W tym tygodniu byliśmy na międzynarodowej konferencji prasowej poświęconej Agritechnice. Oprócz potężnej garści informacji na temat samej imprezy i kondycji europejskiego rynku maszyn, mieliśmy okazję porozmawiać z przedstawicielami firm zrzeszonych w VDMA i sprawdzić co ciekawego zaprezentują one na listopadowych targach.

VDMA to niemieckie stowarzyszenie przemysłu mechanicznego, które reprezentuje 3,6 tys. niemieckich i europejskich firm zajmujących się szeroko pojętą inżynierią, nie tylko rolniczą.

Impreza została zorganizowana w Kassel i miała na celu pokazać jak wielkim wydarzeniem będzie Agritechnica. Zaś wisienką na maszynowym torcie oblanym sosem ze smaru i oleju silnikowego były rozmowy z przedstawicielami 50 firm, które zdradziły jakie nowości zobaczymy w Hanowerze.

Teren naszego speed datingu z przedstawicielami producentów maszyn, fot. K.Pawłowski

Spotkania mają bardzo ciekawą formułę przypominającą speed dating. Dziennikarze z całej Europy (w tym roku było ich ponad 90, w tym prawie 60 spoza Niemiec) krążą między stolikami, przy których siedzą przedstawiciele poszczególnych firm. W rozmowie w cztery lub więcej oczu (w zależności od liczebności delegacji poszczególnych spółek) można się dowiedzieć co nowego zaprezentuje dany producent, a także zapytać o inne detale na temat przedsiębiorstwa.

Jak zawsze najbardziej oblegane były stoliki producentów maszyn ciężkich, takich jak ciągniki, kombajny czy opryskiwacze samojezdne.

Claas liczy na odpadki spożywcze

Niektóre z nowości czytelnicy Farmera już znają, gdyż nasi dziennikarze byli już na kilku imprezach zapowiadających nowości Agritechniki.

Jedną z firm, które w ostatnich miesiącach pokazały szereg nowych rozwiązań jest Claas. Takie nowości jak nowy kombajn Evion, premierowe ciągniki Xerion i Nexos już dobrze znamy. I to nie tylko z artykułów na Farmerze, ale także z targów Agro Show w Bednarach. Czy niemiecka marka zostawiła coś na Agritechnikę? Premiery z lipca trudno będzie przebić, ale oczywiście niespodzianki w Hanowerze będą.

Szef marketingu w Claasie, Matthias Mumme, zapowiedział, że firma z Harsewinkel w Hanowerze pokaże silniki, które są gotowe na paliwa HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). O co w nich chodzi? Szczerze mówiąc tego typu napęd jest w tej chwili sporą nadzieją ciężkiego transportu, gdyż dzięki niemu można ograniczyć emisję o 90 proc. dwutlenku węgla, 30 proc. cząstek stałych, 9 proc. tlenku azotu, a wszystko bez większych zmian w konstrukcji silników.

fot. mat. prasowe

Jeśli pamiętacie w jaki sposób tankował swojego DeLoreana dr. Emmet Brown po powrocie z przyszłości to właśnie ów przyszłość już tu jest. Na wszelki wypadek przypomnimy, że Brown wkładał do „baku” wszelkie odpadki organicznie i po chwili mógł już lecieć z powrotem do przyszłości. Z HVO takich cudów jeszcze nie będzie, ale samo paliwo tworzone jest ze zwykłych odpadów, głównie z przemysłu spożywczego. Mogą to być resztki warzyw, owoców, a nawet margaryny czy innych tłuszczów, w niektórych przypadkach nawet pochodzenia zwierzęcego. Temat jest bardzo ciekawy i z pewnością poświęcimy kiedyś cały artykuł paliwom HVO.

Inną nowością Claasa będzie pokaz hybrydowej wersji Lexiona. W tym wypadku hybryda dotyczy układu napędowego kombajnu. Podobnie jak w innych maszynach hybrydowych inżynierowie Claasa dodali do klasycznego silnika, tym razem nieco mniejszego, o niższej mocy, motor elektryczny, który wspomaga pracę całego urządzenia. W efekcie mamy większy moment obrotowy czy zmniejszone obroty silnika przy cięższej pracy. Prototyp hybrydowego Lexiona już jeździ, jest testowany i sprawdzany, ale wejście tej technologii do produkcji jest na razie trudne do określenia.

