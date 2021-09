Maszynowe serce Polski bije na nowo

Ponad 500 wystawców jest już na terenie lotniska w Bednarach, w tym oczywiście stoisko Farmera. Gdy już obejrzycie maszyny, przyjdzie do nas i odpocznijcie w farmerowej strefie chili-out. Znajdziecie nas pod numerem 288. Serdecznie zapraszamy!

Wydarzenia targowe wracają do normalności. Po dwuletniej przerwie rusza Agro Show. Ta największa impreza polowa w Europie wraca z nieco mniejszym rozmachem, bo w ostatnich edycjach udział brało ok. 800 wystawców, teraz jest ok. 500.

Targi odwiedzało ponad 100 tys. osób. Jak będzie w tym roku? Przed nami 3 dni imprezy, więc zobaczymy. Targi potrwają od piątku 24 do niedzieli 26 września.

Zapowiada się dobrze. Maszyn jest dużo, przygotowano poletka pokazowe i masę miejsc parkingowych. Naszym zdaniem warto tutaj być - zobaczyć co się zmieniło w ofercie, poznać nowości, być może od razu ponegocjować ceny.

Na stoisku Farmera nie tylko odpoczniecie przy kubku kawy przygotowanej przez baristę, ale także spróbujecie szczęścia przy kole fortuny, bo do wygrania są atrakcyjne nagrody.

Do Bednar zjechała silna ekipa dziennikarzy Farmera. Na miejscu są: Iwona Dyba, Radosław Iwański, Artur Tłustochowicz, Adam Ładowski, Michał Wołosowicz, Helena Kędra, Artur Kulikowski i Karol Hołownia.

Z nami porozmawiacie o wszystkim - nie tylko o maszynach. Nie zapominajcie o tym, że nasza praca polega na tym, żeby być z Wami na dobre i na złe.

A to nasze zaproszenie skierowane prosto do Was.