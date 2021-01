Maszyna zamiast Reglone

W Danii chemiczny środek służący do niszczenia łęcin w ziemniakach jest ciągle dopuszczony do użycia. Jednak już teraz pojawiła się maszyna, która umożliwia mechaniczne niszczenie łęcin w jednym przejeździe.

Kruszarka łęcin Crown Crusher została opracowana w Danii przez firmę MSR Plant Technology mającą swoją siedzibę w Thisted. Była testowana na wielu plantacjach ziemniaków w sezonie 2019 i 2020. Natomiast w Agromek Stars Special Edition 2021 jako jedyny produkt z Danii zdobyła komplet, czyli trzy gwiazdki.

Jury przyznające nagrodę podkreśliło, że jest to nowość w Europie jeśli chodzi mechaniczne niszczenie łęcin na plantacjach ziemniaka. Trzeba podkreślić, że w Danii Reglone czyli chemiczna metoda pozbywania się łęcin jest ciągle dopuszczona do użytku.

Kruszarka Crown Crusher jest instalowana na maszynie do odchwaszczania ziemniaków Opti Weeder. Maszyna jest dostępna w dwóch wersjach dwu- lub czterorzędowej. Może być wyposażona we własną pompę hydrauliczną lub korzystać z hydrauliki zewnętrznej ciągnika, w tym wypadku do pracy potrzebuje hydrauliki zdolnej dostarczyć 200l oleju na minutę. Może pracować z prędkością 8-12 km/h, a wersja czterorzędowa może osiągać wydajność około 2,5 ha/godz.

W przedniej części maszyny znajdują się bierne lub też napędzane hydraulicznie zęby, które podnoszą łęciny ziemniaka na powierzchnię redliny. Następnie są one niszczone przez dwa obracające się ostrza. Niszczą one ich stożek wzrostu, dzięki czemu wystarczy jeden przejazd maszyny.

Kolejnym etapem są obracające się palce, które przenoszą łęciny do tyłu. Tam z kolei są możliwe dwie opcje. Łęciny mogą być kierowane pomiędzy redliny i dodatkowo przykrywane ziemią. Wtedy zmniejsza się ryzyko chorób grzybowych bulw.

Drugą opcją jest ich pozostawienie na powierzchni redliny, wtedy chronią one glebę i znajdujące się w niej bulwy przed nadmiernym wysychaniem. Po przejściu noży Crown Crusher pozostałości łeciny w glebie są przykryte 5 cm warstwą gleby, która zapobiega wtórnym infekcjom bakteryjnym. Od wykonania zabiegu do zbioru ziemniaków łęciny wysychają, a ziemniaki nabierają dojrzałości technologicznej. Maszyna może być stosowana zarówno na plantacjach uprawianych konwencjonalnie jak i na plantacjach ekologicznych, a nawet tam gdzie występuje duże zachwaszczenie plantacji.

