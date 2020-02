Maszyny rolnicze gotowe na nowy sezon

Z początkiem marca wystartuje sezon prac polowych i pierwsze większe wyjazdy sprzętu rolniczego na pola. Już wiemy, że w tym roku z nawozami azotowymi można ruszać już od 15 lutego. Czy zdążyliśmy przygotować sprzęt?

O ile przy „normalnej” zimie w większości regionów o tej porze jest jeszcze spory zapas czasu na rozpoczęcie prac polowych, tak patrząc na to co się dzieje w polu tej zimy zasadnym wydawał się wjazd z azotem choćby już na początku bądź w połowie lutego. Wielu rolników domagało się możliwości wcześniejszego wjazdu na pole z nawozami azotowymi, bo „regulaminowy” marzec w tym roku okazuje się być zbyt późnym. Udało się - ministerstwo rolnictwa wprowadziło specjalne rozporządzenie umożliwiające wysiew nawozów już od 15 lutego

Zazwyczaj szybki start maszyn po zimowej przerwie oznacza szereg awarii i rozpoczęcie wzmożonej pracy serwisów. Czy przygotowaliśmy się odpowiednio do pracy? Może jest jeszcze chwila aby zweryfikować stan ciągników oraz maszyn towarzyszących takich jak rozsiewacze czy narzędzia uprawowe i siewniki. Na temat przygotowania przygotowania maszyn do pracy w sezonie poświęcamy teraz sporo miejsca zarówno na portalu Farmer.pl jak i w miesięczniku. To ważna kwestia, która nabiera nowego wymiaru ze względu na złożoność dzisiejszego parku maszynowego.

Początek wiosny to również czas organizacji wielu halowych targów rolniczych. W lutym była okazja do uczestniczenia m.in. w Polagrze Premiery i Mazurskim Agro Show. „Królem” wiosennych targów jest kielecki Agrotech, ale będą też inne mniejsze imprezy regionalne. Zachęcam do udziału w tych wydarzeniach nie tylko tych, którzy planują zakup sprzętu. To świetne okazje przede wszystkim do przeglądu aktualnych rozwiązań, rozmów oraz zdobywania wiedzy i pomysłów do działań na coraz bardziej wymagającym rynku.