Maszynownia, odc.17. Traktory w dół, tańsze paliwo i wróżby na 2023 r.

Nawet ze szklanej kuli trudno wywróżyć, co się wydarzy w branży rolnej w 2023 r., fot.PTWP

W nowym odcinku Maszynowni podsumowujemy rynek nowych i używanych ciągników rolniczych w 2022 r. i przyglądamy się zmianom cen paliw - wygląda na to, że dla wielu jest znacząco tańsze. No i co przyniesie bieżący rok? Zdania są podzielone.

Rynek ciągników spada, ale nie wszyscy tracą.

Ciągnikowe podium w 2022 r.: New Holland, John Deere i Kubota.

Dla "VAT-owców" paliwo z nowym rokiem staniało o ponad 1000 zł na 1000 l. Niektórzy są więc "w plecy".

"Wróżby i przepowiednie" na 2023 r. Jaki będzie? Zdania podzielone. Redaktorzy Hołownia i Kuchta zakładają się... oczywiście o flaszkę. Liderzy rynku ciągników - kto zyskuje, kto traci? Rok 2022 zakończył się spadkami w handlu nowymi ciągnikami rolniczymi. Rynek skurczył się o ponad 17 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Większość marek odnotowała spadki, ale są wyjątki, takie jak: John Deere, Valtra, Massey Ferguson, McCormick. New Holland został po raz 14. liderem sprzedaży, ale "po piętach" zaczyna mu deptać John Deere. "Namoczyliśmy" na zakupie ON Jeśli chodzi o ceny paliw, to mimo wprowadzenia z 1 stycznia br. 23-proc. VAT-u (zamiast 8 proc.) pozostały na stacjach takie same, co jest wynikiem obniżenia cen przez PKN Orlen. Tym samym gospodarstwa rozliczające podatek VAT de facto zapłacą teraz znacząco mniej niż choćby w grudniu 2022 r., bo odliczą większy podatek. Szklana kula powie, jaki będzie 2023 r. na rynku maszyn A jak będzie wyglądał rynek maszyn w bieżącym roku? W tym przypadku dużo może powiedzieć "szklana kula". A na poważnie - sytuacja z ostatniego roku pokazała jak wszystko może zmieniać się dynamicznie i nikt jednoznacznie nie określi jak rolnicy będą inwestować. Na szczęście wśród przedstawicieli branży jest umiarkowany optymizm. Jak mówią, zamówienia na sprzęt są i będą, choć są dość ostrożne. Śmielej inwestują duże gospodarstwa, mniej te mniejsze dysponujące bardziej ograniczonym kapitałem. Zapraszamy do obejrzenia nowego odcinka Maszynowni. Czytaj więcej Maszynownia, odc.16. Hity 2022 r., prognozy cen paliw w 2023 r. oraz kilka słów o rolnictwie cyfrowym

