Pomimo ogromnej przemiany i przechodzenia gospodarstw w fazę 4.0, wciąż na wielu z nich można spotkać stare, niegdyś używane przez dziadków i ojców maszyny. Na jednym z gospodarstw przetrwała marka Fortschritt.

W większości gospodarstw odwiedzanych przez naszą redakcję, widać że gospodarze inwestują w ich rozwój. Oczywiście, w zależności od potrzeb i możliwości, zakup nowych maszyn wygląda zawsze inaczej.

Nie zmienia to faktu, że nowe maszyny są w większym lub w mniejszym stopniu obecne w parkach maszynowych (zwłaszcza tych dużych) polskich gospodarstw.

Ale zdarza się – nawet gdy gospodarzy młody rolnik – że znajdą się i te starsze – wysłużone maszyny.

Powody tego są różne – albo nie opłacało się ich sprzedawać, albo są jeszcze sporadycznie wykorzystywane do prac, gdzie zakup nowej maszyny by się nie zwrócił lub leżały zapomniane przez wiele lat, nie przeszkadzając zbytnio nikomu.

Tak było w przypadku jednego z rodzinnych gospodarstw, które odwiedziliśmy, gdzie pomimo pracy na nowoczesnych, zcyfryzowanych maszynach, wciąż zastać tam można wialnię Petkus, agregat i pokosówkę Fortschritt.

Petkus

Choć już wysłużony to wciąż na chodzie – i to z tych trzech maszyn używany najczęściej, bo przynajmniej raz w roku – Petkus, w tym roku posłużył do czyszczenia lnu do siewu, przez który przewinęło się 950 kg nasion tej rośliny.

O wialni do czyszczenia nasion pisaliśmy w artykule:

Kultywator Fortschritt

To dość niespodziewana reaktywacja - kultywator Fortschritt leżał w gospodarstwie przez dziesiątki lat (ok. 30 ), aby w tym roku wyjechać w pole i uprawić pole po talerzówce pod pszenicę jarą.

Maszyna została tchnięta do życia, głównie za sprawą zamiłowania najstarszego gospodarza do wszelkiego rodzaju napraw. Znalazł on też czas na to by się tym zająć. Chociaż zbyt wiele pracy przy niej nie było – brakowało kilku zębów i wałki wymagały pospawania.

Pokosówka

Pokosówka trafiła do gospodarstwa 15 lat temu, jako maszyna używana. Była potrzebna, kiedy była prowadzona produkcja kminku. Obecnie maszyna stoi już 3 sezon, gdyż w tej chwili kminek ze względu na niską cenę, został wyeliminowany z uprawy, natomiast rzepak jest cięty z pnia kombajnem.

A czy u Was też służą tego typu maszyny?