Maszynowy Raport Cenowy: Ile kosztują ciągniki New Holland T6?

W ramach naszego cyklu Maszynowy Raport Cenowy, dziś „na warsztat” bierzemy popularne nad Wisłą ciągniki New Holland serii T6. Jesteście ciekawi, jak zostały one wycenione? To usiądźcie wygodnie w fotelach, zapnijcie pasy i startujemy!

Przypomnijmy, że New Holland od 13 lat jest w Polsce liderem sprzedaży ciągników. Czy sukces sprzedażowy po części wynikać może z atrakcyjnie skrojonej oferty sprzedażowej? Sprawdźmy to na przykładzie modelu T6.

New Holland T6

W ramach serii T6 New Holland oferuje na polskim rynku 6 modeli ciągników o mocach maksymalnych od 125 do 158 KM. Co ważne, każdy z tych traktorów dysponuje systemem zarządzania mocą EPM, dzięki któremu przy pracy z WOM, lub w transporcie są one w stanie wygenerować nawet 20 KM dodatkowej mocy.

W zależności od wybranego modelu, pod maskami ciągników New Holland T6 może pracować zarówno jednostka 4-cylindrowa o pojemności 4488 cm3, jak również 6-cylindrowa o pojemności 6728 cm3. Dzięki temu ciągniki tej serii mogą zostać dokładnie spersonalizowane pod kątem prac wykonywanych w danym gospodarstwie.

Kolejnym mocnym punktem niebieskich ciągników są oferowane przekładnie. W tym wypadku producent postawił na 3 warianty: Electro Command, Dynamic Command oraz Auto Command.

Ile zapłacimy za ciągniki New Holland T6?

Jak się okazuje, w Polsce najlepiej sprzedającym się ciągnikiem z serii T6 w zeszłym roku był model T6.125 S, który sprzedał się w aż 185 egzemplarzach. Jednak ze względu na fakt zmiany norm emisji spalin w tym przedziale mocy nie jest obecnie możliwe zamawianie tego modelu w fabryce.

W ramach serii New Holland T6 oferowane są ciągniki zarówno 4-, jak i 6-cylindrowe fot. mat. prasowe

Dlatego też nasze zestawienie otwieramy najmniejszym obecnie modelem o oznaczeniu T6.145 EC, który zdaniem producenta już zyskuje na popularności.

Na samym początku warto odnotować fakt, iż nomenklatura numeryczna w nazewnictwie następująca po oznaczeniu serii oznacza moc maksymalną z systemem zarządzania mocą EPM, a dwie ostatnie litery to skrót od zastosowanej przekładni.

Idąc tym tropem dowiadujemy się, że 4-cylindrowy model T6.145 EC ma na pokładzie przekładnię Electro Command 16x16, a że jego moc maksymalna z EPM wynosi 145 KM. W przypadku chociażby prac polowych (gdzie system zarządzania mocą nie jest wykorzystywany) maksymalna moc sięga 125 KM, a maksymalny moment obrotowy wynosi wówczas 528 Nm.

W ramach pakietu Smart ciągnik wyposażony będzie m.in. w fotel amortyzowany pneumatycznie, klimatyzację, amortyzowaną kabinę, 8 reflektorów LED, 3 pary wyjść hydraulicznych z tyłu, koła przednie w rozmiarze 480/65R28, a tylne 600/65R38 oraz w zaczep automatyczny wraz z dolną belką polową.

Tak skonfigurowany New Holland T6.145 EC w pakiecie Smart został wyceniony na prawie 357 tys. zł brutto (wszystkie ceny w artykule wyrażone są w wartościach brutto).

Wybieram 6 cylindrów

Jeśli byśmy spojrzeli na listę najlepiej sprzedających się modeli New Holland w Polsce, to na czwartym miejscu znaleźlibyśmy T6.160 EC, który w ubiegłym roku znalazł w naszym kraju 144 nabywców.

Seria ciągników New Holland T6 cieszy się w kraju sporym zainteresowaniem rolników fot. mat. prasowe

Największą zmianę w stosunku do poprzednio opisywanego T6.145 EC znajdziemy po uniesieniu maski. Jest nią naturalnie silnik – T6.160 wyposażono bowiem w jednostkę 6-cylindrową o pojemności 6,7 l.

Generuje ona odpowiednio 145 KM mocy maksymalnej oraz 605 Nm maksymalnego momentu obrotowego dostępnego już od 1500 obr./min. W przypadku pracy na WOM lub w transporcie, dzięki systemowi EPM maksymalna moc może wzrosnąć do 165 KM, a maksymalny moment obrotowy do 707 Nm.

Z dokładnie tym samym pakietem Smart oraz przekładnią Electro Command, model T6.160 EC został wyceniony na 381 tys. zł.

Najmocniejszy w ofercie

Serię T6 zamyka najmocniejszy model T6.180 dający operatorowi do dyspozycji 158 KM mocy maksymalnej oraz 650 Nm maksymalnego momentu obrotowego (z EPM 175 KM i 740 Nm).

W tym wypadku został on wyposażony w dwusprzęgłową przekładnię Dynamic Command o 24 przełożeniach w obu kierunkach.

Do konfiguracji został doliczony także pakiet Deluxe, w skład którego wchodzi m.in. amortyzowana oś przednia, amortyzowana kabina, podłokietnik z dżojstikiem, system zarządzania jazdą na uwrociach HTS, monitor IntelliView 4, klimatyzacja, 3 pary wyjść hydraulicznych sterowanych hydraulicznie, czy chociażby pompa hydrauliczna o wydatku 150 l/min.

Tak wyposażony New Holland T6.180 DC został wyceniony na 461 tys. zł. Gdybyśmy zechcieli dokupić przedni TUZ oraz WOM, wówczas wymagać to będzie dopłaty na poziomie niespełna 31 tys. zł.

A jak Wy oceniacie ceny ciągników New Holland T6? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!