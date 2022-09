Landini i McCormick dopiero zaczynają zdobywać swój kawałek rynkowego tortu. Z roku na rok sprzedaż się zwiększa, ale do wielkich graczy na rynku jeszcze daleko. Czym Argo Tractors chce zdobyć nowych klientów? Pokazał to na Agro Show.

Co ciekawego pokazały obie marki na Agro Show? Trzeba przyznać, że stoisko imponowało liczbą nowości, ale także fajnie było popatrzeć na modele zabytkowe obu firm. Dzięki temu zwiedzający stanowisko Argo Tractors, nie do końca znający się na historii mechanizacji, mogli zobaczyć, że obie marki nie wypadły sroce spod ogona i stoi za nimi kawał solidnej historii.

Po stronie czerwonej, czyli części przeznaczonej dla marki McCormick, na specjalnym postumencie stanął model serii D 212 Farmall z 1956 r. Zaś po środku stoiska królował inny klasyk, tym razem niebieski, czyli pochodzący ze stajni Landini. Był to R 7000 z 1966 r. wyposażony w silnik Perkinsa.

Model klasyczny na stoisku to zawsze strzał w dziesiątkę - każdy zwróci uwagę i doceni historię firmy. Tutaj widzimy Landini R7000 z 1966 r, fot. K.Pawłowski

Nowy X4.090F do zastosowań specjalistycznych

Prezentacje nowości Argo zaczniemy od McCormicka, który na polskim rynku kojarzy się ciągnikami o większej mocy, które służą do bardziej uniwersalnego zastosowania. Landini wciąż ma duży udział w traktorach sadowniczych, ale trzeba zaznaczyć, że także w ciągnikach o większych mocach niebieskie maszyny spod skrzydeł Argo mają co pokazać.

McCormick X4F to nowy ciągnik specjalistyczny, który łączy w sobie moc z wszechstronnością i lekkością umożliwiającą manewrowanie w ciasnych przestrzeniach. Dzięki temu jest to idealny ciągnik do wszystkich prac związanych z uprawą rzędową w wąskich przestrzeniach występujących w sadach i winnicach.

Jego plusy to z pewnością ładny i zgrabny design oraz silnik zgodny normą Stage V. Okres międzyobsługowy silnika został wydłużony do 1000 godzin, co znacznie obniża koszty eksploatacji i czas przestojów. McCormick X4F jest dostępny w konfiguracji z przekładnią P3-Drive 48+16 z elektrohydrauliczną przekładnią nawrotną i w pełni zrobotyzowaną zmianą biegów i półbiegów H-M-L pod obciążeniem, sterowaną wielofunkcyjnym joystickiem nowej generacji, który mieści w sobie wszystkie elementy sterujące.

McCormick oprócz nowości pokazał także model serii D 212 Farmall z 1956 r., fot. K.Pawłowski

Producent podkreśla jeszcze inne zalety X4F, takie jak: komfort jazdy po drodze, dzięki nowej kabinie z zawieszeniem mechanicznym, amortyzowanej osi przedniej i wreszcie systemowi ADS (Advanced Driving System), który może być połączony z systemami nawigacji satelitarnej i telemetrii.

Oś przednia produkowana przez Argo Tractors jest wyposażona w blokadę mechanizmu różnicowego o ograniczonym poślizgu lub w Hydralock, również z elektrohydraulicznie załączanym napędem na cztery koła. Takie rozwiązanie zapewnia większą wydajność podczas pracy z narzędziami montowanymi z przodu.

Ciekawa alternatywa w klasie ciągników 100 – 120 KM

Na wystawie Agro Show zaprezentowano także ciągnik X5.120, który reprezentował serię McCormick X5 z silnikami Stage V. W tej serii włoski producent oferuje trzy modele, X5.100, X5.110 i X5.120 o mocach od 95 KM do 114 KM. Dostępne są one w wersjach Premium i Efficient. Nowa wersja High Clearance, szczególnie przydatna w ogrodnictwie, występuje w dwóch modelach, oba w wersji Efficient, a mianowicie X5.100HC o mocy 95 KM i X5.110HC o mocy 102 KM.

