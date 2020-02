Mazurskie Agro Show 2020 - to były udane targi

Kiedy jedne targi rolnicze podupadają, inne budują swoją renomę i rosną w siłę. Niewątpliwie do tej drugiej grupy można zaliczyć Mazurskie Agro Show, które właśnie miało swoją szóstą edycję.





Po raz kolejny rolnicy przybyli do Ostródy, by wziąć udział w największej branżowej wystawie rolniczej w północno-wschodniej Polsce. Dla rolników z tej części kraju wystawa Mazurskie Agro Show jest już stałym punktem w kalendarzu, choć trzeba przyznać, że znaczna grupa odwiedzających przybyła tam z dalszych części kraju. Impreza co roku odbywa się u progu nowego sezonu prac polowych, jest więc nie tylko okazją do zapoznania się z najnowszymi trendami w rolnictwie, ale też inspiracją na kolejny rok ciężkiej rolniczej pracy.

W tym roku wystawę odwiedziło niemal 35 tys. osób. Tegoroczna edycja była rekordowa pod względem ilości wystawców. Aż 265 firm postanowiło zaprezentować swoje oferty. Rekordowa była również powierzchnia wystawiennicza na jakiej prezentowały się firmy. Po raz pierwszy w Ostródzie było to ponad 20 tys. m2 .

Mazurskie Agro Show 2020, fot.kh

Na wystawie prezentowali się niemal wszyscy najwięksi polscy producenci, a także przedstawiciele wszystkich czołowych światowych marek maszyn rolniczych. Obok firm maszynowych zaprezentowały się także firmy nasienne, przedsiębiorstwa nawozowe, producenci środków ochrony roślin, producenci wyposażenia budynków inwentarskich, a także inne podmioty związane z szeroko pojętą branżą rolniczą.

W ciągu dwóch dni zwiedzający mogli zapoznać się z ofertą, uzyskać fachowe informacje, zasięgnąć porady, nie tylko u fachowców i praktyków z firm, ale również od pracowników Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warmińsko-Mazurskiego ODR-u, , KRUS-u, czy innych instytucji i agend rządowych, które również były obecne na wystawie.

Mazurskie Agro Show 2020, fot.kh

Tegorocznej edycji Mazurskiego Agro Show towarzyszyła dwudniowa konferencja naukowa adresowana przede wszystkim do rolników trudniących się produkcją roślinną. Jej głównym tematem były „Innowacyjne rozwiązania w agrotechnice ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych maszyn rolniczych”. Jej zwieńczeniem było spotkanie, drugiego dnia konferencji, z ministrem rolnictwa Janem Krzysztofem Ardanowskim, podczas którego rolnicy mieli okazję do dyskusji i zadawania pytań ministrowi.