Czy Claas jeszcze czymś zaskoczy? Sympatyczny Matthias Mumme tylko się uśmiechał, mówiąc: "to mało panu jeszcze?". Ale za tym uśmiechem kryło się coś jeszcze. Coś co zapewne zobaczymy dopiero w Hanowerze.

Złoci i srebrni, czyli co pokażą New Holland, Case IH i Steyr

CNH Industrial, który zgarnął nie tylko złoty medal innowacji Agritechniki, ale także cztery krążki koloru srebrnego, również pochwalił się nowościami.

Oprócz wspomnianych już w artykule o nagrodach przyznanych przez jury konkursu, czyli nowego, największego i najbardziej wydajnego, kombajnu serii CR oraz nowoczesnych ciągników zasilanych w alternatywny sposób (New Holland T4 Electric Power, New Holland T7 Methane Power LNG) firma na Agritchnice pokaże także nową serię pras Big Baler oraz odświeżoną rodzinę kombajnów CR.

Nowe prasy wielkogabarytowe New Hollanda z systemem IntelliSense to automatyzacja na poziomie, którego chyba jeszcze nie było. System jest teraz dostępny w prasach New Holland Big Baler Plus i Big Baler High Density w modelach na rok 2024 i polega na automatyzacji całego procesu.

Sercem systemu jest czujnik umieszczony z przodu, na dachu kabiny ciągnika, który za pomocą lasera ustawionego kilka metrów przed ciągnikiem sprawdza pokos. System automatycznie dostosuje układ kierowniczy do podążania za pokosem, oprócz tego także przesyła informacje do tłoka prasy zapewniając równomierne napełnienie komory. W efekcie to prasa steruje ciągnikiem – kierownicą, prędkością i innymi parametrami, po to by każda kostka siana była idealnie taka sama.

Prasa New Holland, fot. mat. prasowe

Inną nowością z zakresu ciągników o alternatywnych źródłach napędu będzie New Holland T7.270 Methane Power CNG, który stanowi ewolucję obecnie używanego silnika w modelu T6.180 Methane Power. Rozpoczęcie produkcji zaplanowano w drugiej połowie 2024 r. w New Holland’s Alternative Fuels Centre of Excellence w Basildon w Wielkiej Brytanii. Oprócz alternatywnych ciągników New Holland zaprezentuje także pewne nowości w serii T7 LWB.

New Holland T7.270 Methane Power CNG, fot. mat. prasowe

Inne firmy koncernu CNH także pokażą sporo nowości. Case IH z pewnością zaprezentuje system system Feedrate Control, który otrzymał srebrny medal Agritechniki. Oprócz tego największą nowością firmy będzie ciągnik elektryczny Farmall 75C Electric.

O elektrycznych ciągnikach Case IH oraz New Holland już wspominaliśmy. Maszyny mają 74 KM mocy, jak każdy „elektryk” dysponują pełnym zakresem momentu obrotowego w każdej chwili pracy i mogą pracować ok. 4 godziny bez ładowania.

Po rozmowie w Kassel wiemy nieco więcej niż po prezentacji ciągników w USA. Wersja na Europę będzie produkowana w Turcji i będzie dostępna w ograniczonej liczbie pod koniec 2024 r. (w USA od początku roku). Ceny na razie nie ustalono, ale na pewno ciągnik będzie droższy od wersji spalinowych o tej samej mocy. Przy okazji model elektryczny Farmalla pokazuje design przyszłych, standardowych modeli tej serii, które wejdą na rynek w sezonie 2025.

Cae IH Farmall 75C Electric, fot. mat. prasowe

Inne nowości Case IH już były na łamach Farmera przestawiane. Są to m. in. Quadtrac 715 AFS Connect oraz Optum 340 CVXDrive AFS Connect. Z modernizacji, o których wcześniej nie wspominaliśmy, na stoisku Case IH pojawią się zmodernizowane kombajny serii 160 oraz 260, które w całości powstawać będą w Brazylii oraz będą mieć nieco większą moc, zbiorniki oraz wygodę pracy.

W firmie Steyr także będzie sporo nowości: nowy Terrus 6340 CVT, prototyp i zdobywca srebrnego medalu Hybrid CVT i premierowa seria ciągników Plus zastępująca traktory Kompakt. O wszystkich nowościach Steyra już wspominaliśmy, więc przechodzimy dalej.

