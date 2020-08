Maszyny Fendt w atrakcyjnej przedsprzedaży

Fendt przygotował specjalną ofertę przedsprzedażową 2021 na zakup maszyn do zbioru zboża i pasz. Skala obniżek sięga nawet 10 proc., w zależności od okresu realizacji inwestycji.

Przedsprzedaż to akcja, która przynosi korzyści zarówno dla producenta, jak i klienta. Ten pierwszy dzięki temu może optymalnie rozłożyć produkcję w czasie, z kolei klient może skorzystać ze specjalnego rabatu, przy jednoczesnej pewności, iż zamówiona maszyna dotrze na czas.

Znaczące obniżki

Akcją promocyjną objęte są wszystkie maszyny służące do zbioru zboża i pasz tj. kombajny, prasy, kosiarki, przetrząsacze, zgrabiarki oraz przyczepy zbierające.

Producent przygotował 3 etapy obniżek, które odpowiadają okresom, w których dana maszyna zostanie zakupiona. I tak, na najwyższy rabat wynoszący 10 proc. od katalogowej ceny brutto mogą liczyć klienci dokonujący zakupu od 1 sierpnia, do 31 października 2020. Zniżką wynoszącą 7 proc., objęte będą zakupy zawarte od 1 listopada, do końca grudnia, a na rabat w wysokości 3 proc. załapią się rolnicy, którzy zdecydują się na zakup maszyny w okresie od 1 stycznia do 31 marca.

Warto się zatem spieszyć, gdyż z jednej strony na klientów czekają atrakcyjne obniżki, a z drugiej strony przy wcześniejszym zamówieniu maszyny mamy pewność, że dotrze ona przed kolejnym sezonem.

Na stronie internetowej producenta znajdziemy prosty kalkulator, który po wybraniu interesującej nas maszyny, oszacuje ile możemy zyskać przy wcześniejszym zamówieniu.