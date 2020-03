Maszyny zielonkowe Massey Ferguson w promocyjnych cenach

Sezon zbioru zielonek zbliża się wielkimi krokami, dlatego to najlepszy czas promowania swoich produktów przez producentów maszyn zielonkowych. Tym razem z ofertą promocyjną wystartował Massey Ferguson.

Oferta promocyjna dotyczy trzech maszyn: kosiarki DM 287, przetrząsacza TD 524 DN i zgrabiarki RK 421 DN.

Tylna kosiarka DM 287 to konstrukcja 7-dyskowa z zawieszeniem bocznym o szerokości roboczej 2,82 m. Inaczej niż w przypadku serii Professional z przekładniami kątowymi, dyski tnące napędzane są przekładnią walcową. Kosiarka DM 287 to propozycja dla małych i średnich gospodarstw; może współpracować z ciągnikiem o mocy od 60 KM. Jej cena w ofercie promocyjnej to 22 990 zł netto.

Kolejna maszyna objęta promocją to 4-karuzelowy przetrząsacz TD 524 DN o szerokości roboczej 5,2 m. Zapotrzebowanie na moc tego modelu pozwala agregować go już z popularną trzydziestką. Maszyny wyposażono m.in. w system SLS zapobiegający uszkodzeniu przekładni napędowych podczas składania. Proces ten odbywa się zresztą synchronicznie; prędkość składania prawej i lewej strony jest jednakowa. Cena przetrząsacza w promocji to 21 990 zł netto.

Trzecia z maszyn objętych promocją to zgrabiarka karuzelowa RK 421 DN. Jest to konstrukcja jednokaruzelowa z głowicą pływającą wyposażona w 12 ramion. Masa maszyny to 580 kg, a jej zapotrzebowanie na moc to 41 KM. Ponadto maszyna objęta promocją wyposażona jest w osie tandemowe, dzięki czemu jeszcze lepiej kopiuje teren, co pozytywnie wpływa na czystość zbioru. Cena maszyny w promocji to 20 990 zł netto.