Narzędzia XXL dla Nexata

Skoro New Holland, Claas i Case IH przedstawi sporo nowości kombajnowych, w efekcie których maszyny mają być coraz bardziej wydajne, wygodne i nowoczesne to warto wspomnieć także o firmach oferujących np. przystawki do kukurydzy.

Jedna z najbardziej znanych firm na rynku czyli Geringhoff pokaże system Adaptive Flex Technology, która dostosowuje przystawkę do podłoża i trudnego terenu. Drugą nowością w Geringhoff jest składany adapter w taki sposób by mieścił w europejskich przepisach drogowych. AFT jest dostępny w wersji 12- i 16-rzędowej, przy szerokości rzędów 70 cm, 75 cm i 80 cm, zatem transport takiego urządzenia musi zostać zoptymalizowany.

AFT1630 firmy Geringhoff, fot. mat. prasowe

Geringhoff wszedł także we współpracę z producentem Nexata. Nowe urządzenie nazwane Nexco z hederem Geringhoff TruFlex posiada listwę tnącą z taśmą żyletkową o szerokości roboczej 15,5 m.

Geringhoff dla Nexata, fot. mat. prasowe

Nie tylko Geringhoff opracował nowe narzędzie dla Nexata. Kolejną firmą, która nie boi się wyzwań jest Dammann. Niemcy opracowali belkę opryskową z szerokości roboczej 48 m. Dammann słynie z nietypowych produktów i elastycznego podejścia do klienta. Dlatego producent Nexata zwrócił się właśnie do nich by opracować zupełnie nowe urządzenie.

Belka opryskowa dla Nexata jest składana hydraulicznie oraz jest specjalnej konstrukcji w kształcie litery G. Wersja o szerokości 48 m posiada dodatkową sekcję wysięgnika po lewej i prawej stronie, z punktami składania na 21 m i 42 m. Elastyczny wysięgnik można stosować także przy zmniejszonych szerokościach roboczych.

Beczka dedykowana Nexatowi będzie także dostępna w typowych maszynach Dammanna, fot. mat. prasowe

Przy okazji nowy wysięgnik o długości 48 m jest dostępny także dla produktów typowych dla Dammanna, czyli tandemu klasy Profi, tridemu klasy Profi i dla pojazdu Dammann-trac DT 3500 H.

Firma Dammann pochwaliła się także innymi nowościami, które pojawią się na Agritechnice. Są to m. in.: Green Smart Spraying, czyli system zwalczania chwastów skonstruowany wspólnie z firmami BASF i Bosch. System identyfikuje chwasty i stosuje herbicydy tam, gdzie są one naprawdę potrzebne. Całość opiera się kamerach i identyfikacji roślin. Chwasty są rejestrowane bezpośrednio przez kilka kamer rozmieszczonych na całej szerokości roboczej maszyny. Oczywiście całość jest zintegrowana z interfejsem użytkownika maszyny.

Green Smart Spraying w użyciu, fot mat. prasowe

Klik i masz podnośnik plonu

Skoro byliśmy już przy kombajnach i nowych przystawkach do kukurydzy to teraz przejdźmy to bardziej szczegółowych innowacji. Firma Schumacher na Agritechnice przedstawi nowy podnośnik plonu, który właściwie jest niezwykle prosty, ale bardzo skuteczny.

Arista firmy Schumacher, fot. mat. prasowe

Mercedes dla rolnictwa, czyli nowości w Unimogu

Wyposażony w system QuickFit podnośnik Arista mocuje się łatwo i szybko. Na zatrzask, pik-fik i mamy wszystko gotowe. Nowy, sprężynowy mechanizm szybkiego mocowania eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych zatrzasków i zbędnej obsługi ręcznej.

Na Agritechnice nie może zabraknąć firmy Mercedes-Benz Special Trucks, która w rolnictwie ma do zaproponowania nowy system operacyjny w pojazdach Unimog. Nośnik narzędzi Unimog z nowym systemem operacyjnym wejdzie do produkcji seryjnej od maja 2024 roku.

Z zewnątrz nowy Unimog niczym nie różni się od poprzedników, fot. mat. prasowe

Nowością w Unimogu jest przede wszysytkim nowy system operacyjny Uni-Touch, który proponuje nowe funkcje systemu operacyjnego oraz modernizacje konsoli środkowej, ekranu dotykowego i bardziej elastycznego rozmieszczenia joysticka.

