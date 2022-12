W szesnastym odcinku Maszynowni podsumowujemy rok 2022 na portalu Farmer.pl. Jakie tematy najbardziej interesowały naszych czytelników? Poza tym porozmawiamy o prognozach cen oleju napędowego, a z ekspertem z firmy John Deere podyskutujemy o rolnictwie cyfrowym.

Lubimy zatankować za darmo i chcemy dotacji do ciągników. Czy taki obraz rolnika rysuje się po przewertowaniu najpopularniejszych artykułów na Farmer.pl?

5 lutego 2023 r. zostaną nałożone sankcje na zakup gotowych paliw z Rosji. Czy to spowoduje drastyczne podwyższenie cen na stacjach benzynowych?

Rolnictwo cyfrowe – co to jest, jak można za pomocą danych pomóc sobie w prowadzeniu gospodarstwa i dlaczego to przyszłość rolnictwa? Na te pytania odpowie Bogdan Kazimierczak, ekspert z firmy John Deere.

Partnerem odcinka jest firma John Deere, a gościem specjalnym Bogdan Kazimierczak, specjalista ds. platformy MyJohnDeere.com i klientów kluczowych w firmie John Deere Polska.

Co czytaliście w dziale technicznym w 2022 r.?

Jakie tematy interesowały naszych czytelników w 2022 r.? Okazuje się, że farmerzy chcieliby zatankować za darmo, sprzedać dobrze złom i dostać 500+ na każdy ciągnik. Oczywiście to rzeczywistość widziana w krzywym zwierciadle, bo artykuły, w których opisujemy na czym można zaoszczędzić, zarobić i sprawdzające jakie są ceny na rynku, zawsze cieszą się największą popularnością w naszym serwisie. Nic w tym dziwnego, wszak każdy z nas chce jakoś zoptymalizować swoją działalność i cieszymy się, że szukacie inspiracji właśnie na Farmer.pl.

Poza tym dużym zainteresowaniem cieszą się artykuły z nowościami, premierowymi maszynami i technologiami XXI wieku, co tylko pokazuje, że oprócz rozważnego wydawania pieniędzy, polscy rolnicy nie zamykają się na nowości i chcą wiedzieć co przyniesie przyszłość.

Oczywiście chętnie są czytane także teksty o maszynach sprzed lat, zwłaszcza o tych, które pamiętamy z czasów PRL. Czy chcemy wrócić do tamtych lat? Raczej nie – po prostu farmerzy lubią powspominać i dowiedzieć się o dobrze znanych maszynach czegoś więcej. W ramach rozrywki i miłego spędzania czasu z dobrym tekstem.

Czy w 2023 r. szykują się spore podwyżki paliw?

Wspomnimy także o prognozach na lutowe podwyżki oleju napędowego. Niestabilna sytuacja na świecie i informacje dotyczące zmian w globalnym obrocie ropą naftową dają dużą niepewność w stosunku do cen paliw. Olej na stacjach napędowych jest drogi, ale wiele wskazuje na to że będzie jeszcze droższy. Sankcje, które zostaną wdrożone 5 lutego 2023 r. mają odciąć zakupy gotowych paliw z Rosji przez UE, które stanowiły znaczną część rynku, a trzeba wiedzieć, że rynek europejski to wciąż w 40 proc. produkty z Rosji.

Rolnictwo cyfrowe – czym jest i jak się z nim oswoić?

Z przedstawicielem firmy John Deere Polska, w tym odcinku partnera Maszynowni, porozmawiamy o rolnictwie cyfrowym.

Dane, które mogą nam dostarczyć nowoczesne technologie mogą wydatnie nam pomóc w osiągnięciu większego plonu, a co za tym idzie zysku. Okazuje się, że przy nowoczesnym sprzęcie zbieranie danych jest dziecinnie proste.