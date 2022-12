Maszynownia, odc.15. Ceny maszyn - kiedyś to było... No właśnie - jak?

Ile kosztował traktor ponad 40 lat temu, a ile dzisiaj? fot. PTWP

Słysząc opinie nt. cen maszyn praktycznie zawsze padają opinie, że jest jest strasznie drogo, a kiedyś to było... No właśnie, jak to rzeczywiście było kiedyś? Porównujemy ceny ciągników dzisiaj i ponad 40 lat temu. Czy obecny czas jest dobry na inwestycje i jakie są prognozy na najbliższe miesiące?

3 lata temu ciągnik o mocy 150 KM kosztował 280 tys. zł netto, dzisiaj - 480 tys. zł.

Czy dzisiaj ciągnik jest drogi? Ile Ursus C-330 kosztował w 1979 r. w przeliczeniu na żyto, a ile porównywalny mocą ciągnik kosztuje dzisiaj?

Kilkanaście ostatnich miesięcy to niemal ciągłe podwyżki cen sprzętu rolniczego. Mimo tego sytuacja w handlu sprzętem jest co najmniej dobra.

Producenci i dystrybutorzy szykują się jednak na spadki.

Doprowadzenie go do dobrego stanu kosztuje coraz więcej

Rosną koszty robocizny serwisów i części zamiennych, a z niektórymi jest problem jeśli chodzi o dostępność.

"Biorąc pod uwagę wartość umów podpisanych przez ARiMR można powiedzieć, że spadek z którym ostatnio mamy do czynienia w Polsce w inwestycjach rolniczych nie musi być tak głęboki" zauważa gość programu - Mariusz Dziwulski, analitk z PKO BP.

