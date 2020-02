Maszyna okiem użytkownika: pług Zetor System Junior Roto 3+1

Czy nieco ponad 100-konny, niewielki Zetor Proxima może współpracować z 4-skibowym pługiem obrotowym? Okazuje się, że tak i to dość sprawnie, ale trzeba znaleźć odpowiednio lekkie narzędzie. W przypadku naszego czytelnika wybór padł na pług Zetor System. Jak rolnik ocenia go po niemal 9 latach użytkowania i przepracowaniu ok. 400 ha?

Pługi Zetor System produkowane są przez czeskiego producenta - firmę Sukov. Firma specjalizuje się w produkcji pługów od 1991 r. 4 lata po rozpoczęciu produkcji pługów zagonowych firma zaprezentowała pierwszy pług obracalny. Obecnie marka Sukov sprzedaje swoje wyroby do 20 krajów na świecie. Za ich dystrybucję w Polsce odpowiadała wówczas sieć dealerska Zetora.

SKĄD TAKA DECYZJA?

Rolnik, poszukując nowego pługa do swojego średniej wielkości gospodarstwa, chciał przede wszystkim, żeby była to maszyna lekka - aby mogła współpracować ze 106-konnym Zetorem Proximą. Drugim kryterium była oczywiście cena. Pług kosztował 24 tys. zł, co na tle konkurencyjnych, podobnych maszyn było dość korzystną ofertą. Te czynniki sprawiły, że wybór padł właśnie na pług czeskiego producenta, a konkretnie na model Junior Roto 3+1 z zabezpieczeniem śrubowym. Pług ten waży 720 kg, korpusy rozstawione są na ramie w odległości 85 cm, a prześwit pod ramą wynosi 75 cm. Szerokość robocza pracy pojedynczego korpusu może być wybrana w jednej z trzech wartości: 30, 35 i 40 cm. Rama charakteryzuje się przekrojem 100x100 mm.

Maszyna od nowości rozstawiona została na maksymalną szerokość pracy: 160 cm (4x40 cm) i na glebach lekkich, które dominują w gospodarstwie, wspomniany wyżej ciągnik radzi sobie bardzo dobrze. Zaledwie jeden raz, podczas orki bardzo ciężkiej ziemi, rolnik zmuszony był odkręcić dodatkowy czwarty korpus. - Ze względu na praktyczny wymiar operacji odkręcenie ostatniego korpusu było znacznie szybsze aniżeli zmiana szerokości roboczej każdego z korpusów na 30 cm - zaznacza Tadeusz Kuchta, rolnik z Podkarpacia.

JAKOŚĆ ORKI

W przeważającej części gospodarstwa pana Tadeusza, gdzie dominują gleby lekkie, pług bardzo dobrze radzi sobie z odwracaniem gleby i zostawia po sobie równe pole. Nieco gorzej jakość orki prezentuje się na działkach z bardziej zwięzłą glebą - ziemia nie jest odwrócona w stu procentach. Pług nie najlepiej radzi sobie również z przyorywaniem większych roślin. - Poplony czy wyższe samosiewy rzepaku muszę wcześniej skosić lub uprawić broną talerzową. Wówczas efekty orki są niemal w pełni satysfakcjonujące - zauważa rolnik.

SPORO ZALET...

Pług zdaniem rolnika idealnie nadaje się do mniejszych i średnich ciągników. Ze względu na niską masę własną obrót jest komfortowy, nie przenosi dużych sił na ciągnik i nie powoduje znaczącego szarpania. Przez lata nie sprawiał on większych problemów i właściwie bezawaryjnie służył w gospodarstwie o powierzchni 50 ha. Elementy robocze są tanie i dość wytrzymałe - komplet dłut i lemieszy został wymieniony po zaoraniu ok. 300 ha i kosztował ok. 1000 zł. Dłuta były poddane regeneracji w kuźni po ok. 200 ha. Brak kamieni i praca w optymalnych warunkach wilgotności gleby niewątpliwie sprzyjają rzadszym wymianom elementów roboczych.

... ORAZ KILKA WAD

Do największych wad narzędzia rolnik zalicza zbyt wąskie koło podporowe. Jego zdaniem zastosowanie takiego elementu prowadzi do łatwego zapadania się pługa i nieutrzymywania stałej głębokości orki. Najczęściej z taką sytuacją farmer miał do czynienia podczas orki w mokrych warunkach oraz po uprzednim uprawieniu gleby. Dodatkowo koło podporowe pozbawione jest bieżnika, przez co łatwo jest je uszkodzić mechanicznie. Co więcej, podczas obrotu zdarza się, że koło ustawi się po złej stronie pługa i niezbędny jest ponowny obrót całej maszyny o 360 stopni tak, aby powróciło ono na pożądane miejsce.

Drugą wadą, z którą musiał się zmagać nasz rozmówca, było zjawisko obklejania się odkładni podczas orki na mozaikowatych glebach. Rolnik zaznacza, że prawdopodobnie wynika to z faktu, że wybrał mniejsze odkładnie, które ze względu na swoją specyfikę - na małej powierzchni musi nastąpić obrót gleby - mają tendencje do obklejania się, a tym samym pogorszenia rezultatów pracy. Pług od nowości posiada minimalną wadę fabryczną, przez co głębokość orki w obie strony różni się od siebie o ok. 2-3 cm.

Niska waga może być też wadą, gdyż w warunkach suszowych pług ma problemy z zagłębieniem się na odpowiednią głębokość.