Maszyna zamówiona, a cena podniesiona

Zamówiona i zadatkowana maszyna to gwarancja jej dostawy w cenie ustalonej z góry oraz terminie. Czy aby na pewno?

Dostajemy liczne wiadomości od Czytelników, z których wynika, że producenci maszyn oczekują obecnie dopłat do uprzednio zamówionych maszyn. W przypadku odmowy, zamówienia mają rzekomo być anulowane.

Maszynowy zawrót głowy

Pan Jan (imię zmienione na prośbę rolnika) na przełomie roku zamówił do swojego gospodarstwa kilka maszyn. Jak to zwykle w takiej sytuacji wygląda, podpisana została umowa, wystawiono fakturę zaliczkową oraz opłacono zaliczkę. Farmerowi pozostało już tylko cierpliwie czekać na odbiór maszyn.

W drugiej połowie marca rolnik otrzymał informację od lokalnego dealera o konieczności dopłaty do zamówionych maszyn, bo w przeciwnym wypadku jego zamówienie zostanie wycofane, a zaliczka zwrócona. Zamówienie dotyczyło maszyn Mandam oraz Agro-Tom. W przypadku tej pierwszej firmy dopłata miała wynosić 10 proc., a w przypadku Agro-Tomu nawet 20 proc. ceny pierwotnie ustalonej.

– Oczywiście odmówiliśmy. Sami prowadzimy działalność gospodarczą, ale przyjmujemy zaliczki dopiero po zabezpieczeniu surowców na dane zamówienie. Mam znajomych rolników, którzy podpisali duże kontrakty na dostawę zboża i nasion rzepaku, cena na rynku podwoiła się o oni oddawali sumiennie materiał, aby się wywiązać z umów. Gdzie zatem podziała się sprawiedliwość? – pyta pan Jan.

Rolnik dodaje także, że zamówione maszyny mają wciąż kilkumiesięczny okres oczekiwania na wyprodukowanie, stąd pojawia się obawa, czy godząc się teraz na podwyżkę, będzie miał on pewność, że do momentu odbioru cena po raz kolejny nie ulegnie zmianie?

Podobne zarzuty zgłaszali również inni rolnicy, choćby wobec firmy Pronar. Postanowiliśmy więc skontaktować się z każdym z producentów, aby przedstawić ich punkt widzenia.

Co na to producenci?

Jakie odpowiedzi otrzymaliśmy od poszczególnych firm? Zacznijmy od marki Agro-Tom.

– W pierwszej kolejności pragniemy jednoznacznie zaznaczyć, że wedle naszej najlepszej wiedzy, nigdy żaden z kontrahentów nie otrzymywał jakichkolwiek żądań dopłat do ceny – odpowiada na nasze zapytanie Tomasz Kaniewski z firmy Agro-Tom.

Jak podkreśla Kaniewski, ze względu na zaistniałą sytuację geopolityczną, jaka ma przełożenie na ceny produktów, w tym stali i podzespołów, firma jest zmuszona dokonywać zakupów w/w surowców po cenie przekraczającej nawet 100 proc. wartości z poprzedniego roku.

– Nie jest zatem wykluczona sytuacja, w której w trakcje procesu produkcyjnego, te czynniki, przy tym obiektywne i niezależne od naszego przedsiębiorstwa, wymuszają konieczność zwiększania cen sprzedaży końcowej produktów – dodaje Kaniewski. – Jednakże w takim przypadku, wedle naszej wiedzy, kontrahent posiada wybór, czy zgadza się na podwyższanie ceny, czy też jego życzeniem jest zwrot całości otrzymanej zaliczki. W każdym przypadku kierujemy się wolą i decyzją każdego kontrahenta – podsumowuje Tomasz Kaniewski, reprezentujący firmę Agro-Tom.

Podobne zapytanie wystosowaliśmy do gliwickiego producenta – firmy Mandam.

– Faktycznie sytuacja na rynku stali sprawiła, że nie ma możliwości utrzymania cen, jakie obowiązują od 01 stycznia 2022 r. na realizacje późniejsze niż koniec marca. Od momentu rozpoczęcia wojny w Ukrainie ceny stali poszybowały gwałtownie w górę. Dość powiedzieć, że koszt blach wzrósł o ok. 70 proc., profili ok 50 proc., a płaskowników o ponad 20 proc. Oprócz cen stali, dochodzi także problem z jej dostępnością, która jest mocno ograniczona – wyjaśnia Józef Seidel, dyrektor ds. marketingu w firmie Mandam.

