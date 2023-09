Włoska grupa Argo Tractors skupia trzy marki ciągników: Landini, McCormick oraz Valpadana. Przez wiele lat dwie pierwsze sprzedawane były w Polsce przez dwóch oddzielnych dilerów. Jednak dwa lata temu, na wystawie Agro Show, ogłoszono powstanie oficjalnego przedstawicielstwa na nasz kraj pod nazwą Argo Polska.

Mieliśmy okazję uczestniczyć w prezentacji ciągników McCormick na spotkaniu polowym X-Camp.

Na spotkaniu McCormick X-Camp prezentowanych było osiem modeli serii X8, X7, X6 a także jeden model typoszeregu X5. Dla porównania ciągniki skonfigurowane były z różnymi przekładniami, od „bezstopniówki” VT-Drive, poprzez powershit z sześcioma biegami zmienianymi pod obciążeniem, po skrzynię XtraShift z trzema biegami wrzucanymi „bez sprzęgła”.

Przedstawiciele polskiej dywizji Argo Tractors nie ukrywali, że jeśli chodzi o sprzedaż ciągników w naszym kraju, to najbardziej liczą na modele McCormick serii X6.

– Tutaj na pokazie najbardziej zaprezentować chcemy ofertę ciągników, które w chodzą na rynek w tej chwili. Jest to cała seria X6 o mocy maksymalnej od 119 do 175 KM. Szczególną uwagę chcemy dzisiaj zwrócić na trzy modele z naszej oferty: McCormick X6.616 XtraShift, X6.413 P6-Drive i X6.135 XtraShift. Są to ciągniki pierwszy raz prezentowane w Polsce i generalnie są to nowe produkty, trzy modele, trzy wielkości, trzy rodzaje technologii w nich zastosowanej – tak serię X6 anonsował Lewczyk.