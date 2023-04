AgXeed to holenderski start-up, założony latem 2018 r., mający na celu uwolnienie rolników od konieczności spędzania niekończących się monotonnych godzin w kabinie ciągnika oraz uwolnienie gleby od stale rosnącej masy nowoczesnych traktorów.

Rok później Holendrzy dysponowali już jeżdżącym prototypem. W międzyczasie jako inwestorzy w firmie pojawiły się marki Claas i Amazone. W efekcie w zeszłym roku AgXeed był gotowy do sprzedaży finalnego produktu, a maszyny Holendrów pojawiły się na paryskich targach SIMA na stoiskach Amazone i Claas.

W ofercie AgXeed są trzy maszyny: Agbot 5.115 T2, Agbot 2.055 W4, Agbot 2.055 W3. Wszystkie są autonomiczne, posiadają silniki diesla marki Deutz AG od 75 KM do 156 KM i potrafią pracować z przeróżnymi maszynami towarzyszącymi.

Najmocniejszy Agbot 5.115 T2 może pracować z kultywatorem, agregatami przedsiewnymi czy samym siewnikiem. Maszyny towarzyszące można montować zarówno z przodu, jak i z tyłu ciągnika. Najmniejszy i wąski Agbot 2.055 W3 jest przeznaczony do pracy w sadach, winnicach itp.

Jeden klientów AgXeed z Niemiec od lipca ub. r. przepracował już 1000 godzin z AgBotem 5.115 T2, co potwierdza, że sprzęt działa.

- Od wielu lat obserwujemy drogę do automatyzacji i do tej pory obsługujemy szeroką gamę klientów półautonomicznymi rozwiązaniami. Cieszymy się, że znaleźliśmy dostawcę, który jest w stanie uzupełnić to rozwiązanie zarówno fizycznym sprzętem, jak i oprogramowaniem. Teraz możemy przejść na pełną automatyzację. Widzę w tym wielką przyszłość – powiedział Stievy van Nijnatten, współwłaściciel Nouws Mechanisatie.