Przedstawiciel serii X5, fot. K.Pawłowski

Gama przekładni od 48+16 z hydraulicznym rewersem i Hi-Medium-Low (Premium) do 12+12 lub 24+24 z mechanicznym lub hydraulicznym rewersem (Efficient i HC). Układ hydrauliczny zapewnia wydatek 62 l/min dla hydrauliki roboczej w wersjach Efficient i HC oraz do 82 l/min w wersji Premium. Maksymalny udźwig tylnego podnośnika wynosi 3900 kg (HC) i 4500 kg z dodatkowymi siłownikami w wersjach standardowych.

McCormick X5 posiada opcję amortyzowanej kabiny, która w wersji Premium może być połączona z amortyzowaną osią przednią, co gwarantuje doskonały komfort operatora w pracy (na polu, z ładowaczem czołowym i w transporcie) oraz znakomitą przyczepność do podłoża.

Na wystawie zobaczyliśmy jeszcze model X5.085 umiejscowiony w gamie McCormicka pomiędzy X4 i innymi X5. Ciągnik wyposażono w silnik FPT o mocy 75 KM, 3,4-litrowy, 4-cylindrowy, 8-zaworowy, z turbo intercoolerem i elektronicznym wtryskiem Common Rail.

Nowa „szóstka” McCormicka wygodna jak samochód

Seria X6 to szczególna gama ciągników w ofercie McCormicka. W ofercie znajdują się trzy modele X6.413, X6.414 i X6.415, napędzane 4,5-litrowymi, 16-zaworowymi, 4-cylindrowymi silnikami FPT NEF 45 o mocy maksymalnej 155 KM, spełniającymi normę Stage V.

Przekładnia P6-Drive z 6 biegami Power Shift i 4 zakresami oferuje 24 przełożenia w przód + 24 przełożenia w tył, których liczba po dodaniu zakresu biegów pełzających wzrasta do 40 w przód + 40 w tył. Przekazanie mocy odbywa sią za pomocą 4-zakresowego WOM. Przedni podnośnik może unieść do 2500 kg, a tylny, sterowany elektronicznie do 7200 kg. Układ hydrauliczny typu zamknietęgo cechuje się pompą o wydajności 123 l/min, która może obsłużyć do 7 zaworów zdalnych.

Zawsze podobał nam się design ciągników McCormick. Na zdjęciu seria X6.4, fot. K.Pawłowski

Zawsze podobał nam się design ciągników McCormick, a teraz można to dopełnić zamawiając traktor z kabiną McCormick High Visibility. Główną cechą jest jej panoramiczny dach z homologacją FOPS oraz szyberdachem umożliwiającym naturalną wentylację. Warto też zwrócić uwagę, że została ona zaprojektowana z użyciem wysokiej jakości materiałów pochodzących z przemysłu motoryzacyjnego. Oprócz tego w środku zastosowano typowy dla ciągników 12-calowy monitor dotykowy i wielofunkcyjny joystick. W kabinie zastosowano również amortyzację mechaniczną, która w połączeniu z amortyzowaną osią przednią z niezależnymi wahaczami dodatkowo poprawia komfort jazdy.

X6.4 P6-Drive wyposażony jest w system PSM (Precision Steering Management) do kontroli i zarządzania prowadzeniem satelitarnym. Technologia integruje się z systemem sterowania Isobus oraz systemem McCormick Fleet & Remote Diagnostic Management, co znacznie obniża koszty eksploatacji, zwiększając wydajność i rentowność.

