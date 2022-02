Maszynowy Raport Cenowy: ciągniki Deutz-Fahr serii 6C – ceny

Dziś w ramach cyklu Maszynowy Raport Cenowy na tapet bierzemy najnowszą serię ciągników Deutz-Fahr 6C. Co te traktory oferują oraz na ile zostały wycenione?

Deutz-Fahr to marka, która od lat znajduje się w czołówce najlepiej sprzedających się ciągników w Polsce. Czy seria 6C również ma zadatki na stanie się przebojem? Ile za traktory tej serii należy zapłacić oraz co otrzymamy w zamian?

Deutz-Fahr 6C – nowość na rynku

Seria 6C to najnowsze „dziecko” Deutz-Fahra, które właśnie trafia do sprzedaży. Z zewnątrz charakteryzuje je design dobrze znany z serii 6, a całość dopełnia 4-słupkowa kabina. Co ważne, w tych kompaktowych traktorach producent postawił na dość bogate wyposażenie standardowe oraz na szeroki wachlarz opcji dodatkowych.

Model 6115 C 6125 C 6135 C Moc maksymalna /z boost [KM] 120/126 129/136 136/143 Maks. moment obrotowy /z boost [Nm] 440/463 475/500 523/550

Serię 6C tworzą trzy modele ciągników o oznaczeniach: 6115 C, 6125 C oraz 6135 C i generują one odpowiednio 120, 129 i 136 KM mocy maksymalnej – dodatkowo wyposażone są w system zarządzania mocą. Za jednostkę napędową służy w tym wypadku 4-cylindrowy silnik Deutz AG o pojemności 3,6 l.

3 modele, 3 skrzynie biegów do wyboru

W zakresie skrzyń biegów producent w każdym modelu oferuje aż trzy warianty układu przeniesienia napędu. Najprostszy z nich w zależności od wersji oddaje do dyspozycji operatora od 20 do nawet 60 przełożeń w obu kierunkach (5 biegów głównych z trzema półbiegami zmienianymi pod obciążeniem oraz z opcją biegów pełzających). Decydując się na ten wariant otrzymamy funkcję APS, która pozwala na automatyczną zmianę półbiegów.

Koleją opcją jest skrzynia RVshift z ilością przełożeń 20/16. Co ważne, w tym wypadku wszystkie biegi zmieniane są pod obciążeniem, a sterowanie przekładnią odbywa się za pomocą prostego dżojstika.

Na szczycie oferty w zakresie układów przeniesienia napędu znalazła się przekładnia bezstopniowa TTV, oferująca najwyższy poziom komfortu pracy operatora.

Ile zapłacimy za ciągniki Deutz-Fahr 6C?

Aby jak najpełniej przedstawić ofertę marki oraz pułap cenowy, postanowiliśmy zaprezentować wszystkie 3 modele, w różnych wariantach przeniesienia napędu.

Na pierwszy ogień weźmy najmniejszy model 6115 C w tym wypadku wyposażony w skrzynię biegów 60/60 w wariancie z biegami pełzającymi i systemem APS.

Wygląd zewnętrzny nowej serii 6C może się podobać fot. mat. prasowe

Jak zaznaczyliśmy na wstępie, mocną stroną serii 6C jest dość bogate wyposażenie – otrzymamy m.in. amortyzację przedniej osi, amortyzowaną i klimatyzowaną kabinę, a także fotel amortyzowany pneumatycznie, czy rewers z systemem Stop&Go.

Całość dopełnia tylny podnośnik sterowany elektronicznie, pompa hydrauliczna o wydatku 90 l/min., 4 prędkości WOM, 3 pary wyjść hydraulicznych, udźwig podnośnika na poziomie 5,4 t; koła w rozmiarze 540/65 R38 oraz zaczep automatyczny.

Tak skompletowany ciągnik został wyceniony na 328,4 tys. zł brutto (wszystkie ceny zawarte w artykule wyrażone są w wartościach brutto).

Kolejnym ciągnikiem, któremu się przyjrzymy będzie model 6125 C ze skrzynią RVshift. W tym wypadku otrzymamy dużo bardziej rozbudowaną przekładnię typu Full Powershift.

W zakresie wyposażenia dodatkowego będzie ono bliźniaczo podobne, do tego oferowanego w modelu 6115 C. Różnice zauważymy w zwiększonym do 7 t udźwigu tylnego podnośnika oraz w ilości par wyjść hydraulicznych - będzie ich 4.

Ten model w tej kompletacji charakteryzuje się także większą masą własną, która w tym wypadku sięga 5,5 t. Cena? 372,7 tys. zł.

Stawiam na bezstopniówkę

Gdybyśmy jednak potrzebowali nieco mocniejszego ciągnika wyposażonego w skrzynię bezstopniową, to ciekawym rozwiązaniem może być Deutz-Fahr 6135 C TTV.

W ramach serii 6C oferowane są 3 modele ciągników: 6115 C, 6125 C oraz 6135 C fot. mat. prasowe

Oprócz wyposażenia dostępnego w poprzednich dwóch traktorach, w standardzie otrzyma on także przedni TUZ o udźwigu 3 t oraz pompę hydrauliczną o wydatku 120 l/min.

Tak skonfigurowany ciągnik został wyceniony na niespełna 438 tys. zł.

Model 6115 C 60/60 6125 C RVshift 20/16 6135 C TTV Cena [zł brutto] 328 400 372 690 437 880

Z informacji uzyskanych od firmy wynika, że ciągniki serii 6C mogą być już zamawiane u dystrybutorów, a ich oficjalna premiera ma mieć miejsce na nadchodzących targach Agrotech w Kielcach.

A jak Wy oceniacie ceny nowego Deutz-Fahra serii 6C? Którą przekładnię byście wybrali? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!