Tym razem w Maszynowni przyglądamy się bliżej rynkowi maszyn rolniczych. Mówimy o ile wzrosły ceny sprzętu i co na to wpłynęło. Ponadto, jak niektórzy dystrybutorzy sprzętu wycofują się z zawartych umów oraz o nastrojach w branży i o tym, "kto stoi" za rosyjskim Rostselmashem.

Wielu z was dało się nabrać. Programu "500+ do ciągnika" niestety nie będzie.

Rekordowe ceny maszyn rolniczych. Wzrosty sięgają 25 proc. i nikt nie daje gwarancji, że nie będzie kolejnych podwyżek.

Kto stoi za Rostselmashem? Czyli jak trzech biznesmenów stało się właścicielami największej w Rosji fabryki maszyn rolniczych.

Michał Spaczyński z PIGMiUR: "Pierwsze problemy z łańcuchami dostaw rozpoczęły się jeszcze za prezydentury Donalda Trampa i wojny handlowej między Chinami i USA"

Ceny maszyn rolniczych biją kolejne rekordy. W dodatku niejednokrotnie rolnicy którzy zamówili sprzęt dowiadują się, że do zamówionych maszyn będą musieli dopłacić. Inaczej umowy będą rozwiązywane, za zaliczki zwracane. Chętnych na sprzęt i tak nie brakuje.

Ale nie tylko z punktu widzenia nabywców nie jest dobrze. Producenci maszyn borykają się z problemami rosnących kosztów i braku dostępu do niektórych komponentów. Michał Spaczyński, wiceprezes zarządu i dyrektor zarządzający w Polskiej Izbie Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych mówi o bieżącej sytuacji na rynku maszyn rolniczych. Jako jeden z najważniejszych powodów rosnących cen sprzętu podaje ogromne zawirowania na rynku. To przede wszystkim wynik wojny na Ukrainie. Największe problemy z dostępnością do stali mają mniejsi producenci, którzy zaopatrują się w ten towar bardziej doraźnie.