McCormick X7 robi wrażenie

Serię X7 SWB świat poznał na targach Eima 2021. Ciągniki z tej gamy są wyposażone w nowe silniki FTP NEF 45, 16-zaworowe, 4,5-litrowe, 4-cylindrowe oraz FTP NEF 67, 24-zaworowe, 6,7-litrowe, 6-cylindrowe z Turbo Intercoolerem i elektronicznym wtryskiem Common Rail. Nową rodzinę produktów McCormick na Agro Show reprezentował X7.618 VT-Drive, który dzięki systemowi Power Plus może osiągnąć moc 175 KM oraz X7.618 P6-Drive, również wyposażony w 6-cylindrowy silnik o mocy 175 KM.

Przekładnia P6-Drive posiada 6 biegów Powershift pod obciążeniem, 5 zrobotyzowanych zakresów i elektro-hydrauliczną przekładnię nawrotną przy kierownicy. W sumie, liczba biegów to 30 do przodu + 15 do tyłu, których liczba w połączeniu z zakresem biegów pełzających zwiększa się do 54 do przodu + 27 do tyłu. System Stop & Action integruje funkcję De-Clutch (wysprzęglania z pedałem hamulca, umożliwiając zatrzymanie ciągnika bez wciskania sprzęgła, co ułatwia jazdę po drogach). Jednoczesne zastosowanie systemów Stop & Action i APS (Auto Powershift) pozwala na prowadzenie ciągnika z przekładnią P6-Drive w sposób podobny do VT-Drive.

Nowa jest również stylistyka, z przeprojektowanym przednim podnośnikiem, nową jednoczęściową maską, zgodną z nowym wizerunkiem rodziny McCormick, z kątem otwarcia 90° dla lepszego dostępu, również przy pracach konserwacyjnych. System Cooling Matrix ułatwia czyszczenie chłodnicy, a rozwiązanie z 12 światłami LED na dachu, zapewnia widoczność 360° w nocy.

Całość uzupełnia oprogramowanie Data Screen Manager (12″ monitor z ekranem dotykowym) z programowalnymi przyciskami (MyFunctions), które pozwalają operatorowi dostosować sterowanie ciągnikiem do własnych potrzeb, układy prowadzenia satelitarnego, system Isobus oraz system McCormick Fleet & Remote Diagnostic Management do obsługi floty i zdalnej diagnostyki.

Co nowego zobaczyliśmy na stoisku Landini?

Przede wszystkim zaprezentowano serię Landini REX4, czyli wzorcową gamę ciągników specjalistycznych, które posiadają od teraz silniki zgodne z normą Stage V. Modele REX 4-080, 4-090, 4-100, 4-110, 4-120 oferują moc w zakresie od 75 KM do 112 KM i wyposażone są w 4-cylindrowe, 16-zaworowe, 2,9-litrowe silniki Deutz z turbo intercoolerem i elektronicznym wtryskiem Common Rail. Przełącznik Engine Memo Switch zapamiętuje i szybko przywołuje najbardziej odpowiednią prędkość obrotową silnika.

Landini serii Rex4, fot. K.Pawłowski

Wśród różnych konfiguracji przekładni na szczególną uwagę zasługuje nowa wersja Robo-Shift 48 +16 z elektrohydrauliczną przekładnią nawrotną i w pełni zrobotyzowaną zmianą bięgów H-M-L pod obciążeniem, sterowaną za pomocą ergonomicznego i intuicyjnego joysticka wielofunkcyjnego. Podobne rozwiązanie jest także w ww. McCormicku X4.090F.

W REX4 zastosowano również najnowocześniejsze rozwiązania zwiększające komfort pracy operatora: kabinę z zawieszeniem mechanicznym oraz amortyzowaną przednią oś. Łatwość prowadzenia zwiększa dodatkowo system ADS (Advanced Driving System), który może być połączony z satelitarnymi systemami naprowadzania i telemetrii.

Sporo nowości w większych Landini

Na stoisku Landini na pewno uwagę zwracały także Serie 5 Stage V - dostępne są trzy modele napędzane 4-cylindrowymi, 16-zaworowymi, 3,6-litrowymi silnikami FPT F36 z Turbo Intercooler i elektronicznym wtryskiem Common Rail, dostarczającymi 95 KM, 102 KM i 115 KM.

