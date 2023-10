Pöttinger posiada w swym parku maszynowym dobrze zaprojektowane agregaty uprawowe i uprawowo-siewne, pozwalające sięgnąć po dotacje z ekoschematów. Jednocześnie gwarantuje znaną na rynku: perfekcyjną agrotechnikę, długą żywotność sprzętu, niskie koszty eksploatacji i poszanowanie środowiska glebowego.

Płatności za ekoschematy stały się nieodłącznym elementem wniosków o dopłaty bezpośrednie. Są w pełni dobrowolne i dają rolnikowi możliwość uzyskania dodatkowych pieniędzy z budżetu Wspólnej Polityki Rolnej UE za prowadzoną agrotechnikę. Poprzez taką finansową zachętę Komisja Europejska chce zwrócić uwagę, że w dobie postępujących zmian klimatycznych wywołanych m.in. rozwojem przemysłowym, każdy hektar orny może być wykorzystany jako bufor gromadzący niechciany nadmiar dwutlenku węgla.

A poza tym, w tak zwariowanym świecie, gdzie w pogoni za zyskiem często zapomina się o tak oczywistych elementach, jak właściwe zmianowanie czy zadbanie o plan nawozowy – dobrowolne poddanie się rolnika zobowiązaniu ekoschematów może tylko wyjść na dobre. Zarówno stanowisku glebowemu, naszej planecie i… gospodarzowi.

Dlatego choć można zawsze ponarzekać na dodatkową biurokrację, to ekoschematów nie ma co się bać, ale je brać!

W zakresie uprawy najważniejszy jest ekoschemat „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi”. Wybieramy z niego do dalszego omówienia praktyki w zakresie uprawy i siewu:

Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe;

Zróżnicowana struktura upraw;

Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji;

Uproszczone systemy uprawy;

Wymieszanie słomy z glebą.

Przypomnijmy, że płatności do ekoschematu „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi” są rozliczane według punktacji. Punkty zdobywa się za realizację co najmniej jednej z powyższych praktyk. Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyznania płatności do „Rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi” stanowi iloczyn 25% powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie oraz 5 pkt przyznawanych za hektar.

PÖTTINGER oferuje całą gamę narzędzi biernych i aktywnych, które można użytkować pojedynczo lub w zespołach – w tym pozwalającym na siew i nawożenie. Daje to możliwość zdobycia dodatkowych pieniędzy, pozostając w zgodzie z poszanowaniem środowiska.

Tu możesz zapoznać się całą gamą rozwiązań z parku maszynowego PÖTTINGER oraz poszczególnych praktyk w jakich mogą być stosowane: PÖTTINGER na ekoschematy.