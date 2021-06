Maszyny do mechanicznej walki z chwastami w ofercie firmy Pöttinger

Pöttinger wprowadza do swojej oferty maszyny do mechanicznego zwalczania chwastów. Od 1 sierpnia tego roku w ofercie firmy pojawią się: pielniki, brony chwastownik oraz brony obrotowe.

Całkiem niedawno pisaliśmy o przejęciu przez firmę Pöttinger austriackiej firmy CSF Cross Farm specjalizującej się w produkcji maszyn do mechanicznej walki z chwastami.

Pod koniec czerwca tego roku odbyła się oficjalna prezentacja nowych maszyn w ofercie Pöttingera. Pokrótce przedstawiamy co w zakresie mechanicznego zwalczania chwastów pojawi się w ofercie firmy już od sierpnia tego roku. Każdą z maszyn opiszemy szczegółowo na naszych łamach w najbliższym czasie. Teraz prezentujemy tylko krótką informację na temat każdej z nich.

Brona chwastownik

Tinecare zapewnia najlepsze efekty pracy i wysoką efektywność. Oprócz opatentowanego systemu sprężyn dociskowych i dużych kół ustalających głębokość pracy, maszyna ta jest wyposażona w wytrzymałą ramę z optymalnym rozłożeniem ciężaru. Kombinacja tych rozwiązań gwarantuje stale wysokiej jakości pracę, aż po najbardziej zewnętrzny palec maszyny. System szybkiej wymiany palców pozwala zaoszczędzić czas. Szerokości robocze od 6,2 do 12,2 m umożliwiają uzyskanie maksymalnej wydajności na hektar - dla maksymalnej efektywności pracy.

Brona chwastownik Tinecare niszczy chwasty poprzez wyciąganie ich na powierzchnię gleby. Zdjęcie: Michał Wołosowicz

Pielnik

Flexcare dzięki wyjątkowej konstrukcji zapewnia maksymalną elastyczność w pracy z różnymi uprawami. Ustawienie rozstawu w rzędzie, szerokości roboczej elementów pielących oraz precyzyjne ustawienie pielnika palcowego, przeprowadza się bez użycia narzędzi. Utrzymanie głębokości pracy oraz ochrona rośliny uprawnych to cechy wyróżniające tych maszyn. Dzięki hydraulicznie przesuwanej ramie oraz dostępnej na życzenie kamerze, praca może być jeszcze bardziej precyzyjna W ofercie dostępne są kultywatory pielęgnujące w szerokościach roboczych od 4,7 do 9,2 m.

Pielnik Flexcare sprawdzi się we wszystkich uprawach rzędowych. Zdjęcie: Michał Wołosowicz

Brona obrotowa

Rotocare oferuje niezależną od rzędów pielęgnację upraw oraz dużą wydajność na hektar, przy jednocześnie niewielkim zużyciu narzędzi roboczych. Oprócz korzyści, jakie przynosi przez mechaniczną redukcję chwastów, mogą być również wykorzystywane do innych prac w gospodarstwie rolnym, jak na przykład do spulchniania zaskorupionej gleby, do wmieszania nawozów, napowietrzania użytków zielonych czy też do płytkiej podorywki. Przy szerokościach roboczych od 6,6 do 12,4 m i prędkościach jazdy od 10 do 30 km/h oraz małym zapotrzebowaniu na moc, wszystkie zabiegi są zrobione na czas, a koszt ich wykonania jest stosunkowo niewielki.

Rotocare to brona obrotowa do zwalczania chwastów we wszystkich uprawach. Zdjęcie: Michał Wołosowicz