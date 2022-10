W trzynastym odcinku Maszynowni zajmiemy się ciągnikami niespełniającymi norm emisji spalin, sprawdzimy jakie wady mają roboty polowe i zaprosimy was na Narodowe Wyzwania w Rolnictwie, fot. Farmer.pl

W trzynastym odcinku Maszynowni zajmiemy się ciągnikami niespełniającymi norm emisji spalin produkcji tureckiej, białoruskiej czy pakistańskiej. Ponad to sprawdzimy jakie wady mają roboty polowe i zaprosimy was na Narodowe Wyzwania w Rolnictwie. Zapraszamy.

Nie spełniają aktualnych w UE norm spalin i nadal są oferowane na polskim rynku. Jakie jest zainteresowanie rolników prostymi i nieskomplikowanymi maszynami ze wschodu?

Roboty polowe to przyszłość, ale czy są już na tyle idealne, że wyprą wkrótce konwencjonalne maszyny?

Zapraszamy was na konferencję Narodowe Wyzwania w Rolnictwie, na której będziemy debatować nad przyszłością maszyn rolniczych. Czy rolnictwo precyzyjne to jedyne wyjście? Jakie są technologie jutra i co już teraz jest łatwo dostępne dla każdego rolnika?

Tym razem w Maszynowni łączymy przeszłość z przyszłością. Najpierw zajmiemy się ciągnikami, które technologicznie pamiętają czasy ostatniej dekady XX wieku, a wciąż są oferowane na polskim rynku. Białoruskie, tureckie czy pakistańskie ciągniki są nieskomplikowane, tanie i łatwe w obsłudze. Przy okazji mają ciekawy, klasyczny wygląd. Czy wciąż na rynku utrzymuje się duża rzesza klientów na takie pojazdy? Czy to normalne, że gdy fabryki działające w UE takie jak Farmtrac, Krawiec Traktor czy Zetor muszą modernizować swoje produkty zgodnie z obowiązującymi normami, to ciągniki z innych krajów są sprowadzane, mimo nie spełniania tych norm?

Jakie wady mają roboty?

Roboty polowe to przyszłość. Być może nie widać ich jeszcze na polach, ale technologia idzie do przodu i mimo wysokich cen wkrótce się pojawią. Zalety znamy, a jakie są wady współczesnych robotów? Zdanie producentów i naukowców są podzielone.

Konferencja Farmera już w czwartek

Na koniec zaprosimy państwa na konferencję Narodowe Wyzwania w Rolnictwie, która odbędzie się w najbliższy czwartek w Hotelu Windsor w Jachrance. Głównym tematem technicznej strony konferencji będzie przyszłość mechanizacji rolnictwa.

Najpierw zajmiemy się maszynami, które zmieniają się względem wymogów rolnictwa regeneratywnego. Sprawdzimy jak zmiany uwarunkowań w otoczeniu zewnętrznym gospodarstw wpłynęły na inwestycje w rolnictwie

Porozmawiamy także o technologiach w gospodarstwie w rozmowie z rolnikiem gospodarującym na 90 ha. Co oferuje rynek, a co możemy wykonać we własnym zakresie?

Na kolejnej sesji zajmiemy się rolnictwem precyzyjnym. Pogadamy z ekspertami z firm John Deere i Kuhn, naukowcami z uczelni i praktykami, czyli rolnikami. Jakie maszyny są przyszłościowe? Jak sprawić by wszystkie maszyny ze sobą współpracowały? Jak zarządzać danymi i informacjami?