Maszynowy Raport Cenowy: Ile kosztują ciągniki Zetor Forterra?

Kolejny artykuł z cyklu Maszynowy Raport Cenowy poświęcamy ciągnikom Zetor Forterra. Ile trzeba zapłacić za modele tego popularnego, czeskiego producenta?

Zetor zdobywał polski rynek ciągnikami, które były stosunkowo proste, ale za to atrakcyjne cenowo na tle konkurencji. Dzisiaj widzimy, że czeskie ciągniki oferują już dużo więcej rolnikowi. Pytanie tylko, czy cena wciąż jest ich atutem. Zapraszamy zatem do lektury.

Wszechstronny, jak Forterra

Seria ciągników Forterra obejmuje łącznie 11 modeli traktorów o mocach od 100 do 150 KM mocy maksymalnej. Co charakterystyczne dla czeskiego producenta to to, że wszystkie Forterry napędzane są 4-cylindrowym, 16-zaworowym silnikiem własnej produkcji o poj. 4152 cm3. Jednostka ta spełnia aktualnie normę emisji spalin Stage V przy użyciu filtra cząstek stałych DPF oraz katalizatora SCR.

Warto również nadmienić, iż ciągniki Zetor Forterra oferowane są w ramach trzech różnych typoszeregów: CL, HSX oraz HD. Różnią się one między sobą poziomem wyposażenia, rozstawem osi, czy wreszcie ceną.

Ile zapłacimy za ciągniki Zetor Forterra?

W dzisiejszym zestawieniu porównamy ceny trzech ciągników Zetor Forterra o tej samej mocy (136 KM mocy maksymalnej) w trzech zupełnie różnych wariantach wyposażenia.

Forterra to mocny 4-cylindrowiec, który zdaniem producenta może konkurować z ciągnikami 6-cylindrowymi fot. mat. prasowe

Na pierwszy ogień bierzemy model Forterra CL 140, a więc w najprostszej wersji, w ramach której oferowana jest ta seria ciągników. Będzie to wersja Silver 1 z kabiną Lux.

W skład wyposażenie w tym wariancie wchodzi m.in. klimatyzacja, fotel operatora amortyzowany pneumatycznie, podgrzewana szyba tylna i lusterka zewnętrzne, kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, koła przednie o wymiarze 420/70R24 oraz koła tylne o wymiarach 520/70R38 – wszystkie całościowe.

Dodatkowo do dyspozycji operatora oddany jest także rozdzielacz hydrauliczny III sekcyjny z 7 wyjściami hydrauliki, a za przeniesienie napędu odpowiada skrzynia biegów sterowana mechanicznie z ilością przełożeń 24/18 oraz z 3-stopniowym powershiftem i rewersem mechanicznym. Całość dopełnia tylny TUZ sterowany elektrohydraulicznie (Bosch) o udźwigu przeszło 7,8 t.

Tak skonfigurowany Zetor Forterra CL 140 został wyceniony na nieco ponad 317 tys. zł brutto (wszystkie ceny w artykule wyrażone są w wartościach brutto).

Zetor Forterra HSX może więcej

Kolejnym modelem w naszych rozważaniach cenowych jest Forterra HSX 140 również w wersji Silver 1 i z kabiną Lux. Oznacza to, że traktor będzie posiadał dokładnie to samo wyposażenie co model 140 CL, jednak w tym wypadku dodatkowo otrzymamy m.in. skrętne błotniki.

Z najważniejszych zmian należy wspomnieć, że w modelu HSX zastosowano przekładnię z 30 biegami w obu kierunkach z rewersem hydraulicznym i 3-stopniowy wzmacniacz momentu obrotowego oraz tryb Eco 40, gdzie prędkość 40 km/h możemy osiągnąć przy niższych obrotach silnika, a więc bardziej ekonomicznie.

Forterra HSX posiada także większy udźwig tylnego podnośnika, który w tym wypadku wynosi ponad 8,6 t. oraz ma większy rozstaw osi od modelu CL - o 10 cm.

Zetor wycenił model Forterrę HSX 140 w powyższym wyposażeniu na 333,5 tys. zł, co wydaje się stosunkowo niewielką dopłatą w porównaniu do modelu CL patrząc na funkcjonalności, jakie oferuje.

Zetor Forterra HD – najmocniejsza 4-cylindrówka z Czech

Możemy śmiało powiedzieć, że w modelu Forterra HD, Zetor zdecydował się zastosować to, co w danej chwili miał najlepszego do zaoferowania. W efekcie powstał ciągnik naprawdę dobrze wyposażony.

Opisywany wariant to wersja Platinum 1 z kabinę Lux, a więc posiada dokładnie te same elementy wyposażenia co w modelu Forterra CL, a dodatkowo otrzymał m.in. pełną amortyzację całej kabiny, która jest uniesiona do góry o ok. 10 cm w stosunku do serii CL i HSX.

Za komfort pracy operatora odpowiada także wielowahaczowa, amortyzowana oś przednia, wielofunkcyjny prawy panel sterujący z elektrozaworami sterującymi hydrauliką i regulacją ilości i czasu przepływu oleju, automatyka pracy na uwrociach, tempomat, pakiet oświetlenia LED z automatyką zmieniającą oświetlenie w zależności od kierunku jazdy ciągnika, czy skrętne błotniki przednie.

W tym wypadku ciągnik jest posadowiony na kołach przednich o rozmiarze 480/65R24 oraz tylnych 600/65R38 – wszystkie całościowe.

Zetor Forterra HD w standardzie wyposażony jest w amortyzowaną wielowahaczową przednią oś napędową. Co ciekawe, opcja ta za dodatkową dopłatą jest oferowana także w modelu HSX fot. mat. prasowe

W kwestii tylnego podnośnika i skrzyni biegów znajdziemy te same rozwiązania co w modelu HSX, a więc przekładnię 30/30 Eco 40 oraz udźwig tylnego podnośnika na poziomie ponad 8,6 t.

Forterra HD otrzymała także 4-sekcyjny rozdzielacz hydrauliczny z 9 wyjściami, a jej rozstaw osi jest większy o 13 cm od Forterry HSX, czyli aż o 23 cm od Forterry CL. Aby wyhamować ten ciągnik, producent zastosował pneumatyczny układ hamulcowy na tylnej osi oraz hydrauliczny na osi przedniej.

Tak skonfigurowana Forterra HD 140 została wyceniona na nieco ponad 399 tys. zł.

Model ciągnika Forterra CL 140 Forterra HSX 140 Forterra HD 140 Cena [zł brutto] 317 250 333 500 399 258

