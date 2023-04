Zobacz galerię

W ostatnim czasie, niestety nie obyło się bez znacznych podwyżek i tak drogich już maszyn. Tym bardziej warto zwrócić uwagę na wozy asenizacyjne i rozrzutniki obornika firmy Pichon, które teraz dostępne są "od ręki" w cenach z 2022 r.

Nie wszędzie trzeba czekać na zamówienia nowego sprzętu długimi miesiącami. Przykładowo, polski oddział Pichon ma do zaoferowanie w atrakcyjnych cenach wspomniane jedno- i dwuosiowe wozy asenizacyjne serii SV i TCI oraz rozrzutniki obornika MK, które w różnych wersjach są dostępne od zaraz u dilerów na terenie całego kraju.

Wóz asenizacyjny Pichon SV18R o pojemności 18 m3, fot. mat. prasowe

– Są to maszyny, które były zamawiane jakiś czas temu i teraz są oferowane w dobrych cenach. Niektóre z nich były zamawiane jeszcze w specjalnych promocjach, więc klienci mają szansę, żeby skorzystać z dobrych ofert, nie aktualnych, a powiedzmy takich, które obowiązywały w połowie 2022 roku, kiedy to jeszcze nie było aż tak strasznie drogo. Jeżeli ktoś ma więc jakieś pilne potrzeby czy możliwości zakupu, no to na pewno warto skorzystać – tak ofertę specjalną Pichon anonsuje Albert Ciszek, menedżer sprzedaży.

Ceny niższe 15-20 proc.

Maszyny Pichon dostępne na stoku mogą być tańsze nawet o 15 – 20 proc. w porównaniu do tych z aktualnych cenników. Poniżej podajemy przykładowe ceny podstawowe maszyn w promocji, które mogą się różnić w zależności od dostępnej specyfikacji.

Wozy asenizacyjne Pichon (ceny netto):

- TCI8100 jednoosiowy, pojemność beczki 8 m3: 95-105 tys. zł,

- TCI10400 jednoosiowy, 10 m3: od 100 do 109 tys. zł,

- SV16 dwuosiowy, 16 m3: od 235 do 250 tys. zł,

- SV18 dwuosiowy, 18 m3: od 250 do 270 tys. zł.

Są to ceny wersji podstawowych ze sterowaniem przez hydraulikę ciągnika, bez ramienia napełniającego.

Rozrzutniki obornika Pichon:

- MK10 jednoosiowy, ładowność 8 t: 145 do 155 tys. zł,

- MK35 jednoosiowy, 13 t – ok. 180 tys. zł.

Pichon TCI10400 - propozycja dla małych i średnich gospodarstw

Wóz asenizacyjny marki Pichon, model TCI10400, to idealne rozwiązanie dla małych i średnich gospodarstw, które szukają niezawodnej i wydajnej beczki.

Wóz asenizacyjny Pichon TCI10400 o pojemności 10 m3, fot. mat. prasowe

Maszyna nie wymaga dużej mocy ciągnika, gdyż zbiornik na ciecz o pojemności ok. 10 m3 osadzony jest na pojedynczej osi z maksymalnym rozmiarem kół 600/55R26,5. W przypadku ciężkich warunków warto jednak zastanowić się nad wyborem maszyny z wcięciem, dzięki czemu zmieszczą się opony 750/60R30,5.

Wóz asenizacyjny Pichon TCI10400 jest w 100 proc. ocynkowany od wewnątrz i zewnątrz, co zwiększa wydatnie jego odporność i żywotność. Posiada też zintegrowaną ramę oraz mocną oś (profil 130x130 mm), co zapewnia stabilność i optymalną wagę oraz ułatwia manewrowanie. Ponadto obniżony środek ciężkości gwarantuje duży komfort pracy i znacznie wpływa na jej bezpieczeństwo.

Pichon TCI10400 ma możliwość dołożenia bocznego ramienia do pompowania cieczy oraz wybór urządzeń do rozlewania: rampy, aplikatora doglebowego.

Podsumowując, wóz asenizacyjny Pichon TCI10400 to nie tylko praktyczne narzędzie, ale również inwestycja, która zapewni wiele korzyści i usprawnień w codziennej pracy w każdym gospodarstwie rolnym.

Rozrzutniki Pichon MK to solidność i wszechstronność

Gama rozrzutników Pichon MK to modele o rzeczywistej pojemności od 10 do 24 m3 i szerokości roboczej do 20 m. Solidne rozrzutniki nawozów organicznych, stworzone z myślą o intensywnym użytkowaniu, wyróżniają się spójnym połączeniem solidności i wszechstronności. Sprzęt ten został zaprojektowany w sposób gwarantujący wysoką jakość rozrzucania i niezrównane natężenie przepływu podczas prac polowych.

Jednoosiowy rozrzutnik Pichon MK35 o ładowności 13 t, fot. mat. prasowe

W 100 proc. ocynkowana oraz solidnie zbudowana (rama o grubości 6 mm, liczne wzmocnienia, jednolite podwozie, noże ze stali Hardox) seria modeli MK znana jest ze swojej wytrzymałości i skuteczności – bez względu na to w jakich warunkach pracuje: na nierównym, trudno dostępnym terenie, czy też gdy obornik jest silnie zbity .

Konkludując, rozrzutniki Pichon MK stanowią optymalny kompromis pomiędzy szerokością rozrzutu i zapotrzebowaniem na moc a jakością rozdrabniania, rozprowadzając tym samym w równy sposób wszelkie rodzaje materiałów na polu.