Maszyny Claasa z silnikami Rolls Royce'a

Kombajn z silnikiem Rolls Royce’a? Czemu nie! Rolls-Royce Power Systems i niemiecki producent maszyn rolniczych Claas podpisały umowę uzupełniającą dotyczącą dostaw silników MTU.

Jeśli jeździsz ciągnikiem Lamborghini, w garażu masz zabytkowego Porsche-Diesel to wypada uzupełnić flotę o kombajn z silnikiem Rolls Royce’a.

Niemiecki producent maszyn rolniczych Claas właśnie podpisał umowę przypieczętowującą kontynuację bardzo udanego partnerstwa z Rolls Royce Power Systems.

Claas będzie kupować od angielskiej firmy kilka tysięcy silników MTU z serii 1000 do 1500, którymi będzie napędzać kombajny Lexion i Tucano, sieczkarnie samojezdne Jaguar i duże ciągniki Xerion.

Diesel od Maybacha

Silniki Rolls Royce napędzające niemieckie kombajny pochodzą z dawnej fabryki MTU Friedrichshafen, która powstała w 1909r. jako Luftfahrzeug-Motorenbau GmbH, a jej założycielem był Wilhelm Maybach.

Historia firmy to temat na osobny artykuł. Dodamy tylko, że spółka MTU została w 2011r. kupiona przez Rolls-Royce Holdings i Daimler AG, a od 2014r. zmieniono jej nazwę na Rolls-Royce Power Systems, gdyż od 26 sierpnia 2014r. fabryka stała się spółką w 100 proc. zależną od Rolls-Royce Holdings.

Jakie silniki znajdziemy w Claasach?

MTU 6R 1000, 6R 1100, 6R 1300 i 6R 1500 to jednostki oparte techniczne na silnikach pojazdów użytkowych Daimler OM 93x i OM 47x. Obejmują one moc wyjściową od 180 do 480 kW i spełniają również wymagania obowiązującej od 2019r. normy emisji EU-Stage V.

- Położyliśmy podwaliny pod dalszą współpracę podczas intensywnych testów terenowych, które przeprowadzaliśmy na potrzeby certyfikacji. Badania odbyły się przede wszystkim w firmie Claas. Dzięki ścisłej współpracy na bardzo wczesnym etapie ulepszyliśmy nasze jednostki, dodając m. in. filtr cząstek stałych do układu SCR. Wszystko po to by zapewnić zgodność z surowymi limitami emisji – wyjaśnił Stefan Rudert, dyrektor ds. rolnictwa w firmie Royce Power Systems.

Oprócz EU-Stage V silniki można opcjonalnie nabyć z podwójną certyfikacją zgodną z normą Tier 4 final obowiązującą w USA i Kanadzie.

Czy twój Claas ma silnik Rolls Royce’a?

Około połowa maszyn do zbioru zbóż zbudowanych przez Claasa jest napędzana silnikami MTU. Silniki z serii 1000 do 1500 zostały zaprojektowane we współpracy z firmą Daimler. Jednostki miały służyć w pojazdach używanych poza drogami publicznymi i zostały zmodyfikowane do zastosowań rolniczych.