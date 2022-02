McCormick - ofensywa nowych modeli w tym półroczu

Sprzedaż ciągników w Europie bije rekordy, a na zamówione modele trzeba czekać nieraz miesiącami. I tu do akcji wkracza McCormick, mówiąc: Halo, mamy to, czego potrzebujesz, a nawet więcej.

Od dłuższego czasu w statystykach sprzedaży nowych ciągników w Europie widać wyraźnie, że panowie z Argo Tractors nie przebywali na covidowej kwarantannie. Sprzedaż nowych modeli McCormick wyskoczyła w górę i nie chce się zatrzymać. Jednak to jeszcze nie koniec włoskiej ofensywy w bitwie o klienta.

Inżynierowie Argo Tractors zapowiadają, że już w tym półroczu zobaczymy na targach mechanizacji rolnictwa odbywających się w Europie szereg nowych modeli ciągników. Są one efektem wieloletnich prac badawczo-rozwojowych grupy i mają za zadanie znaczne zwiększenie wszechstronności maszyn McCormick (oraz Landini).

Nowe serie ciągników McCormick to nie tylko silniki spełniające normy emisji Stage V, ale także szerokie zastosowanie przekładni bezstopniowych. Położono także silny akcent na komfort pracy operatora oraz dzięki McCormick Fleet & Remote Diagnostic Management możemy kontrolować flotę pod względem operacyjności i zdalnej diagnozy ciągników.

Przyjrzyjmy się kilku modelom, jakie jeszcze w tym roku trafią do dynamicznie rozwijającej się sieci dealerów marki w naszym kraju.

McCormick X8 VT-Drive

X8 VT-Drive występuje w modelach o mocach 264, 286 i 310 KM. Wszystkie są napędzane 6,7-litrowymi 6-cylindrowymi silnikami Betapower Fuel Efficiency, wyposażonymi w elektronicznie sterowaną turbosprężarkę eVGT o zmiennej geometrii łopatek.

Mocną stroną jest przekładnia bezstopniowa VT-Drive pozwalająca przy prędkości 40 km/h ECO utrzymać 1300 obr./min, co znacząco wpływa na obniżenie zużycia paliwa.

McCormick X7

O nowej serii ciągników X7 pisaliśmy niedawno, więc przypomnijmy tylko, że występują w dwóch rozstawach osi. W krótszej występuje 4-cylindrowa jednostka napędowa, a w dłuższym rozstawie mamy do dyspozycji sześć cylindrów. Więcej o tej serii dowiecie się w artykule poniżej.

McCormick X6.4 P6 Drive

Gama obejmuje modele X6.413, X6.414 i X6.415 napędzane 4,5-litrowymi, 16-zaworowymi, 4-cylindrowymi silnikami FPT NEF 45 o mocy maksymalnej 155 KM. Przekładnia P6-Drive z 6 biegami Power Shift i 4 zakresami oferuje 24 + 24 przełożenia.

Zamknięty centralny układ hydrauliczny jest wyposażony w pompę 123 l/min, co pozwala na udźwig przedniego podnośnika do 2500 kg i tylnego do 7200 kg.

McCormick X5

McCormick X5 występuje w trzech modelach: X5.100, X5.110 i X5.120 o mocach od 95 KM do 114 KM w dwóch wersjach: Premium i Efficient. Przekładnie zależne od wersji pozwalają na dobór nawet 48+16 przełożeń z rewersem hydraulicznym (Premium) albo 12+12 lub 24+24 z rewersem mechanicznym lub hydraulicznym (Efficient).

Ciekawostką jest także wersja High Clearance, szczególnie odpowiednia dla ogrodnictwa, dostępna w dwóch modelach Efficient z 95-konnym X5.100HC i 102-konnym X5.110HC .

McCormick X4F to ciekawa propozycja dla gospodarstw sadowniczych i winiarzy fot. art. prasowe

McCormick X4F

Model X4F to nowy specjalistyczny ciągnik przeznaczony do manewrowania w ograniczonej przestrzeni, więc jest idealnym ciągnikiem do wszelkich prac w wąskich rzędach sadów i winnic. W najwyższej wersji może go napędzać 75-konny silnik, którego okres między przeglądami silnika został wydłużony do 1000 godzin, co znacznie obniżyło koszty zarządzania i przestojów.

McCormick X4F posiada przekładnię P3-Drive 48+16 z rewersem elektrohydraulicznym i w pełni zrobotyzowaną zmianą biegów pod obciążeniem sterowaną przez wielofunkcyjny joystick. X4F charakteryzuje się dobrą trakcją i amortyzowaną przednią osią. Dzięki systemowi ADS (Advanced Driving System) posiada możliwość podłączenia do systemów telemetrycznych i satelitarnych.

Odświeżenie gamy modelowej ciągników McCormick z pewnością jeszcze bardziej akcentuje ich obecność i wciąż rosnącą sprzedaż w Europie i naszym kraju.