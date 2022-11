Akcje spółki Ursus wycofane z GPW, alternatywne napęd to już nie przyszłość a teraźniejszość oraz rolnictwo precyzyjne - bariery przy stosowaniu nowoczesnych rozwiązań. Zapraszamy do kolejnego odcinka Maszynowni.

Tak jak większość rolników tak i my podchodzimy z sentymentem do rodzimej marki ciągników - Ursusa. Niestety ostatnie lata to właściwie równia pochyła do upadku firmy. W październiku wycofano z Giełdy Papierów Wartościowych akcje spółki, a syndyk zarządza majątkiem firmy. Działania syndyka, to jednak temat na osobny materiał.

Czy jest szansa na reaktywację polskiej marki? Na razie nic na to nie wskazuje. Póki co "rośnie" jednak ciągnik Zduntrac - projekt, który wspieramy i kibicujemy mu. Dołączają do niego nowe firmy. Może w przyszłości zamieni się na coś większego?

Zaglądamy też na "światowe salony" - targi EIMA i SiMA. Tutaj sporo się dzieje m.in. jeśli chodzi o źródła zasilania maszyn. Poszczególni producenci podchodzą do zagadnienia na różne sposoby, ale widać już, że np. napędy elektryczne lub hybrydowe coraz częściej stają się standardem jeśli chodzi o mniejsze sprzęty. Zasilanie z akumulatora ma jednak ciągle dużo ograniczeń - przede wszystkim jeśli chodzi o "zapas prądu".

Ostatni punkt programu to podsumowanie debaty nt. rolnictwa precyzyjnego, która odbyła się podczas naszej konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2022. Głosy przedstawicieli firm, naukowców i rolników pozwoliły na wyciągnięcie ciekawych wniosków. Okazuje się, że punkt widzenia w tej kwestii bywa różny. Nie wszystko wygląda tak kolorowo jak to jest nieraz "malowane".

Zapraszamy do obejrzenia odcinka.