Maszynowy Raport Cenowy: Ile zapłacimy za ciągniki John Deere serii 6M?

Ciągniki John Deere serii 6M cieszą się w Polsce dużym zainteresowaniem, dlatego w ramach naszego cyklu Maszynowy Raport Cenowy postanowiliśmy przyjrzeć się tym traktorom oraz odpowiedzieć na nurtujące Was pytanie: Ile za nie zapłacimy?

John Deere w ramach serii 6M oferuje łącznie 10 modeli ciągników o mocach od 100 do 216 KM mocy maksymalnej w aż czterech różnych rozstawach osi. Tak szeroka oferta traktorów o średniej mocy powoduje, że niemal każdy zainteresowany tym segmentem ciągników znajdzie coś dla siebie.

John Deere 6M – czym się charakteryzuje?

Jednym z elementów wyróżniających serię 6M jest jej pełna konstrukcja ramowa, którą zastosowano we wszystkich ciągnikach tej serii. Takie rozwiązanie zdecydowanie wzmacnia całą konstrukcję traktora oraz stwarza bardzo dobre warunki do współpracy z ładowaczem czołowym.

Jeśli już jesteśmy przy temacie ramy, to warto nadmienić, że ciągniki serii 6M oferowane są w czterech rozstawach osi. Najkrótsza rama z rozstawem osi 2,4 m jest montowana w modelach 6090M, 6100M, 6110M oraz 6120M.

Rama z rozstawem dłuższym o 18 cm trafiła do modeli o oznaczeniach 6130M oraz 6140M. Z kolei modele 6145 oraz 6155 otrzymały ramę o rozstawie nieco ponad 2,76 m. Najdłuższa rama z rozstawem 2,8 m przypadła zaś w udziale modelom 6175M oraz 6195M.

Co ważne, wraz ze wzrostem długości ramy rosną także pozostałe wymiary tj. rozstaw kół – od 2,25 do 2,55 m; długość całkowita od niespełna 4,33 m do niemal 5 m; czy chociażby masa własna od 5,75 t do 7,5 t. Przekrój maszyn oferowanych w tej serii jest zatem bardzo duży.

Ile zapłacimy za ciągniki John Deere 6M?

Swoje rozważania rozpocznijmy od najmniejszego w gamie modelu 6090M, który z silnika 4-cylindrowego o pojemności 4,5 l generuje 100 KM mocy maksymalnej oraz 114 KM mocy maksymalnej z systemem zarządzania mocą IPM.

Choć jest to najmniejszy model z serii 6M, to zdecydowanie pozytywnie zaskakuje gabarytami – masa własna na poziomie 5,75 t oraz prawie 10,5 t DMC czynią z tego malucha naprawdę mocnego gracza. Ciągnik jest przy tym bardzo zwrotny, a jego promień skrętu wynosi 4,35 m.

Ceny ciągnika John Deere 6090M w wyposażeniu standardowym startują od poziomu 313,6 tys. zł brutto fot. mat. prasowe

W podstawowej specyfikacji z przekładnią PowrQuad 16/16, z kompletem zaczepów, fotelem amortyzowanym pneumatycznie, układem pneumatycznym oraz oświetleniem roboczym jego cena katalogowa rozpoczyna się od 313,6 tys. zł brutto (wszystkie ceny wyrażone są w wartościach brutto).

Gdybyśmy jednak zechcieli postawić na bezstopniową przekładnię AutoPowr oraz na pompę hydrauliczną o maksymalnym wydatku 114 l/min., wówczas cena podstawowa wystartuje z pułapu 360,4 tys. zł.

John Deere 6155M – najpopularniejszy w stadzie

Jak wynika z informacji przekazanych od przedstawicieli marki, prawdziwym hitem sprzedażowym okazał się model 6155M, który jest nie tylko najpopularniejszym modelem serii 6M w Polsce, ale także w 2021 r. model ten okazał się najczęściej wybieranym traktorem w kraju w segmencie mocowym powyżej 150 KM.

John Deere 6155M to najmniejszy model w ofercie, który otrzymał silnik 6-cylindrowy o pojemności 6,8 l. Za jego sprawą traktor generuje 172 KM mocy maksymalnej oraz 726 Nm maksymalnego momentu obrotowego. To wszystko przy średniej masie własnej na poziomie 6,8 t.

John Deere 6155M to najpopularniejszy ciągnik z serii 6M w Polsce fot. mat. prasowe

Gdybyśmy skonfigurowali taki ciągnik w ramach specyfikacji podstawowej z przekładnią PowrQuad 20/20, gdzie w standardzie otrzymamy m.in. komplet zaczepów, fotel amortyzowany pneumatycznie, instalację pneumatyczną oraz oświetlenie robocze, to zapłacilibyśmy wówczas 446,5 tys. zł, gdyż od tego pułapu startują jego ceny.

Około 13 tys. zł musielibyśmy dopłacić, gdybyśmy zdecydowali się na przekładnię CommandQuad 20/20, która umożliwia automatyczną zmianę zarówno zakresów, jak i półbiegów.

Jako ciekawostkę, można wspomnieć, iż dla modelu 6155M, John Deere oferuje model 6155MH, który fabrycznie jest przystosowane do pracy przy wysokich uprawach, a jego prześwit sięga wówczas 68 cm.

John Deere 6195M – najmocniejszy w stadzie

Serię ciągników 6M zamyka model o oznaczeniu 6195M, pod którego maską zagościł silnik 6-cylindrowy o pojemności 6,8 l, generujący 216 KM mocy maksymalnej oraz 914 Nm maksymalnego momentu obrotowego.

Jego masa własna oscyluje w granicach 7,5 t, a dopuszczalna masa całkowita sięga 12,3 t, co przy rozstawie osi 2,8 m czyni go prawdziwym graczem wagi ciężkiej.

216 KM mocy maksymalnej oraz 914 Nm maksymalnego momentu obrotowego - takimi wartościami może się poszczycić John Deere 6195M, a więc najmocniejszy ciągnik serii 6M fot. mat. prasowe

W ramach podstawowej specyfikacji z przekładnią PowrQuad 20/20, kompletem zaczepów, fotelem amortyzowanym pneumatycznie, układem pneumatycznym oraz oświetleniem roboczym, ceny modelu 6195M rozpoczynają się od 551 tys. zł.

Gdybyśmy chcieli postawić na podstawową konfigurację, ale z bardziej zaawansowaną przekładnią CommandQuad 20/20, wówczas jego ceny wystartują od 564 tys. zł.

Na zakończenie warto wspomnieć, iż powyższe ceny są aktualne na dzień 21.01.2022 r.

