-3 dB podczas załadunku, jak również zmniejszenie natężenia i tonu hałasu. Specjalna, zakrzywiona konstrukcja kabiny zapewnia lepszą widoczność, a nowy, niższy profil maski silnika zachowuje praktycznie nieograniczony widok na tylną prawą stronę.

Nowe, montowane wyżej lusterka zapewniają lepszą widoczność tego, co znajduje się za pojazdem, a zdejmowana mata podłogowa zmniejsza hałas i jest łatwa do czyszczenia.

Opcje wyposażenia premierowych ładowarek Massey Ferguson obejmują zintegrowaną chłodziarkę, elektryczne lusterko prawe i wycieraczkę boczną, aby jeszcze bardziej poprawić widoczność po bokach i w lusterkach.

Dopracowane elementy sterujące ułatwiają obsługę

Wszystkie ładowarki teleskopowe Massey Ferguson serii TH są teraz seryjnie wyposażone w dźwignię MF Power Control znajdującą się z lewej strony. Jest to dokładnie taka sama dźwignia, jaka jest stosowana we wszystkich ciągnikach Massey Ferguson, jest zamontowana tuż pod kierownicą i obsługiwana palcami włącza trzy funkcje: przełączanie do przodu i do tyłu, przełączanie hydrostatycznych zakresów prędkości w górę i w dół oraz włączanie pozycji neutralnej.

Opracowany specjalnie dla ładowarek Massey Ferguson serii TH nowy ergonomiczny joystick wielofunkcyjny zapewnia płynne sterowanie, wymagające co najmniej 20 proc. mniej wysiłku niż jego poprzednik. Umożliwia łatwą i precyzyjną obsługę hydrauliki i przekładni.

Dzięki temu rozwiązaniu prawa ręka może swobodnie kontrolować załadunek, podczas gdy palec lewej ręki steruje skrzynią biegów.

Z kolei nowy standardowy 5-calowy kolorowy terminal wyświetla w przejrzysty sposób informacje dotyczące obsługi i umożliwia wybór trybu kierowania, w tym nowego ustawienia jazdy bokiem. Intuicyjne menu ułatwia nawigację ustawień, a widok z opcjonalnej kamery tylnej, wraz z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa, pojawia się automatycznie po wybraniu biegu wstecznego.

Inne funkcje są dostępne z opcjonalnego 7-calowego terminala z wyświetlaczem, który umożliwia operatorowi wybór trybu kierowania i przepływu hydraulicznego lub sekwencji z ekranu, jak również przeglądanie szczegółowych informacji dotyczących zarządzania zadaniami i pracy operatorów. Terminal jest również wyposażony w łącze Bluetooth i zintegrowany mikrofon do telefonu zainstalowany na desce rozdzielczej, wraz ze zintegrowanymi ustawieniami radia.

Nowością jest także opcja wytrząsania łyżki, sterowana przyciskiem na joysticku, pomaga szybko napełniać i opróżniać łyżkę. Reakcja na potrząsanie jest powiązana z ruchem joysticka, co pozwala operatorom kontrolować ilość akcji i jej czas.

Tryby przekładni usprawniające prace załadowcze

W kolejnej generacji ładowarek Massey Ferguson serii TH wprowadzono zupełnie nowy sposób obsługi przekładni hydrostatycznej, w którą wyposażone są wszystkie modele. Teraz, dzięki funkcji regulacji obrotów, operatorzy mogą ustawić żądaną prędkość obrotową silnika, a następnie użyć pedału, aby zmienić prędkość jazdy ładowarki teleskopowej.

To rozwiązanie jest idealne do prac wymagających stałej i zmiennej prędkości jazdy, takich jak ładowanie, układanie i manewrowanie, pomaga również zwiększyć ekonomiczność.

System Dynamic Drive z kolei zapewnia większą kontrolę poprzez zmianę agresywności przyśpieszenia i reakcji na ruchy kierownicy. Dzięki temu operatorzy mogą wybrać tempo reakcji przekładni, aby dopasować ją do danego zastosowania lub warunków.