Wyróżnikiem serii jest m. in. kabina Total View Slim, która może być sztywna lub mechanicznie zawieszona w dwóch punktach wraz z amortyzowaną przednią osią, co przyczynia się do odizolowania operatora od drgań i zwiększenia komfortu podczas transportu i pracy. 4-słupkowa konstrukcja zapewnia pole widzenia 360°, ułatwiając pracę w ciasnych miejscach, a nawet w nocy, dzięki aż 10 światłom LED.

Warto wspomnieć, że model Landini 5-120 Dynamic był finalistą „Tractor of the Year 2022” w kategorii Best Utility.

Jeszcze więcej większych Landini

Landini Series 6H T-Tronic to kolejna nowość ze stajni Argo. Jak wszystkie poprzednie ciągniki, również ten posiada nowy silnik z normą Stage V oraz amortyzowaną przednią oś i kabinę. Gama oferuje dwa modele, oba napędzane 16-zaworowym, 3,6-litrowym silnikiem F36: 6-125H, zdolnym do wytworzenia 119 KM, wzrastających do 127 w wersji 6-135H.

Wyposażenie opcjonalne obejmuje ładowacz czołowy L30 i przedni zaczep, który może podnieść do 2250 kilogramów, z przednim WOM.

Landini 5-135H posiada moc 127 KM, fot. K.Pawłowski

Innym reprezentantem dużych modeli Landini był model Serie 7 Short Wheelbase, czyli najnowsza propozycja w segmencie ciągników o dużej mocy i emisji Stage V. Ciągniki wyposażone są w nowe silniki FTP NEF 45, 16-zaworowe, 4,5-litrowe 4-cylindrowe oraz FTP NEF 67, 24-zaworowe, 6,7-litrowe 6-cylindrowe z turbo intercoolerem i elektronicznym wtryskiem Common Rail.

W gamie są dwa modele (7-165 i 7-175) z silnikami 4-cylindrowymi o mocy 165 i 175 KM oraz dwa modele (7-170 i 7-180) z silnikami 6-cylindrowymi o mocy 175 KM. Rozstaw osi 4-cylindrowego modelu wynosi 2 651 mm, a wersji 6-cylindrowej 2 760 mm.

:Landini serii 7, fot. K.Pawłowski

Coraz więcej dealerów Landini i McCormick

Dostępne są dwie skrzynie biegów: V-Shift (dla wyższych mocy) oraz Robo-Six (dla wszystkich czterech mocy w gamie). V-Shift, z 4-stopniową przekładnią bezstopniową, gwarantuje reakcję na najwyższym poziomie. Prędkość waha się od minimum 0,04 km/h do maksimum 50 km/h. Z kolei przekładnia Robo-Six charakteryzuje się 6 biegami Powershift pod obciążeniem, 5 zrobotyzowanymi zakresami i elektrohydrauliczną przekładnią nawrotną pr\y kierownicy. Całkowita liczba biegów wynosi 30 + 15 , z biegami pełzającymi, 54 + 27. System Stop & Action z zintegrowanym De-Clutch z pedałem hamulca, umożliwiający zatrzymanie ciągnika bez wciskania sprzęgła, co ułatwia jazdę po drodze. Połączenie systemów Stop & Action i APS (Auto Powershift) pozwala na prowadzenie przekładni Robo-Six w sposób podobny do wersji z przekładnią bezstopniową.

W trakcie ostatnich miesięcy Argo Tractors rozszerzyła swoją sieć dealerską i podpisała dziesięć umów dealerskich z przedstawicielami McCormick oraz cztery umowy z przedstawicielami Landini. W ciągu kolejnych Argo Tractors planuje dalszy rozwój sieci dealerskiej obu marek.

Warto dodać, że ostatnio rozbudował się również sam zespół Argo Tractors Polska, który jeszcze rok temu składał się z pięciu osób, obecnie zaś liczy ich dziewięć.