W skrócie konsolę środkową można przesuwać na boki, do przodu i do tyłu, zmniejszono liczbę elementów sterujących, tak aby zaoszczędzić miejsce w środku pojazdu i zwiększyć intuicyjność oraz przyspieszyć obsługę. Jest to możliwe dzięki konfigurowalnemu przypisaniu przycisków umożliwiającemu szybki dostęp do często używanych funkcji.

Przy okazji dostępny będzie także nowy opcjonalny joystick wielofunkcyjny, który ma również dowolnie przypisywane elementów sterujących. Główną cechą nowego systemu operacyjnego Uni-Touch jest to, że joystick można zamontować na prawym składanym podłokietniku. Dzięki temu główny element sterujący znajduje się bliżej siedzenia kierowcy, może on oprzeć ramię na podłokietniku i łatwo obsługiwać narzędzie nawet podczas długotrwałej pracy. Ponadto joystick porusza się wraz z ruchami pojazdu w górę i w dół podczas jazdy, dzięki stałemu połączeniu z amortyzowanym fotelem.

Zmiany to konsola środkowa, ekran dotykowy i joystick, fot. mat. prasowe

Producent Unimoga zaprezentuje także dwa inne pojazdy do zastosowań rolniczych i leśnych czyli mocnego Unimoga U 535 o mocy 354 KM oraz Unimog U 530 z nowo opracowanym zawieszeniem hydropneumatycznym tylnej osi, które zapewnia niezwykłą stabilizację podczas jazdy i pracy z dużymi ładunkami oraz ma za zadanie ułatwić sprzęganie i rozłączanie narzędzi.

Na polu Unimog może wykonywać zwykłe zadania rolnicze, dysponując odpowiednimi narzędziami. Zalety przystosowanego do ruchu drogowego Unimoga są szczególnie przydatne w przypadku transportu na dłuższych dystansach.

JCB sprzedało już 20 tys. elektrycznych ładowarek

A skoro już jesteśmy przy pojazdach producentów nie tylko sprzętu rolniczego warto wspomnieć o niespodziankach angielskiej firmy JCB. Oprócz trzech nowych pełnowymiarowych ładowarek teleskopowych Loadall, JCB pokaże w pełni elektryczną ładowarkę kołową 403E, która dołącza do rosnącej gamy produktów JCB E-Tech. Warto podkreślić, że JCB sprzedało dotychczas ponad 20 tys. maszyn elektrycznych.

Elektryczna ładowarka kołowa JCB 403E, fot. mat. prasowe

Wśród wspomnianych ładowarek teleskopowych pojawią się m. in.: JCB Loadall 560-80 AGRI Pro o dużej mocy z maksymalnym udźwigiem 6 ton, maksymalną wysokością podnoszenia 8 m oraz silnikiem JCB Dieselmax o mocy 173 KM i z przekładnią JCB DualTech-VT. Zobaczymy także JCB Loadall 542-100 AGRI Super / Xtra / Pro o maksymalnym udźwigu 4,2 tony, maksymalnej wysokości podnoszenia 9,8 m i mocy 130 KM, 150 KM lub 173 KM oraz JCB Loadall 530-60 AGRI Super, z maksymalnym udźwigiem 3 ton, maksymalną wysokością podnoszenia 5,97 m na oponach 20 cali, 6,03 m na oponach 24 cali i z silnikiem JCB Dieselmax o mocy 130 KM i nową dwuzakresową przekładnią hydrostatyczną.

Ładowarki teleskopowe to siła marki JCB, fot. mat. prasowe

To tylko część nowości JCB, która pokaże znacznie więcej ładowarek i innych maszyn, w tym po raz pierwszy w Hanowerze, choć już znane na innych rynkach, ciągniki JCB Fastrac 4220 iCON i 8330 iCON o mocach 235 KM i 348 KM z nowym wnętrzem kabiny, bezstopniowym zarządzaniem układem napędowym i konsolą typu iCON.

W kolejnym odcinku opowiemy o nowościach innych firm, takich jak McCormick, John Deere, Hardi, Krone, K.U.L.T., Grimme, Kuhn, Pottinger, Fendt, AgHeed, Kverneland, Massey Ferguson czy Strautmann.