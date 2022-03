Maszyny rolnicze objęte m.in. czasowym zakazem eksportu z Rosji

Rząd Federacji Rosyjskiej zatwierdził listę towarów i sprzętu, których eksport zostanie zawieszony. Co się na niej znajduje? Nie ma na niej np. zbóż.

Jak informowaliśmy na farmer.pl prezydent Rosji Władimir Putin podpisał we wtorek dekret ograniczający import i eksport określonych towarów i surowców, aby jak napisano, zapewnić bezpieczeństwo m.in. żywnościowe. Szczegóły dotyczące, które towary mają być tym objęte miano podać w czwartek. I tak się stało.

- Rząd zatwierdził listę importowanych towarów i sprzętu, których eksport z Rosji jest czasowo zabroniony. Decyzja będzie obowiązywać do końca 2022 r. Została przyjęta jako kontynuacja Zarządzenia Prezydenta w sprawie stosowania specjalnych środków ekonomicznych w zagranicznej działalności gospodarczej w celu zapewnienia bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej – czytamy na stronie rządowej Rosji.

Co się na niej znajduje? Na liście znajduje się ponad 200 produktów, w tym sprzęt technologiczny, telekomunikacyjny i medyczny, pojazdy, maszyny rolnicze, sprzęt elektryczny, a także wagony i lokomotywy, kontenery, turbiny, maszyny do cięcia metalu i kamienia, wyświetlacze wideo, projektory, konsole i rozdzielnice.

- Eksport tych towarów został wstrzymany do wszystkich krajów, z wyjątkiem państw członkowskich Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU), Abchazji i Osetii Południowej. W przypadku eksportu do tych ostatnich państw stosuje się specjalną procedurę autoryzacji, która ma zostać zatwierdzona w odrębnej uchwale rządu. Zgodnie z nim zezwolenia na eksport tych towarów do krajów EUG, Abchazji i Osetii Południowej mają wydawać Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Transportu, Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Ministerstwo Rozwoju Cyfrowego, Komunikacji i Środków Przekazu, oraz Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Środowiska – podano w komunikacie prasowym.

Ponadto rząd zawiesił również eksport kilku rodzajów drewna i produktów z drewna.