Maszynowy Raport Cenowy: Ile zapłacimy za ciągniki Farmtrac?

Ciągniki Farmtrac charakteryzują się prostą i w większości mechaniczną budową, co czyni je zarówno tanimi w eksploatacji, jak i w zakupie. Ile zatem kosztują ciągniki montowane w Mrągowie?

W kolejnym cyklu naszego Maszynowego Raportu Cenowego bierzemy na tapet ciągniki Farmtrac, które z wielu względów cieszą się w naszym kraju sporym zainteresowaniem. Sprawdźmy zatem co oferują oraz w jakiej cenie.

Farmtrac z Mrągowa

Farmtrac produkuje swoje ciągniki w fabryce w Mrągowie od 2000 r., a sama produkcja ma miejsce na terenach byłego POM Mrągowo. Filozofia firmy jest prosta, podobnie z resztą jak konstrukcja tam montowanych ciągników. Zgodnie z nią traktor powinien być bowiem nieskomplikowany w budowie i niezawodny w eksploatacji, a więc pozbawiony zbędnej elektroniki.

Przy tym wszystkim należy wspomnieć, że Farmtrac montując ciągniki korzysta z podzespołów dostarczanych przez renomowanych producentów: mowa tu chociażby o silnikach Perkinsa, czy układach przeniesienia napędu Carraro.

Na ten moment oferta Farmtraca liczy łącznie 16 modeli ciągników, z czego są to 3 modele kompaktowe o mocach poniżej 30 KM, 3 modele sadownicze oraz 10 uniwersalnych modeli rolniczych o mocy od 50 do 122 KM.

Ile kosztują ciągniki Farmtrac?

Ofertę uniwersalnych ciągników Farmtrac otwiera model o oznaczeniu 555DTc. Jest on wyposażony w silnik 3-cylindrowy o pojemności 2760 cm3, generujący prawie 50 KM mocy maksymalnej oraz okrągłe 200 Nm maksymalnego momentu obrotowego.

Ceny 50-konnego modelu 555DTc startują z pułapu 102 tys. zł brutto fot. mat. prasowe

Za przeniesienie napędu odpowiada w tym wypadku mechaniczna skrzynia biegów oferująca 8 przełożeń w obu kierunkach – zmiana kierunku jazdy odbywa się za pomocą mechanicznej dźwigni rewersu umieszczonej pod kierownicą.

Układ hydrauliczny charakteryzuje się wydatkiem oleju na poziomie 32 l/min., a udźwig tylnego podnośnika wynosi ponad 1,5 t. Ten uniwersalny maluch w wyposażeniu standardowym został wyceniony na 102 tys. zł brutto (wszystkie ceny podane w artykule wyrażone są w wartościach brutto).

Chcąc doposażyć ciągnik w układ hamulcowy pneumatyczny 1 i 2 obwodowy musielibyśmy dopłacić 5,5 tys. zł. Klimatyzacja to koszt prawie 6,1 tys. zł.

Aktualną ofertę ciągników rolniczych znajdziecie na Giełdzie Rolnej.

Kolejną propozycją Farmtraca dla rolników poszukujących tym razem mocniejszego „konia pociągowego” może być model 6100. Pod maską tego ciągnika znalazł się 4-cylindrowy silnik Perkinsa o pojemności 3621 cm3. W praktyce generuje on 95 KM mocy maksymalnej oraz 410 Nm maksymalnego momentu obrotowego.

Farmtrac 6100 osiąga moc maksymalną na poziomie 95 KM fot. mat. prasowe

Model ten jest oferowany z trzema różnymi przekładniami, z czego dwie pierwsze są obsługiwane w pełni mechaniczne (12/12 i 24/24). Trzecia z nich dostępna w wersji PWR (24/12) umożliwia zmianę biegów bez użycia pedału sprzęgła, zmianę kierunku jazdy za pomocą rewersu elektrohydraulicznego, a także zmianę półbiegu pod obciążeniem.

Jeśli zaś chodzi o układ hydrauliczny, to charakteryzuje się on przepływem oleju na poziomie 55 l/min., a maksymalny udźwig podnośnika wynosi 3,75 t (w wersji ze skrzynią mechaniczną 12x12 za dodatkowy siłownik hydrauliczny należy dopłacić 1350 zł, w pozostałych dwóch wersjach jest to wyposażenie standardowe).

W najtańszym wariancie za model 6100 zapłacimy 187 tys. zł; do wersji ze skrzynią 24x24 należy dopłacić ok. 8,5 tys. zł, a do wersji PWR kolejne 7,5 tys. zł.

W wersji standardowej nie uświadczymy jednak takich udogodnień jak chociażby klimatyzacja, fotel amortyzowany pneumatycznie, czy siedzisko operatora - są one dostępne na liście opcji dodatkowych.

Farmtrac 9130 - najmocniejszy w ofercie

Aktualnie najmocniejszym ciągnikiem w ofercie Farmtraca jest model o oznaczeniu 9130, generujący 122 KM mocy maksymalnej oraz 500 Nm maksymalnego momentu obrotowego.

Najmocniejszy w ofercie - Farmtrac 9130 o mocy 122 KM Fot. Farmer

Masa traktora bez obciążników wynosi 4,5 t, a z kompletem obciążników wzrasta do 5 t. W tym modelu producent zdecydował się na zastosowanie podnośnika sterowanego elektrohydraulicznie, a jego maksymalny udźwig wynosi 4,5 t.

W ramach serii 9130 oferowane są dwa modele różniące się od siebie zastosowaną przekładnią. Są to dwa wyższe warianty dostępne również w modelu 6100 (24x24 oraz 24/12).

Za wersję z przekładnią 24x24 przyjdzie nam zapłacić 226 tys. zł, a za wersję z bardziej zaawansowaną skrzynią biegów 243,5 tys. zł. Za przedni TUZ należy dopłacić ok. 13 tys. zł, za klimatyzację 6 tys. zł, a za kamerę cofania 800 zł.

Pomimo dość ubogiego wyposażenia standardowego należy przyznać, iż na tle konkurencji ceny Farmtraca mogą się wydawać atrakcyjne.

A Wy jakie macie zdanie o ciągnikach z Mrągowa? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!