Maszyny New Holland i Case IH popłynęły Dunajem

Jak wiadomo transport kombajnów zbożowych czy też największych ciągników to prawdziwe wyzwanie logistyczne wymagające nierzadko specjalnych pozwoleń. Globalny koncern CNH postanowił wrócić do korzeni i wykorzystać w tym celu najstarszy środek transportu, czyli wodę.

Aby zrealizować tą odkurzoną formę logistyczną podpisano umowę z firmą świadczącą usługi transportu rzecznego. Pierwsza partia 42 kombajnów i ciągników New Holland oraz Case IH została przetransportowana Dunajem, czyli drugą co do wielkości rzeką w Europie (2888 km długości), z niemieckiego miasta Pasawa do bułgarskiego Ruse.

Maszyny rolnicze pokonały rzeką łącznie około 2300 km. Dzięki temu do atmosfery, jak to zostało policzone, dostało się jakieś 37 ton mniej dwutlenku węgla w porównaniu z transportem ciężarówkami.

Dane te mogą być prawdziwe, gdyż jeden kombajn Case IH Axial Flow czy też New Holland CR waży bez hedera około 24,5 t.

Rzućcie okiem na malownicze zdjęcia z podróży maszyn koncernu CNH urokliwym Dunajem – parostatkiem w piękny rejs!