Podczas Zielonego Agro Show nowy dealer marki Fendt, Raiffeisen Waren, przedstawił sporą ofertę sprzętu zielonkowego i nie tylko. Na pokazach brylowały kosiarki serii Slicer i prasa Rotana, a na stoisku uwagę rolników skupiał kombajn Ideal 9T.

Raiffeisen Waren wchodzi na rynek i rośnie w siłę. Dokładnie w tym samym czasie, gdy odbywała się wystawa Zielone Agro Show w Ułężu, kilkanaście kilometrów dalej otwierano nowy punkt dealerski w Rykach. Tam przez cały weekend trwały dni otarte, a między Moto Parkiem Ułęż i punktem w Rykach jeździł autobus, którym klienci Raiffeisen Waren mogli pojechać na imprezę organizowaną przez PIGMiUR.

Ideal i Vario

Gwiazdami stoiska były z pewnością ciągnik 728 Vario nowej generacji oraz kombajn Ideal 9T z gąsienicowym układem jezdnym.

Ciągnik Fendt 728 Vario 7gen na stoisku Raiffeisen Waren, fot. K.Pawłowski

O obu sprzętach sporo już napisaliśmy, wystarczy powiedzieć, że nowa generacja serii 700 Vario to przede wszystkim premierowe silniki Agco Power serii Core, zmodernizowana przekładnia (Vario Drive) oraz nowoczesny design. W środku można znaleźć m.in. terminal Fendt One, który znacznie ułatwia codzienną pracę z ciągnikiem.

W przypadku kombajnu Ideal 9T mamy dwa rotory, potężną moc silnika wynoszącą 647 KM oraz prawie największe powierzchnie sit i separacji w maszynach marki Fendt. Litera T oznacza napęd gąsienicowy typu Track Ride.

Maszyny zielonkowe Fendt – zestaw kosiarek Slicer

Jednak to co w Zielonym Agro Show jest najważniejsze to maszyny zielonkowe. Najważniejsze produkty Fendta zobaczyliśmy na pokazie maszyn. W pierwszym z nich wystartował zestaw składający się z kosiarki przedniej Slicer 360 FQ KC oraz tylnej Slicer 991 TL KC typu „motyl“.

Kombajn Fendt Ideal 9T na stoisku Raiffeisen Waren, fot. K.Pawłowski

Kosiarka przednia zaczepiana jest oczywiście na przednim TUZ z napędem od WOM 1000 obr./min. Belka tnąca kosiarki zintegrowana z ramą nośną w sposób ciągniony z możliwością kompensacji poprzecznej terenu. Pozycja uwrociowa osiągana jest poprzez podnoszenie siłownikiem hydraulicznym, zatem ciągnik musi posiadać jeden pojedynczy zawór hydrauliki roboczej z przodu.

Slicer 360 FQ KC posiada 7 dysków tnących uzbrojonych w 2 noże tnące i osiąga szerokość roboczą 3,62 m.

Kosiarka przednia Slicer 360 FQ KC posiada 7 dysków tnących uzbrojonych w 2 noże tnące i osiąga szerokość roboczą 3,62 m, fot. K.Pawłowski

Z tyłu zamontowano kosiarkę Fendt Slicer 991TL KC zaczepianą na TUZ kat. II lub III składaną hydraulicznie. Maszyna posiada dwie listwy tnące, 2x7 dysków po dwa noże na dysku. Naturalnie w tym wypadku napęd także odbywa się za pomocą WOM 1000 obr./min.

Obie kosiarki posiadają w nazwie modelu symbole KC, co nie oznacza komitetu centralnego, tylko coś znacznie bardziej przydatnego i jest to kondycjoner palcowy. W opcji dostępny także kondycjoner walcowy RC do roślin motylkowych oraz wersja bez kondycjonera. Maszyny w standardzie posiadają system szybkiej wymiany noży oraz system odciążenia maszyny TurboLift.

Całkowita szerokość zestawu Fendt Slicer to 9,30 m, fot. K.Pawłowski

Maszyny zielonkowe Fendt – prasa zwijająca zmienno-komorowa Rotana 160 V-Xtra

Całkowita szerokość zestawu to 9,30 m, a zapotrzebowanie mocy ciągnika wynosi przynajmniej 230 KM. W tym wypadku użyto Fendta 724 Vario o mocy 246 KM.

W drugim pokazie podczas zielonkowej imprezy PIGMiUR firma Fendt pokazała prasę pasową zmienno-komorową typu Rotana160V Xtra.

Prasa działa podobnie do innych sprzętów tego typu. Cztery pasy zgniatające formują bele o średnicy od 70 cm do 160 cm. W standardzie jest oczywiście wiązanie siatką z możliwością wiązania bel folią.

Podbieracz z rolką dociskową, pięciorzędowy bez krzywkowy, o szerokości roboczej 2,25 m z kołami wahliwymi - opcjonalnie 2,40 m. Dostępna jest również wersja górska.

Fendt Rotana160V Xtra przy pracy, fot. K.Pawłowski

Rotor tnący umiejscowiony blisko podbieracza, łatwo i sprawnie odbiera i tnie materiał za pomocą 13, 17 lub 25 noży w zależności od konfiguracji maszyny. W wersji 17sto i 25cio nożowej możemy wybierać grupę / połowę noży, które mają ciąć materiał, gdy chcemy uzyskać nieco dłuższe źdźbła pociętej masy.

Rotor tnący umiejscowiony blisko podbieracza, łatwo i sprawnie odbiera i tnie materiał za pomocą 13, 17 lub 25 noży, fot. K.Pawłowski

Opuszczana hydraulicznie podłoga ułatwia usuwanie ewentualnych zatorów. Prasa jest wyposażona w czujnik wypełnienia komory lewa/prawa strona co ułatwia formowanie równych balotów.

Prasa do napędu wymaga ciągnika o mocy min. 80 KM i obrotów WOM 540. W Ułężu z prasą Fendta pracował ciągnik 516 Vario o mocy 163 KM. Obsługa prasy odbywa się za pomocą sterownika E-LinkPro lub platformy Isobus. Maszynę możemy zamówić także w wersji z prasoowijarką – wówczas sprzęt nazywa się Rotana Combi.

Prasa zwijająca zmienno-komorowa Fendt Rotana 160 V-Xtra, fot. K.Pawłowski

W Ułężu z prasą Fendta pracował ciągnik 516 Vario o mocy 163 KM, fot. K.Pawłowski