– Do tego koszty mediów sprawiły, że koszt naszej produkcji jak i koszty produkcji u naszych kooperantów wzrosły. Podwyżki jakie otrzymaliśmy od naszych dostawców są rozłożone w czasie i nie wszystkie uderzają w nas od razu, dlatego w marcu jeszcze realizowaliśmy maszyny w cenach wcześniej potwierdzanych. Dostawy kwietniowe będą już realizowane z 10 proc. podwyżką – wszyscy klienci zostali o tym poinformowali i mieli możliwość anulowania swoich zamówień. O tym jakie ceny będziemy mogli zaoferować na następne miesiące poinformujemy na początku przyszłego tygodnia – dodaje Seidel.

– Trzeba podkreślić, że w cenie cennikowej naszej maszyny, aż 70 proc. wartości stanowi koszt materiału. Jako że mamy świadomość, że jesteśmy zmuszeni ułożyć sobie na nowo łańcuchy dostaw, bo te stare szybko nie będą funkcjonować, rozpoczęliśmy proces poszukiwania stali za oceanem i wykonujemy ruchy w celu importu stali z Japonii i Australii. Jesteśmy na etapie negocjacji, których efektem mają być dostawy do nas w trzecim i czwartym kwartale tego roku – podsumowuje Józef Seidel, dyrektor ds. marketingu w firmie Mandam.

A jak obecną sytuację tłumaczy Pronar?

– Przyczyną obecnej sytuacji są gwałtownie rosnące ceny energii, paliw i przede wszystkim stali – wyjaśnia Marcin Nowotka, dyrektor ds. handlu i marketingu Pronaru.

– Jako odpowiedzialny producent z misją wspierania polskiego rolnictwa staramy się te koszty brać na siebie w tak dużym stopniu, jak to tylko możliwe. Są one jednak tak duże, że jesteśmy zmuszeni do dokonywania cenowych korekt. Z kolei narastające w ostatnich tygodniach ograniczenia w dostępności do surowców strategicznych oraz ich zmieniające się niemal z godziny na godzinę ceny sprawiają, że nie jesteśmy w stanie zagwarantować cen naszych maszyn o dłuższym terminie realizacji. W konsekwencji na ich finalną wysokość decydujący wpływ ma termin produkcji, a nie data złożenia zamówienia – wyjaśnia Nowotka.

Naszym zdaniem

W świetle powyższych argumentów trudno jednoznacznie wskazać, po której stronie jest racja. Postawmy się bowiem w sytuacji rolnika, który planując inwestycje skrupulatnie je kalkuluje i podejmuje decyzję o zamówieniu, a po pewnym czasie dowiaduje się, że od ustalonej z dealerem ceny wymaga się dopłaty nawet 1/5 wartości zamówionej maszyny. Całkowicie rozumiemy więc irytację opisywanych rolników.

Z drugiej jednak strony spróbujmy postawić się także w sytuacji producenta, który działa w niezwykle niestabilnych warunkach i narażony jest na nieustanne fluktuacje cenowe zarówno przy zakupie surowców, podzespołów czy mediów. Oczywiście duże zakłady powinny w pewnym stopniu zapewniać przyszłą produkcję, jednak zauważmy, że z momentem choćby wybuchu wojny w Ukrainie praktycznie z dnia na dzień pozrywane zostały łańcuchy dostaw, poszybowały ceny surowców, a producenci musieli odnaleźć się w zupełnie nowej rzeczywistości.

Wydaje się zatem, że wojna w Ukrainie jest kolejnym czynnikiem zaraz obok wybuchu pandemii koronawirusa, który powinien pokazać nam, jak ważne jest uniezależnianie się od zewnętrznych dostawców. Stawianie na krajowy przemysł, krajowe łańcuchy dostaw pewnie nie będą najtańsze biorąc pod uwagę koszty produkcji, za to będzie całkowicie nasz i w dużym stopniu podniesie naszą niezależność w sytuacji takich perturbacji, z jakimi mamy do czynienia obecnie.

Problem nie tylko w branży rolniczej

Na koniec warto nadmienić, że podobne sygnały płyną także z innych rynków – np. nowych samochodów osobowych. Tam również skala podwyżek jest duża, a czas oczekiwania na nowe auta jest na tyle długi, że klienci, którzy zamówili nowe samochody muszą albo pogodzić się z dopłatą, albo zrezygnować z zamówienia.

Powyższe przykłady dobitnie pokazują, że przyszło nam żyć w niezwykle niestabilnej rzeczywistości. Pozostaje nam jedynie mieć nadzieje, że może chociaż nadchodząca przyszłość będzie choć odrobinę bardziej przewidywalna.