Masz za mały ciągnik? To go powiększ!

Mocy w ciągniku nigdy dosyć, więc bywa, że ją mniej lub bardziej podkręcamy. A co jeśli potrzebujemy większego ciągnika? Dosłownie większego.

Niektóre uprawy czy sadownictwo wymagają specyficznych maszyn przystosowanych do potrzeb pola, ogrodu czy sadu. Dlatego producenci prześcigają się w ofertach specjalistycznych ciągników wyprodukowanych do takich zadań.

Jednak wymaga to często posiadania przynajmniej kilku ciągników, które spełniają swoje ściśle określone funkcje. A co jeśli mamy jeden klasyczny ciągnik i musi on spełniać wszystkie zadania związane ze specjalistycznymi uprawami wymagającymi wielkiego prześwitu?

Rozwiązaniem takiego problemu zajęła się angielska firma CountryTrac, która za cel postawiła sobie podniesienie prześwitu ciągnika bez poważnej ingerencji w jego układ napędowy. Co ważne, jej montaż przebiega szybko i nie wymaga spuszczania oleju z mostów napędowych.

Konwersję Hi-Crop przystosowano do wielu popularnych traktorów, a ostatnim rozwiązaniem jest zestaw “dużego prześwitu” do ciągników New Holland T7 i Case IH Puma.

Przykręcany zestaw zwiększa prześwit o 350 mm, pozostawiając prawie metr przestrzeni między powierzchnią gleby, a podwoziem ciągnika. Jednocześnie konwersje firmy CountryTrac mogą być przystosowane do ciągników z napędem na jedną lub obie osie.

Co sądzicie na temat takich zestawów, a może ktoś z Was już taką konwersję stosuje? Dajcie znać.