Maszyna okiem użytkownika: Amazone Catros po 6 tys. ha

Amazone Catros to maszyna, która przez wielu stawiana jest za wzór jakości w segmencie bron talerzowych. U jednego z jej użytkowników sprawdzamy, jak narzędzie sprawowało się przez ostatnich 6 lat, w czasie których przepracowało łącznie ok. 6 tys. ha.

Wydajna, prosta w obsłudze, uniwersalna, bezawaryjna i nieprzesadnie droga – takiej brony talerzowej poszukiwał Arkadiusz Ozimek. Finalnie zdecydował się on na zakup Amazone’a Catrosa. Czy ta brona spełniła pokładane w niej nadzieje?

Uniwersalne zastosowanie

Arkadiusz Ozimek, rolnik z powiatu lubaczowskiego, dokładnie 6 lat temu stanął przed decyzją zakupu brony talerzowej. Maszyna miała być wykorzystywana zarówno przy zrywaniu ścierniska, jak i podczas doprawiania gleby przed siewem. Farmer miał okazję przetestować także bronę talerzową marki Agrisem, jednak ostatecznie wybór padł na Amazone’a Catrosa+ 6001/2TS o szerokości roboczej 6 m. – Początkowo szczególnie spodobała mi się lekkość pracy tej maszyny, jak również fakt, iż zostawiała po sobie bardzo równe pole. Dodatkowym, istotnym aspektem była atrakcyjna cena, którą w tym momencie zaoferował dealer. Finalnie za „Amazonkę” zapłaciłem ok. 120 tys. zł netto – zaznacza Ozimek.

1000 ha na rok i ciągnik 400 KM

Maszyna rocznie obrabia ok. 1000 ha, z czego wykonuje uprawę pożniwną na głębokość do 5 cm oraz doprawia glebę przed siewem, zarówno po orce, jak i po gruberze. Wówczas pracuje nieco głębiej, bo na głębokości ok. 10 cm. Średnia prędkość robocza wynosi od 12 do 15 km/h, co przekłada się na realną wydajność wynoszącą 8 ha/h.

Producent w przypadku Catrosa określa minimalne zapotrzebowanie na moc na poziomie 30 KM na metr szerokości roboczej. Prosty rachunek ukazuje zatem, że w tym wypadku będzie to 180 KM, co zdaniem rolnika w jego warunkach jest wartością niewystarczającą. Miał on bowiem okazję pracować broną talerzową zarówno przy wykorzystaniu ciągnika o mocy 250, jak i 400 KM. 250 KM wystarcza, ale co ciekawe, niższe zużycie paliwa generuje większy ciągnik, który przy pracy z Catrosem może pracować z dużym zapasem mocy, a więc na niższych prędkościach obrotowych silnika. Z tego też powodu na co dzień maszyna współpracuje z Johnem Deere’m 8400R o mocy 400 KM.

Talerze do wymiany

W momencie zakupu rolnik zdecydował się na wybór uzębionych talerzy o średnicy 510 mm. Były to wówczas największe oferowane elementy robocze. Według oceny Arkadiusza Ozimka, talerze wytrzymały w warunkach jego gospodarstwa ok. 6 tys. ha. Po takim przebiegu pierwszy rząd nadaje się obecnie do wymiany, podczas gdy talerze drugiego rzędu wciąż są w dobrym stanie. – Lada moment będę musiał podjąć decyzję o wymianie wysłużonych elementów roboczych. Największy dylemat dotyczy wyboru nowych talerzy, gdyż różnica w cenie między elementami oryginalnymi a dobrymi zamiennikami jest znacząca i wynosi 50-70 zł netto na sztuce – dodaje rolnik.

Prawie bezawaryjna

Przy tak intensywnej eksploatacji maszyna służyła bez większych awarii. Jedyna wpadka jakościowa dotyczyła prawego siłownika hydraulicznego od składania maszyny. Został on wymieniony przez serwis jeszcze na gwarancji i była to prawdopodobnie wada fabryczna elementu. Od tamtego czasu brona talerzowa Amazone Catros nie uległa absolutnie żadnej awarii. W ostatnim czasie pojawiła się drobna nieszczelność siłownika od podnoszenia osi jezdnej, jest to jednak na tyle mały defekt, iż póki co nie wymaga żadnej obsługi serwisowej.

Warto również odnotować, że w całym okresie eksploatacji rolnik nie miał żadnych problemów z bezobsługowymi piastami. Codzienna obsługa serwisowa sprowadza się jedynie do przesmarowania punktów smarnych, co operatorowi zajmuje kilkanaście minut. Z praktyki wynika, że przy intensywnej eksploatacji wystarczy jedno smarowanie na cały dzień pracy.

Chwalona za jakość pracy

Rolnik, gospodarując na glebach średnio zwięzłych – klasy bonitacyjnej 3b oraz 4a, zdecydował się na wyposażenie maszyny w wał typu tandem, w którym z przodu znalazł się wał rurowy o średnicy 580 mm, zaś z tyłu – strunowy o średnicy 320 mm. Taka podstawowa kompletacja doskonale sprawdza się w warunkach gospodarstwa.

Komfort pracy podnosi hydrauliczna regulacja głębokości roboczej. To jednak podwyższa wymagania układu hydraulicznego: maszyna wymaga aż 3 par wyjść hydraulicznych – po jednej: do podnoszenia kół transportowych, składania ramy oraz wspomnianej regulacji głębokości pracy.

