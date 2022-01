Maszynownia odc. 1 - nowy program Farmera. Tego jeszcze nie grali...

Zapraszamy na premierę programu "Maszynownia", w którym podsumowujemy to, co się działo w branży maszyn rolniczych w 2021 r. Sprzedaż traktorów i jej "kulisy", co nas zaskoczyło w ubiegłym roku, ceny maszyn, losy Ursusa, co myślą o nas Rumunii - to kilka wątków pierwszego odcinka "Maszynowni".

Maszynownia to nowy projekt portalu farmer.pl, w którym w formie "lekkiej, łatwej i przyjemnej" (miejmy nadzieję) będziemy prezentować to, co aktualnie dzieje się w świecie techniki rolniczej. Podzielimy się naszymi spostrzeżeniami, opiniami, może też uda nam się coś doradzić. Nie zabraknie również ciekawych gości w studio i szczerych - czasem do bólu - rozmów.

W pierwszej części podsumowaliśmy sytuację na rynku maszyn w 2021 r. Jak wygląda rzeczywista lista najlepiej sprzedających się marek ciągników? Kto zyskuje, kto traci? I jak można podawać statystyki sprzedaży?

Dalej rozmawialiśmy o najciekawszych naszym zdaniem premierach ubiegłego roku. Czy było w ogóle coś ciekawego? Nie pominiemy też tematu rosnących cen maszyn i opóźnień w dostawach.

Co z Ursusa pozostało w Ursusie? I czy spółka ma szansę się odrodzić? Po za tym wspominamy żniwa w Rumunii. W czym jesteśmy dla nich wzorem?

A na koniec wywiad z Łukaszem Chęcińskim z New Hollanda, od którego spróbujemy wyciągnąć tajemnice sprzedaży maszyn...

Zapraszamy do obejrzenia programu. Liczymy na Wasze opinie i sugestie co do kolejnych części.